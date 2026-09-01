Путин назвал Россию главным торговым партнером Армении

Tекст: Валерия Городецкая

Российский лидер отметил рост товарооборота между странами до 2,5 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Москва всегда выступает за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Ереваном, подчеркнул президент. Это отвечает коренным интересам России и армянского народа.

«Прежде всего подчеркну главное, с этого хотел бы начать. Мы всегда выступали и выступаем за развитие дружественных, взаимовыгодных отношений с Арменией, с опорой на принцип стратегического партнерства и союзничества», – сказал Путин.

Кроме того, глава государства отметил совместные проекты двух стран в сфере мирного атома, транспорта и цифровой экономики. «Реализуются взаимовыгодные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, горной добычи, мирного атома, транспорта, цифровой экономики», – сообщил он.

В апреле президент России Владимир Путин отметил устойчивый рост экономических отношений с Арменией.

В мае секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил о достижении доли России в общем армянском товарообороте уровня 36%.

Позже министр экономического развития Максим Решетников напомнил о значимых преимуществах торговли Еревана с Москвой.