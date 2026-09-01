Жителям курского приграничья выплатят компенсации за уничтоженные ВСУ автомобилиы

Хинштейн: Власти выплатят до миллиона рублей за уничтоженные ВСУ автомобили

Tекст: Ольга Иванова

Власти Курской области разработали порядок выплаты компенсаций за автомобили и мотоциклы, утраченные в результате действий ВСУ. Хинштейн сообщил в Max, что правительство России выделило из резервного фонда почти 2,5 млрд рублей на эти цели. Проблема обсуждалась на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Владельцы утраченной техники смогут получить до 350 тыс. рублей за мотоциклы категорий «L3» и «А»; до одного миллиона рублей – за транспорт категорий «М1», «М1G», «N1», «N1G» и «В». Важно: выплата однократная, пойдет на одно транспортное средство и положена владельцам, которые на момент вторжения были зарегистрированы на территории девяти отселенных муниципалитетов», – написал Хинштейн.

Губернатор уточнил, что компенсация полагается только за технику, утраченную после 6 августа 2024 года, а не просто поврежденную. Сумма выплаты будет зависеть от оценки стоимости исправного транспорта. Прием документов организуют через МФЦ, сроки объявят позже. Также разрабатывается механизм выплат для жителей других районов, чей транспорт пострадал от обстрелов ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле украинские беспилотники повредили автомобили и многоквартирные дома в Курске.

Весной правительство выделило жителям региона дополнительный миллиард рублей на компенсацию аренды временного жилья.

В прошлом году более 113 тыс. курян получили ежемесячные выплаты за утраченное имущество.