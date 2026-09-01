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    Карусель из «Гераней» загоняет Раду в подвалы
    Европа привлекла Украину для устранения недостатков в армиях государств ЕС
    МИД пообещал ответить Германии на закрытие генконсульства России в Бонне
    Россельхознадзор разъяснил новые правила учета домашней птицы
    Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС
    Пашинян заявил об отказе Армении от референдума по вступлению в ЕС
    Путин заверил Эрдогана в своевременном запуске первого блока АЭС «Аккую» в 2026 году
    В Германии заявили о состоянии войны с Россией
    Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в ФРГ
    1 сентября 2026, 19:40 • Новости дня

    Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Переговоры двух лидеров состоялись в государственной резиденции «Ала-Арча», передает РИА «Новости». Президент России прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.

    Диалог проходит на фоне массовых арестов лидеров армянской оппозиции, выступавших за укрепление традиционного добрососедства между Россией и Арменией.

    С российской стороны во встрече участвуют глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Также присутствуют помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, глава Минэнерго Сергей Цивилев, руководитель РЖД Олег Белозеров, гендиректор Росатома Алексей Лихачев и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал обсуждение на этой встрече референдума о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о планах проведения двусторонних переговоров на полях саммита ШОС.

    Месяцем ранее главы государств по инициативе Еревана обсудили по телефону дальнейшие внешнеполитические шаги республики.

    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    1 сентября 2026, 05:06 • Новости дня
    Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2

    Трутнев сообщил о поставках обновленных Ан-2 с 2028 года

    Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минпромторг планирует начать поставки обновленных самолетов Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800 с 2028 года, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    «Я говорил с Минпромторгом. Они говорят, что готовы с будущего года поставлять полностью обновленные Ан-2 с пока еще старым двигателем, с 2028 года, они уже готовы поставлять Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800», – приводит слова Трутнева ТАСС.

    При этом он признался, что такой выход не кажется ему лучшим, так как после десятилетий использования Ан-2 стране приходится к нему возвращаться.

    Вице-премьер подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия на создании нового легкого самолета. По его словам, пока авиаконструкторы не могут предложить альтернативу, придется летать на Ан-2, но главной целью остается выпуск нового борта.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главной темой мероприятия в 2026 году стало развитие Дальнего Востока во благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты СибНИА предложили восстановить летную годность 700 простаивающих самолетов Ан-2. Минпромторг сообщил о продолжении модернизации самолета Ан-2. Ростех завершил разработку первого в России турбовинтового двигателя ВК-1600С.


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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    1 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский и украинский актер Леонид Марченко, сыгравший Петра Савчука в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики», скончался.

    Марченко было 88 лет, передает РИА «Новости». «В возрасте 88 лет умер Леонид Марченко – актер, сыгравший Петра Савчука в легендарной ленте Леонида Быкова «В бой идут одни старики», – отмечается в сообщении Telegram-канала украинского издания «Телеграф».

    Артист родился в Киеве и посвятил более 60 лет работе в местном театре юного зрителя на Липках. Его фильмография насчитывает свыше 40 картин, среди которых «Как закалялась сталь», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Юркины рассветы».

    Церемония прощания с актером пройдет 2 сентября в киевском ТЮЗе на Липках.

    В конце августа в возрасте 79 лет скончался российский актер театра и кино Юрий Цурило.

    В конце июля из жизни ушел 83-летний советский артист Сергей Ясинский.

    В мае 2024 года на Украине умер сыгравший в картине «Старая крепость» Богдан Козак.

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    1 сентября 2026, 13:43 • Новости дня
    Путин вспомнил о дипломатической работе «господина Ноу» в ООН

    Путин вспомнил о дипломатической работе Громыко в ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вспомнил о работе министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, вошедшего в историю ООН как «господин Ноу».

    Российский лидер подчеркнул, что Москву не всегда устраивает работа Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». По его словам, подобная ситуация наблюдалась во все времена.

    «Неслучайно, и здесь мои коллеги из СНГ знают это, может быть, лучше других, неслучайно министра иностранных дел Советского Союза, господина Громыко, часто называли «господин Ноу», – сказал он.

    Президент добавил, что советский министр активно использовал право вето для защиты интересов СССР и стран Африки, Латинской Америки и Азии. Эти государства боролись за свободу против колониального господства. Андрей Громыко стоял у истоков создания ООН и стал первым советским представителем при организации в 1946 году.

    Дипломат возглавлял Министерство иностранных дел СССР с 1957 по 1985 год, став настоящим символом советской внешней политики. Коллеги всегда отмечали его глубокие знания международных проблем, уникальную память и выдающееся искусство вести переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер указал на необходимость адаптации Организации Объединенных Наций к современным реалиям.

    Глава государства назвал устав всемирной структуры ключевым источником международного права.

    В прошлом году президент объяснил происхождение прозвища Андрея Громыко трудностями согласования вопросов в период холодной войны.

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    1 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась обвинить Россию в инциденте с беспилотником в Германии, но вовремя остановилась, сославшись на необходимость дождаться данных расследования.

    Каллас едва не связала Москву с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, передает РИА «Новости». Она вовремя остановилась, отметив необходимость дождаться результатов расследования из Германии.

    «Давайте сначала выслушаем Германию, которая представит новости и информацию и поделится имеющимися у нее разведданными относительно этих атак. И затем, конечно, мы сможем обсудить, что еще можем сделать. Ясно, что Россия также… ну, сейчас я опять напрямую это связываю, но пусть немцы заявят, кто за этим стоит», – сказала Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Ирландии.

    Несмотря на оговорку, глава европейской дипломатии продолжила обвинять Россию в неких «провокациях». Каллас заявила о необходимости сдерживать Москву от дальнейших действий.

    По ее словам, министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить реакцию на подобные инциденты. Также на повестке стоит вопрос ускорения ликвидации «критических пробелов» в военных возможностях государств объединения, чтобы сделать сдерживание более убедительным.

    Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал согласование ответа на инцидент с беспилотником в Лейпциге с партнерами по ЕС и НАТО.

    Российское посольство в Берлине выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений из-за обнаружения данного аппарата.

    Ранее лидеры Евросоюза в итоговом документе брюссельского саммита возложили на Москву ответственность за любые подобные случаи в Европе.

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    1 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Мишустин загадал подмосковным школьникам математическую головоломку про камыши
    Мишустин загадал подмосковным школьникам математическую головоломку про камыши
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель правительства России Михаил Мишустин в День знаний посетил обновленный образовательный комплекс в Домодедово и предложил восьмиклассникам решить логическую задачу про зарастающее озеро.

    Глава кабмина приехал в домодедовскую школу «Орбита» в первый день учебного года, передает ТАСС. Во время экскурсии по зданию он зашел к ученикам профильного космического направления.

    Политик решил проверить смекалку детей. «Ребята, я хочу загадать вам задачку. Озеро зарастает камышом. В каждый следующий день оно зарастает в два раза сильнее, чем в предыдущий. Сегодня, например, оно заросло на одну седьмую, завтра – на две седьмых, послезавтра – на четыре седьмых. Так вот, на 30-й день оно заросло наполовину. Когда зарастет полностью?» – спросил премьер.

    Один из присутствующих мальчиков моментально дал правильный ответ, сообщив, что водоем покроется растениями на 31-й день. На просьбу объяснить логику школьник ответил, что площадь покрытия ежедневно удваивается.

    Председатель правительства похвалил восьмиклассника за сообразительность и пожал ему руку. В качестве награды за правильное решение ученик получит специальную книгу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте популярности профильной математики среди школьников.

    Глава правительства назвал фундаментальной советскую систему образования.

    В прошлом году политик поддержал расплакавшуюся на Дне знаний младшеклассницу.

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    1 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Дрозденко сообщил о повреждениях и возгорании в портовой зоне Усть-Луга

    Возгорание возникло в портовой зоне Усть-Луга из-за дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    В портовой зоне Усть-Луга зафиксированы повреждения и возгорание из-за дрона, сообщил в Max-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», – написал он.

    Дрозденко добавил, что отражение атаки дронов над регионом продолжается.

    Чуть ранее губернатор сообщал, что число сбитых над Ленинградской областью дронов с начала дня достигло 44.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Усть-Луга 14 августа ликвидировали последствия атаки БПЛА. ПВО сбила 62 беспилотника 30 августа в Ленинградской области. В тот же день в результате атаки БПЛА в промзоне в Ленинградской области произошел пожар.

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    1 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Россельхознадзор разъяснил новые правила учета домашней птицы

    Россельхознадзор опроверг сообщения о поголовной маркировке кур

    Россельхознадзор разъяснил новые правила учета домашней птицы
    @ Martin Schutt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    С 1 сентября 2026 года владельцы личных подсобных хозяйств, содержащие более 10 голов домашней птицы, должны поставить поголовье на государственный учет. Россельхознадзор разъяснил порядок процедуры на фоне появившихся в СМИ и социальных сетях сообщений о необходимости индивидуального маркирования каждой птицы.

    Законодательство не предусматривает присвоение отдельного номера каждой курице, утке или другой домашней птице. Для поголовья применяется групповое маркирование, говорится в официальном сообщении Россельхознадзора.

    Государственная ветеринарная служба региона должна провести учет по месту содержания птицы: специалист осматривает поголовье и присваивает идентификационный номер всей группе. Табличку с номером размещают на помещении, где содержатся животные.

    Процедура проводится бесплатно для владельцев личных подсобных хозяйств.

    В Россельхознадзоре пояснили, что главная задача учета – обеспечить прослеживаемость поголовья и оперативно реагировать на вспышки опасных заболеваний, в том числе высокопатогенного гриппа птиц. Наличие информации позволит быстро определить хозяйства, которые находятся в зоне риска.

    Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков подчеркнул, что новая система необходима для оперативного реагирования при вспышке инфекционного заболевания у птиц.

    «Учет животных в личных подсобных хозяйствах – это не пересчет поголовья и тем более не сбор сведений о частной жизни граждан. Это инструмент прослеживаемости, который позволяет при возникновении очага заразной болезни в течение нескольких часов определить, какие хозяйства находятся в зоне риска, и не допустить дальнейшего распространения инфекции», – заявил он.

    По словам Савенкова, учет в первую очередь необходим для защиты самих владельцев и их хозяйств.  «Учет – это не нагрузка на владельца, а страховка для него», – отметил заместитель главы Россельхознадзора.

    В ведомстве также опровергли распространившиеся сообщения о том, что владельцам птицы необходимо обращаться для постановки животных на учет в многофункциональные центры. Как пояснили в Россельхознадзоре, МФЦ не участвуют в маркировании и учете животных и не имеют доступа к ветеринарным информационным системам.

    При этом власти намерены дополнительно оценить, как новые требования реализуются на практике. Такое поручение вице-премьер Дмитрий Патрушев дал Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору после заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина и обращений граждан, сообщает официальный канал правительства России в Мах.

    По итогам проверки ведомства должны подготовить предложения по совершенствованию порядка учета животных. При разработке возможных изменений планируется учесть позицию Государственной думы и профильных ассоциаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума предложила правительству скорректировать постановление об учете животных. Весной Законодательное собрание Петербурга внесло в нижнюю палату документ о создании единого реестра питомцев. Осенью прошлого года группа депутатов разработала проект об обязательной маркировке домашних животных.

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    1 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    @ REUTERS/Axel Schmidt

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии считает Москву причастной к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, заявили на совместной пресс-конференции глава МВД ФРГ Александер Добриндт и руководитель МИД Йоханн Вадефуль.

    По словам Добриндта, произошедшее 4 августа «укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе», передает РБК. Он отметил, что немецкие власти возлагают ответственность за гибридную атаку именно на Россию.

    Российское посольство в Германии отвергло эти обвинения, назвав инцидент наспех состряпанной провокацией. Дипломаты подчеркнули, что подобная ситуация выгодна Киеву и европейским политикам, выступающим за продолжение военной поддержки Украины.

    Ранее издание Politico раскрыло планы Германии возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов диверсии.

    Немецкие следователи обнаружили генетические следы на найденном беспилотнике.

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    1 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России во внешней политике и экономике на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.

    Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее взаимодействие и реализацию масштабных инициатив.

    «Турция – один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики», – подчеркнул Владимир Путин во время встречи. Он также отметил, что уровень экономического сотрудничества между странами остается высоким.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь обратил внимание на важность совместных проектов, в частности строительства атомной электростанции «Аккую». По его словам, работы над первым реактором находятся на стадии завершения, и после запуска объекта Анкара и Москва обсудят дальнейшие шаги в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне турецкий лидер вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

    В столице Киргизии главы государств провели двусторонние переговоры.

    Месяцем ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

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    1 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Путин в поздравлении с Днем знаний пожелал учащимся раскрыть свой потенциал

    Путин поздравил россиян с Днем знаний

    Путин в поздравлении с Днем знаний пожелал учащимся раскрыть свой потенциал
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил с Днем знаний школьников, студентов и преподавателей, отметив важность сохранения традиций и поддержки молодежи в освоении новых горизонтов.

    «Искренне рад поздравить с Днём знаний всех школьников и студентов нашей необъятной страны, ваших родителей, родных и близких, учителей, преподавателей и наставников», – говорится в поздравительном послании президента, опубликованном на сайте Кремля.

    В обращении подчеркивается, что начало учебного года остается особенным праздником, наполненным радостью встреч и добрыми чувствами.

    Отдельные теплые слова президент адресовал первоклассникам, для которых школа станет огромным миром открытий.

    «Хочу пожелать вам больших успехов, а ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат», – сказал он.

    Президент особо отметил обязанность взрослых помочь подрастающему поколению раскрыть способности и найти свое призвание.

    «Конечно, в учёбе, как и в жизни, бывают трудные моменты, сложные задачи и экзамены. Важно верить в себя, идти только вперёд. Перед вами – огромное пространство возможностей», – напомнил Путин.

    Он указал на то, что перед молодежью открыто множество возможностей, включая новые масштабные проекты в экономике, науке и сфере высоких технологий.

    Несмотря на внедрение передовых технологий в образовательный процесс, они не смогут заменить теплоту человеческого общения и мудрость учителей, подчеркнул глава государства.

    В заключение особые слова благодарности Путин направил преподавателям и  наставникам, которые «переживают за учеников, как за родных».

    «Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких и, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины», –  завершил поздравление президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин дал совет, как всегда быть в форме.

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    1 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне

    Глава МИД ФРГ Вадефуль: Берлин закрывает генконсульство России в Бонне

    МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне
    @ bonn.mid.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

    Причиной стал инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа, передает ТАСС. «Правительство ФРГ принимает меры против России как виновника гибридной атаки в Лейпциге», – заявил Вадефуль на пресс-конференции в Берлине.

    По согласованию с канцлером министр распорядился закрыть дипмиссию с 18 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии рассматривали возможность закрытия генерального консульства России в Бонне.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о согласовании ответных мер с партнерами по НАТО и Евросоюзу.

    Накануне Берлин планировал возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.

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    1 сентября 2026, 11:28 • Новости дня
    Путин заявил о новом импульсе партнерства стран ШОС
    Путин заявил о новом импульсе партнерства стран ШОС
    @ Петр Ковалев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин выразил уверенность, что принятые на саммите в Бишкеке решения обеспечат мощный стимул для развития Шанхайской организации сотрудничества.

    Выступая на заседании Совета глав государств ШОС, глава государства подчеркнул значимость подготовленных соглашений, передает РИА «Новости».

    «Убежден, что подготовленный к одобрению по итогам нынешнего заседания солидный пакет решений придаст нашему партнерству в ШОС новый импульс», – сказал Владимир Путин. Он также выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за высокий уровень организации мероприятия.

    Москва полностью разделяет подходы участников объединения к глобальной повестке, которые отражены в итоговой Бишкекской декларации. Российская сторона активно поддерживает шаги по повышению эффективности рабочих механизмов организации. Изменения в основополагающую Хартию позволят запустить Универсальный центр реагирования на угрозы в Ташкенте и Антинаркотический центр в Душанбе.

    Кроме того, вводится единый статус партнера ШОС, который будет присваиваться всем государствам-наблюдателям и участникам диалога. По словам российского лидера, это нововведение поможет оптимизировать взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными странами. В текущем году саммит проходит под председательством Киргизии при участии представителей 17 государств и шести международных структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники саммита в Бишкеке утвердили 28 совместных документов.

    Лидеры стран ШОС подписали декларацию о приоритете ядерной безопасности.

    Государства-члены договорились продвигать реформу мировых финансовых институтов.

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    1 сентября 2026, 01:13 • Новости дня
    Berliner Zeitung указала на последствия обвинений России в инциденте с дроном

    Berliner Zeitung: Обвинения РФ в инциденте с дроном усилят позиции АдГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Обвинения Берлина в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником могут повысить популярность партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих выборах в восточных землях и обрушить и без того небольшие остатки рейтинга канцлера Фридриха Мерца.

    «В течение нескольких дней было похоже на то, что правительство Германии официально обвинит Россию за предполагаемый теракт с использованием беспилотника в аэропорту Лейпциг. Согласно расследованию, беспилотник предназначался для поражения украинского грузового самолета Ан-124, который используется для транспортировки оружия», – пишет Berliner Zeitung (BZ).

    Вероятные обвинения властей Германии в адрес России из-за происшествия с дроном в аэропорту Лейпцига могут повысить популярность оппозиционной партии.

    «Если партия «АдГ» сможет уличить Мерца в том, что он втягивает страну в конфликт с Россией, это может принести ей дополнительную поддержку в Восточной Германии», – приводит РИА «Новости» выдержку из статьи.

    Издание подчеркивает, что большинство немцев не поддерживают военную конфронтацию.

    Ранее канцлер ФРГ Мерц сообщил о координации действий с Евросоюзом и НАТО для ответа на инцидент. По данным СМИ, Берлин готовит меры против российских компаний, а Брюссель разрабатывает новые санкции.

    Пятого августа в зоне безопасности аэропорта Лейпцига нашли беспилотник со взрывчаткой. Тогда грузовой самолет DHL столкнулся с неизвестным объектом.

    Российское посольство в Берлине назвало обвинения наспех состряпанной провокацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига. Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки. При этом правоохранители Германии заподозрили Киев в инсценировке атаки дроном.

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    1 сентября 2026, 07:32 • Новости дня
    Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко пообщались «на ногах»

    Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко пообщались на саммите ШОС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди кратко пообщались «на ногах».

    Разговор лидеров трех государств прошел перед стартом заседания совета глав стран – участниц ШОС, передает РИА «Новости».

    Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите. До этого он уже провел двусторонние встречи с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.

    В текущем году Киргизия выступает председателем Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятия в рамках саммита и формата ШОС+ планируют посетить представители 17 государств и шести международных организаций.

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