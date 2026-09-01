МИД: Россия и Турция объединили усилия для урегулирования конфликтов Африки

Tекст: Ольга Иванова

Дипломатические ведомства двух стран подтвердили готовность содействовать африканским государствам в решении внутренних проблем, передает РИА «Новости». Встреча представителей Москвы и Анкары состоялась во вторник.

«Особое внимание уделили Сахаро-Сахельскому региону, проблематике предотвращения и преодоления региональных конфликтов, исходя из фундаментального принципа «африканским проблемам – африканские решения», – заявили в министерстве.

Стороны также обсудили опыт проведения партнерских форумов. Участники переговоров отметили обоюдное стремление способствовать превращению континента в самостоятельный и влиятельный центр мирового развития.

Представители государств подчеркнули необходимость продолжения активного диалога для мирного урегулирования ближневосточных и африканских кризисов. Эта работа должна опираться на международное право и строгий баланс интересов всех вовлеченных участников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об участии украинских военных в террористических атаках на территории африканских государств.

Месяцем ранее заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко рассказал о помощи Москвы в обучении местных военнослужащих использованию боевой техники.

Этот же высокопоставленный дипломат отметил попытки украинских наемников создать второй фронт против России в Африке.