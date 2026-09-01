При нападении на Таймс-сквер погибла вице-президент Bank of America

Bloomberg: Вице-президент Bank of America убита при нападении на Таймс-сквер

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на полицию Нью-Йорка, вооруженная двумя ножами 49-летняя Памела Сиснерос напала на прохожих в центре города. Сначала женщина ранила 68-летнего туриста в живот на пересечении Западной 41-й улицы и Седьмой авеню, когда тот стоял с женой. Пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Спустя примерно 20 секунд Сиснерос нанесла смертельный удар вице-президенту Bank of America Эрин Пьяченти на 42-й улице. Очевидцы привлекли внимание полицейских, которые около четырех минут пытались заставить нападавшую бросить оружие. «Я ничего не брошу. Я лучше убью вас обоих», – заявила Сиснерос правоохранителям.

Полицейские применили электрошокеры, но они оказались неэффективными. После этого двое сотрудников открыли огонь. Сиснерос доставили в больницу, где она скончалась. В полиции отметили, что нападавшая ранее не задерживалась, но попадала в поле зрения из-за проблем с психикой в 2018 и 2019 годах. Признаков теракта следователи не усматривают.

Напомним, на Таймс-сквер вооруженная ножами женщина ранила двух человек.

В июне текущего года полицейские задержали подростка после поножовщины в центре Манхэттена.

Весной на Центральном вокзале Нью-Йорка стражи порядка застрелили нападавшего с мачете мужчину.