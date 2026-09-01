В Казахстане сообщили о введении электронного разрешения на въезд для россиян

Tекст: Валерия Городецкая

Новые правила касаются всех иностранцев, которым доступен безвизовый режим, уточнил источник РИА «Новости».

«Оформление электронного разрешения на въезд (ETA) необходимо всем иностранным гражданам, у которых доступен безвизовый въезд в республику», – рассказал собеседник агентства. Поправки в миграционное законодательство уже вступили в силу 25 августа 2026 года.

Сейчас система работает в пилотном режиме, и отсутствие документа не приведет к отказу во въезде. Однако с 1 ноября требование станет обязательным для авиапассажиров. Позже оно распространится на пересекающих границу на автомобилях и поездах. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит совершать многократные поездки.

В августе МВД Казахстана разработало проект о введении платных электронных разрешений на въезд для иностранцев.

Ранее МИД республики опроверг слухи о введении визового режима с Россией.

В прошлом году на границе двух стран стартовала экспериментальная процедура добровольной регистрации через мобильное приложение.