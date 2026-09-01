Неизвестные пытались атаковать подстанцию в Германии

Tекст: Денис Тельманов

Злоумышленники планировали атаковать энергетический объект Турнов/Прайлак около угольной электростанции Яншвальде, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Markische Allgemeine Zeitung. Целью нападения должен был стать масштабный сбой в работе предприятия.

«На подстанции Турнов/Прайлак, расположенной недалеко от электростанции Яншвальде..., сотрудники экстренных служб обнаружили и обезвредили на месте несколько устройств для запуска ракетных снарядов», – говорится в сообщении немецкого издания.

Уточняется, что пусковые установки оказались самодельными. Несмотря на предотвращение атаки, несколько линий электропередачи получили повреждения.

Масштабного отключения света не произошло, полиция пока не дала официальных комментариев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа немецкая полиция начала расследование диверсии на железнодорожных коммуникациях в Баден-Вюртемберге.

В январе глава МВД ФРГ Александр Добриндт обвинил леворадикальные группировки в поджоге столичного кабельного моста.

В прошлом году из-за возгорания опор высоковольтной линии электропередачи без света остались 50 тыс. берлинских домохозяйств.