  • Новость часаУшаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Карусель из «Гераней» загоняет Раду в подвалы
    МИД пообещал ответить Германии на закрытие генконсульства России в Бонне
    Европа привлекла Украину для устранения недостатков в армиях государств ЕС
    Аграриям на Украине предрекли закрытие черноморских портов до зимы
    Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС
    Путин заверил Эрдогана в своевременном запуске первого блока АЭС «Аккую» в 2026 году
    Посол России отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига
    В Германии заявили о состоянии войны с Россией
    В Казахстане сообщили о введении электронного разрешения на въезд для россиян
    1 сентября 2026, 20:45 • Новости дня

    Неизвестные пытались атаковать подстанцию в Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Экстренные службы Германии обезвредили несколько самодельных ракетных установок на трансформаторной подстанции в Бранденбурге, предотвратив масштабное отключение энергии, пишет газета Markische Allgemeine Zeitung.

    Злоумышленники планировали атаковать энергетический объект Турнов/Прайлак около угольной электростанции Яншвальде, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Markische Allgemeine Zeitung. Целью нападения должен был стать масштабный сбой в работе предприятия.

    «На подстанции Турнов/Прайлак, расположенной недалеко от электростанции Яншвальде..., сотрудники экстренных служб обнаружили и обезвредили на месте несколько устройств для запуска ракетных снарядов», – говорится в сообщении немецкого издания.

    Уточняется, что пусковые установки оказались самодельными. Несмотря на предотвращение атаки, несколько линий электропередачи получили повреждения.

    Масштабного отключения света не произошло, полиция пока не дала официальных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа немецкая полиция начала расследование диверсии на железнодорожных коммуникациях в Баден-Вюртемберге.

    В январе глава МВД ФРГ Александр Добриндт обвинил леворадикальные группировки в поджоге столичного кабельного моста.

    В прошлом году из-за возгорания опор высоковольтной линии электропередачи без света остались 50 тыс. берлинских домохозяйств.

    30 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Bild: В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии 15-летний подросток задержан по подозрению в жестоком убийстве своего отца, который ранее принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, пишет Bild.

    Правоохранительные органы задержали подростка, подозреваемого в убийстве своего 49-летнего отца, в немецком Дортмунде, пишет Bild.

    По данным следствия, трагедия произошла после переезда семьи в Германию. Пятнадцатилетний сын нанес мужчине два ножевых ранения в область сердца и легких, когда тот лежал на диване. Подросток сам вызвал экстренные службы и был задержан на месте преступления.

    Соседи характеризуют юношу как вежливого и спокойного. Однако, как стало известно журналистам из источников в следственных органах, за год до инцидента молодой человек принял ислам. Полиция не исключает версию радикализации подростка, хотя точные мотивы убийства пока устанавливаются.

    Жители многоквартирного дома, где проживала семья, рассказали о частых конфликтах между родственниками. Одна из соседок также упомянула о возможных случаях домашнего насилия, что может стать еще одной версией произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году несовершеннолетний украинский беженец убил свою мать и сестру в Бельгии.

    Увлекшийся радикальным исламом дезертир ВСУ напал с ножом на прохожих в Амстердаме.

    Комментарии (6)
    30 августа 2026, 11:41 • Новости дня
    Германия заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии

    Verivox: ФРГ заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии

    Германия заняла первое место среди стран G20 по стоимости электроэнергии
    @ B. Leitner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители ФРГ вынуждены платить за электричество более чем в два раза больше среднего показателя среди ведущих экономик мира из-за огромных внутренних налогов, свидетельствуют данные портала Verivox.

    Во втором квартале 2026 года немецкие домохозяйства столкнулись с самыми высокими тарифами на свет среди государств Группы двадцати, передает ТАСС.

    Средняя цена одного киловатт-часа в стране достигла 35,6 евроцента, тогда как средний показатель по G20 составил около 16,3 евроцента. Вслед за ФРГ расположились Италия и Британия с показателями 34,5 и 32,4 евроцента соответственно.

    Главной причиной столь высоких тарифов в Германии стало тяжелое налоговое бремя. Сейчас более 60% стоимости электроэнергии приходится на различные пошлины, надбавки и сетевые сборы. Остальную часть конечной цены формируют затраты поставщиков на закупку, сбыт и обслуживание.

    «Цены на электроэнергию в Германии относятся к числу самых высоких в мире», – заявил эксперт портала Verivox по энергетике Торстен Шторк. По его словам, непосредственно на производство энергии уходит лишь около трети от итоговой суммы для частных потребителей.

    Самое дешевое электричество зафиксировано на Кубе и в Эфиопии, где киловатт-час стоит менее одного евроцента. В настоящее время средняя мировая цена составляет 15,1 евроцента, что на 30% превышает показатели пятилетней давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие потребители переплатили 5,4 млрд евро за газ и свет за первые пять месяцев 2026 года из-за невыгодных тарифов.

    Цены на газ в Германии выросли в пять раз с 2020 года на фоне отказа от российских энергоресурсов.

    Россия вошла в тройку лидеров G20 по самой дешевой электроэнергии для населения.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 03:51 • Новости дня
    Мерц предрек «огромные проблемы» для Саксонии-Анхальт при победе АдГ на выборах

    Tекст: Антон Антонов

    Приход партии «Альтернатива для Германии» к власти в Саксонии-Анхальт грозит региону серьезными экономическими последствиями, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Я просто не могу себе представить, чтобы международные инвесторы приехали закладывать первый камень, основывать новые заводы и открывать предприятия в Саксонии-Анхальт, если там будет премьер-министр от АдГ. Однако это решение должны принять сами избиратели Саксонии-Анхальт», – сказал Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Канцлер отметил, что власти сделают все возможное в оставшиеся до выборов дни, чтобы предупредить избирателей о рисках такого сценария. По его данным, около 20% голосующих до сих пор не определились с выбором. Вопрос о возможных коалициях с другими фракциями Мерц оставил без комментариев, передает ТАСС.

    Выборы в Саксонии-Анхальт пройдут 6 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно опросам, АдГ лидирует в Саксонии-Анхальт с большим отрывом от ХДС.

    Мерц ранее исключил возможность коалиции ХДС с «Альтернативой для Германии».

    Власти Германии на случай победы АдГ уже прорабатывают варианты изоляции Саксонии-Анхальт от чувствительной информации на федеральном уровне.

    После голосования земля может столкнуться с патовой ситуацией при формировании правительства, поскольку все партии, кроме BSW (ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость»), отказываются работать с АдГ.

    Комментарии (9)
    1 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    В Германии заявили о состоянии войны с Россией

    Глава компании Donaustahl Туман заявил о идущей между Берлином и Москвой войне

    В Германии заявили о состоянии войны с Россией
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил, что Германия и Россия уже находятся в состоянии вооруженного противостояния.

    Оружейник Штефан Туман поделился своим мнением в подкасте журналиста газеты Bild Пауля Ронцхаймера, передает РИА «Новости».

    По мнению Тумана, происходящее между двумя странами нельзя ограничивать определением «гибридная война». Он считает, что Берлин и Москва уже вовлечены в непосредственное противостояние.

    «Германия и Россия находятся в состоянии войны», – заявил предприниматель.

    Туман также сообщил, что его компания поставляет Украине боевые беспилотники. Donaustahl является немецким производителем продукции оборонного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил о подготовке Берлина к вооруженному противостоянию с Москвой.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал совместное производство беспилотников прямым вовлечением Германии в конфликт.

    В прошлом году канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о состоянии конфликта с Россией.

    Комментарии (18)
    31 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига

    Мерц: Берлин согласует ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига с ЕС и НАТО

    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии согласуют с партнерами по НАТО и Евросоюзу ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью ARD подчеркнул, что реакция последует от Берлина, однако партнеры будут заранее проинформированы. «Она в эти дни также окончательно согласовывается с Европейским союзом, с партнерами по НАТО», – приводит его слова ZDF.

    Он отказался комментировать, кто стоял за попыткой нападения, добавил, что расследование близится к завершению.

    Политик отметил, что правительство ФРГ достигло широкого согласия по поводу предстоящей реакции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

    Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки.

    При этом немецкие правоохранители подозревали Украину в инсценировке нападения для получения военной помощи.

    Комментарии (9)
    30 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Мерц призвал пожертвовать пособиями ради финансирования армии ФРГ

    Канцлер ФРГ Мерц назвал расходы на оборону важнее родительских пособий

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает необходимым отдать приоритет оборонным расходам перед социальными выплатами на фоне недостаточной боеготовности бундесвера.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости поставить расходы на оборону выше социальных выплат, в частности родительских пособий, передает РИА «Новости». По его мнению, бундесвер в настоящее время не обладает должным уровнем боеготовности.

    «Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу и мир в Европе окажется под угрозой?» – подчеркнул Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Политик также отметил, что Германия планирует досрочно выполнить требование НАТО и довести оборонные расходы до 5% от национального ВВП. За последние 12 месяцев траты на армию увеличились на 25 млрд евро, достигнув отметки почти в 125 млрд евро.

    Согласно прогнозам МИД Германии, целевой показатель в 5% может быть достигнут к 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ сплотил лидеров пяти государств для пересмотра европейского финансового плана в пользу оборонных расходов.

    Ранее Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных вооружений стоимостью почти 12 млрд евро.

    В прошлом году немецкие власти ограничили финансирование реформы социальной сферы ради покрытия рекордного дефицита бюджета.

    Комментарии (12)
    1 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    @ REUTERS/Axel Schmidt

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии считает Москву причастной к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, заявили на совместной пресс-конференции глава МВД ФРГ Александер Добриндт и руководитель МИД Йоханн Вадефуль.

    По словам Добриндта, произошедшее 4 августа «укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе», передает РБК. Он отметил, что немецкие власти возлагают ответственность за гибридную атаку именно на Россию.

    Российское посольство в Германии отвергло эти обвинения, назвав инцидент наспех состряпанной провокацией. Дипломаты подчеркнули, что подобная ситуация выгодна Киеву и европейским политикам, выступающим за продолжение военной поддержки Украины.

    Ранее издание Politico раскрыло планы Германии возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов диверсии.

    Немецкие следователи обнаружили генетические следы на найденном беспилотнике.

    Комментарии (20)
    31 августа 2026, 02:02 • Новости дня
    Мерц связал рост цен на электроэнергию в Германии с закрытием АЭС
    Мерц связал рост цен на электроэнергию в Германии с закрытием АЭС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Высокие тарифы на электроэнергию в Германии отчасти стали следствием поспешного отказа от атомной энергетики, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Я не несу ответственности за отключение атомных электростанций в Германии. Я бы этого не сделал. Мы в Германии провели отключение до того, как создали альтернативы. И теперь нам приходится делать это с большим трудом», – сказал Мерц в интервью ARD.

    Мерц подчеркнул, что не он законодательно закрепил гарантированные тарифы на поставку электроэнергии в сеть на 15 лет вперед. По его словам, это решение уже принято, и он не может его изменить, передает ТАСС.

    Еще одной причиной роста цен канцлер назвал последствия конфликта вокруг Ирана. Одновременно он вновь выступил за строительство газовых тепловых электростанций, отметив, что тендеры на их проектирование и возведение уже запущены, решение согласовано внутри правительственной коалиции и одобрено в Брюсселе. Теперь, заявил Мерц, власти обязаны эти станции построить.

    Германия не может позволить себе продление топливной скидки для снижения цен на дизель и бензин, подскочивших вследствие энергетического кризиса, сказал он. Мерц добавил, что никто не знает, станет ли Германия в обозримом будущем страной с дешевой электроэнергией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором квартале 2026 года немецкие домохозяйства столкнулись с самыми высокими в G20 тарифами на электроэнергию в размере 35,6 евроцента за киловатт-час.

    Мерц в июле признал отсутствие российских поставок газа основной причиной затяжного энергетического кризиса в Германии.

    Отказ от российских энергоресурсов и обострение ситуации на Ближнем Востоке привели к пятикратному росту стоимости газа для немецких потребителей по сравнению с 2020 годом.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне

    Глава МИД ФРГ Вадефуль: Берлин закрывает генконсульство России в Бонне

    МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне
    @ bonn.mid.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

    Причиной стал инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа, передает ТАСС. «Правительство ФРГ принимает меры против России как виновника гибридной атаки в Лейпциге», – заявил Вадефуль на пресс-конференции в Берлине.

    По согласованию с канцлером министр распорядился закрыть дипмиссию с 18 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии рассматривали возможность закрытия генерального консульства России в Бонне.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о согласовании ответных мер с партнерами по НАТО и Евросоюзу.

    Накануне Берлин планировал возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.

    Комментарии (6)
    31 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Глава МИД Германии поддержал расширение ЕС на Исландию и Норвегию

    Глава МИД Германии Вадефуль поддержал расширение ЕС на Исландию и Норвегию

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал не сворачивать планы северного расширения ЕС после референдума в Исландии, где большинство проголосовало против возобновления переговоров.

    Евросоюз не должен отказываться от идеи расширения на север, несмотря на итоги референдума в Исландии, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    «Я по-прежнему считаю, что нам не следует упускать из виду цель расширения Европейского союза на север. Это, разумеется, включает Исландию, но также предполагает и включение Норвегии», – сказал глава МИД ФРГ.

    Референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС прошел в Исландии в субботу, против этой инициативы высказались около 53% участников голосования. Вадефуль подчеркнул, что результаты плебисцита должны подтолкнуть Евросоюз к размышлениям о том, как сделать членство более привлекательным, прежде всего с точки зрения экономических перспектив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам референдума 52,5% жителей Исландии проголосовали против возобновления переговоров о присоединении к Евросоюзу.

    Решение исландцев отказаться от диалога с ЕС вызвало обеспокоенность в Брюсселе из-за возможного удара по имиджу блока.

    Лидер консервативной оппозиционной партии Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила о необходимости повторной подачи заявки на вступление страны в Евросоюз.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    МИД пообещал ответить Германии на закрытие генконсульства России в Бонне

    Захарова: Москва даст достойный ответ на закрытие генконсульства в Бонне

    МИД пообещал ответить Германии на закрытие генконсульства России в Бонне
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкие власти получат достойный ответ на решение закрыть Русский дом и генеральное консульство в Бонне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Берлин пошел на обострение отношений под надуманным предлогом, передает ТАСС. Захарова подчеркнула, что российские учреждения давно не давали покоя властям Германии, поэтому они придумали повод для их закрытия. При этом никаких доказательств обвинений в адрес Москвы представлено не было.

    Дипломат также отметила, что Берлин замаран участием в терактах и разжиганием украинского конфликта. Москва намерена дать ответ на все антироссийские решения.

    Напомним, Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига.

    Власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Комментарии (6)
    1 сентября 2026, 12:43 • Новости дня
    Захарова заподозрила Германию в подготовке новой провокации

    Захарова спросила Германию о подготовке новой провокации в Балтийском регионе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила власти Германии в подготовке новой провокации совместно со странами Прибалтики.

    Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума задала вопрос о возможных планах властей Германии, передает РИА «Новости».

    Она прокомментировала инициативу немецкого министерства внутренних дел по созданию совместной с прибалтийскими странами целевой группы по борьбе с дронами.

    «Это что вообще такое?.. Они что, какую-то новую провокацию готовят? Это вопрос к Берлину. Вы готовите провокацию?» – заявила Захарова.

    Дипломат напомнила, что на протяжении XX века Берлин не раз устраивал провокации, которые приводили к масштабным мировым потрясениям. По ее словам, если Германия действительно планирует подобные действия, властям страны следует осознавать степень своей ответственности. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии инициировали создание международной группы реагирования на Балтике.

    Российское посольство в Берлине выразило обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений из-за обнаруженного в аэропорту Лейпцига беспилотника.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила отношение современных немецких властей к России с идеологией Третьего рейха.

    Комментарии (3)
    30 августа 2026, 14:27 • Новости дня
    В офисе немецкого депутата заметили кружку «Армия России»

    У немецкого политика из партии АдГ Тильшнайдера нашли кружку «Армия России»

    Tекст: Вера Басилая

    В рабочем кабинете заместителя руководителя отделения «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт Ханса-Томаса Тильшнайдера обнаружили сувенирную кружку с символикой российских вооруженных сил, сообщает Bild.

    Немецкий политик Ханс-Томас Тильшнайдер пытался юридически заблокировать обнародование видеозаписей из своего кабинета. Журналисты заметили на кадрах предмет посуды с надписью «Армия России», передают СМИUra.ru.

    «Эта кружка просто здесь стоит. Мне ее когда-то подарили», – сказал Тильшнайдер в комментарии изданию.

    Депутат принадлежит к крылу партии, выступающему за нормализацию отношений с Москвой. После начала конфликта он посещал Россию, однако досрочно прервал визит из-за критики коллег. В октябре 2025 года политик также присутствовал на приеме в российском посольстве в Берлине по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил возможность создания коалиции с «Альтернативой для Германии» из-за контактов оппозиции с российскими властями.

    Власти Германии начали прорабатывать варианты жесткой изоляции Саксонии-Анхальт на случай победы правой партии на сентябрьских земельных выборах.

    Ранее основательница партии ССВ Сара Вагенкнехт предрекла поражение союзу ХДС в этом регионе.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 01:13 • Новости дня
    Berliner Zeitung указала на последствия обвинений России в инциденте с дроном

    Berliner Zeitung: Обвинения РФ в инциденте с дроном усилят позиции АдГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Обвинения Берлина в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником могут повысить популярность партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих выборах в восточных землях и обрушить и без того небольшие остатки рейтинга канцлера Фридриха Мерца.

    «В течение нескольких дней было похоже на то, что правительство Германии официально обвинит Россию за предполагаемый теракт с использованием беспилотника в аэропорту Лейпциг. Согласно расследованию, беспилотник предназначался для поражения украинского грузового самолета Ан-124, который используется для транспортировки оружия», – пишет Berliner Zeitung (BZ).

    Вероятные обвинения властей Германии в адрес России из-за происшествия с дроном в аэропорту Лейпцига могут повысить популярность оппозиционной партии.

    «Если партия «АдГ» сможет уличить Мерца в том, что он втягивает страну в конфликт с Россией, это может принести ей дополнительную поддержку в Восточной Германии», – приводит РИА «Новости» выдержку из статьи.

    Издание подчеркивает, что большинство немцев не поддерживают военную конфронтацию.

    Ранее канцлер ФРГ Мерц сообщил о координации действий с Евросоюзом и НАТО для ответа на инцидент. По данным СМИ, Берлин готовит меры против российских компаний, а Брюссель разрабатывает новые санкции.

    Пятого августа в зоне безопасности аэропорта Лейпцига нашли беспилотник со взрывчаткой. Тогда грузовой самолет DHL столкнулся с неизвестным объектом.

    Российское посольство в Берлине назвало обвинения наспех состряпанной провокацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига. Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки. При этом правоохранители Германии заподозрили Киев в инсценировке атаки дроном.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Власти Германии заявили об ужесточении въезда для граждан России

    Глава МИД ФРГ Вадефуль: Германия ужесточит въезд для граждан России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль анонсировал введение дополнительных проверок для пересекающих границу россиян и закрытие столичного Русского дома ради безопасности страны.

    Берлин планирует усилить проверки прибывающих из России путешественников, передает РИА «Новости». «Мы ужесточаем контроль при въезде для граждан России», – подчеркнул Вадефуль во время выступления, которое транслировал телеканал Phoenix.

    Помимо визовых ограничений, немецкая сторона намерена расторгнуть договор о деятельности Русского дома в Берлине ради «укрепления государственной безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ изучали правовые основания для прекращения работы Русского дома в Берлине.

    С 1 января 2026 года для въезда в Германию гражданам России потребовался биометрический загранпаспорт.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев предупредил о готовности Москвы принять зеркальные меры.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    В Кремле удивились выступлению Пашиняна на армянском языке на саммите ШОС
    Власти Германии заявили об ужесточении въезда для граждан России
    Анджелина Джоли тайно посетила украинскую Полтаву
    ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты
    При нападении на Таймс-сквер погибла вице-президент Bank of America