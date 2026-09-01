Hyundai зарегистрировала два новых товарных знака в России

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно документам Роспатента, компания подала заявки на логотип Trago Xcient и фирменную эмблему в июле 2024 и августе 2025 года, передает РИА «Новости». В сентябре 2026 года ведомство вынесло положительное решение об их регистрации.

Теперь корпорация получила право продавать в стране самолеты, автомобили, велосипеды, детские коляски, а также мебель и домики для домашних животных.

В конце 2023 года Hyundai Motor решила продать свой петербургский завод российскому ООО «Арт-Финанс». Сделка завершилась в начале 2024 года, однако компания сохранила за собой право обратного выкупа предприятия в течение двух лет.

В прошлом месяце южнокорейский производитель оформил права на три свои эмблемы в России.

Чуть ранее Роспатент одобрил регистрацию шести товарных знаков автоконцерна.

В феврале текущего года компания отказалась от обратного выкупа своего бывшего завода в Петербурге.