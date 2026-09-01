ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ: Ограничения на снятие наличной валюты продлены на полгода

Tекст: Валерия Городецкая

Ограничительные меры пролонгированы из-за санкций западных стран, запрещающих отечественным финансовым институтам приобретать наличные средства, передает РИА «Новости». «Банк России сохранил еще на полгода, до 9 марта 2027 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты», – отметил регулятор.

Владельцы валютных вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, могут снять до 10 тыс. долларов или эквивалентную сумму в евро. Это правило действует для тех, кто ранее не реализовал данную возможность. Оставшуюся часть сбережений клиенты банков по-прежнему могут получить в рублях.

Регулятор также продлил на шесть месяцев запрет для банков взимать комиссию при выдаче валюты со счетов граждан. Переводы без открытия счета и средства с электронных кошельков выдаются исключительно в российской национальной валюте.

Для юридических лиц, являющихся нерезидентами, выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов и японских иенах полностью приостановлена до весны 2027 года. Российские компании смогут получить эти валюты только для покрытия командировочных расходов.

В марте текущего года Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября.

До этого регулятор сохранял данные лимиты до 9 марта 2026 года из-за западных санкций.

В декабре прошлого года Центробанк отменил лимиты на переводы средств за границу для граждан России.