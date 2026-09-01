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    1 сентября 2026, 18:42 • Новости дня

    В российских школах начались уроки медиаграмотности

    С 1 сентября в российских школах началась всероссийская просветительская акция «Киберурок», направленная на повышение медиаграмотности школьников. Инициатором инициативы выступила Мастерская новых медиа при поддержке Министерства просвещения России.

    Занятия разработаны с учетом возраста школьников и рассчитаны на три группы: учащихся 3–5, 6–9 и 10–11 классов. Проводить уроки будут выпускники Мастерской новых медиа – медиапрофессионалы, работающие в отрасли. Занятия пройдут как очно, так и в онлайн-формате, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе. О старте программы было объявлено на третьем Фестивале новых медиа, проходящем в эти дни в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    «С сентября в наших школах стартует всероссийская просветительская акция по медиаграмотности «Киберурок». Важно, что с инициативой ее проведения выступило сообщество Мастерской новых медиа – медиапрофессионалы, которые сегодня работают в отрасли и определяют ее развитие», – отметил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

    По его словам, специалисты смогут рассказать школьникам как о возможностях современного медиапространства, так и о связанных с ним рисках. Часть участников проекта проведет занятия в школах, которые они сами когда-то окончили.

    Идея проекта связана с историей выпускника Мастерской новых медиа Геннадия Старунова – учителя ОБЖ и блогера, который ушел добровольцем на СВО и героически погиб. Как рассказала основатель Мастерской новых медиа, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец, находясь на фронте, он пришел к мысли о необходимости обучать детей медиаграмотности.

    «Находясь там, он понял, что обучение детей медиаграмотности – это суперважная история, его жизненная миссия. Он планировал заняться этим после возвращения с СВО – даже рассказал о своих планах на встрече с Сергеем Владиленовичем Кириенко. Гена героически погиб, защищая Родину, и сообщество мастерской подхватило его идею, решили осуществить его мечту», – сказала Аблец.

    По словам организаторов, в проведении «Киберуроков» примут участие более 1700 выпускников Мастерской новых медиа. Они будут работать со школьниками как лично, так и дистанционно.

    В рамках занятий школьникам расскажут о принципах работы медиасреды и алгоритмов рекомендаций, критическом и системном мышлении, цифровой гигиене и правилах поведения в интернете. Отдельное внимание уделят влиянию чрезмерного потребления медиаконтента на мозг, а также возможностям и рискам использования искусственного интеллекта.

    Одной из ключевых задач станет обучение распознаванию недостоверного контента. Школьники будут учиться выявлять фейки, дипфейки, фишинг и попытки интернет-мошенничества.

    Организаторы рассчитывают, что акция поможет сформировать у учащихся навыки осознанной работы с информацией и повысить их цифровую грамотность. Запуск программы стал частью работы Мастерской новых медиа по развитию ответственного медиасообщества и укреплению информационного суверенитета России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам третьего Фестиваля новых медиа. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал введение новых образовательных курсов в российских школах.

    30 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Bild: В Германии подросток зарезал воевавшего за ВСУ отца

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии 15-летний подросток задержан по подозрению в жестоком убийстве своего отца, который ранее принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, пишет Bild.

    Правоохранительные органы задержали подростка, подозреваемого в убийстве своего 49-летнего отца, в немецком Дортмунде, пишет Bild.

    По данным следствия, трагедия произошла после переезда семьи в Германию. Пятнадцатилетний сын нанес мужчине два ножевых ранения в область сердца и легких, когда тот лежал на диване. Подросток сам вызвал экстренные службы и был задержан на месте преступления.

    Соседи характеризуют юношу как вежливого и спокойного. Однако, как стало известно журналистам из источников в следственных органах, за год до инцидента молодой человек принял ислам. Полиция не исключает версию радикализации подростка, хотя точные мотивы убийства пока устанавливаются.

    Жители многоквартирного дома, где проживала семья, рассказали о частых конфликтах между родственниками. Одна из соседок также упомянула о возможных случаях домашнего насилия, что может стать еще одной версией произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году несовершеннолетний украинский беженец убил свою мать и сестру в Бельгии.

    Увлекшийся радикальным исламом дезертир ВСУ напал с ножом на прохожих в Амстердаме.

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    31 августа 2026, 19:21 • Новости дня
    Педагог назвала главные ошибки родителей при покупках канцелярии для школьников

    Заслуженный учитель Шевченко предостерегла родителей от тяжелых портфелей и яркого декора для школьников

    Педагог назвала главные ошибки родителей при покупках канцелярии для школьников
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Собирая ребенка в школу, родителям стоит выбирать канцелярию не только по цвету и дизайну. Ручки и карандаши должны быть удобны ребенку, а лишние украшения и интерактивные элементы способны мешать занятиям, сказала газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель Кубани, учитель начальных классов Галина Шевченко. От стирающихся ручек педагог рекомендует отказаться, а закупку одинаковой канцелярии для всего класса считает не всегда уместной.

    «Одна из самых распространенных ошибок родителей – неправильно выбранный школьный портфель. Ребенку придется носить его каждый день, поэтому он должен быть максимально легким, ведь внутри еще будут учебники и другие школьные принадлежности. Слишком тяжелый портфель может нарушить равновесие ребенка и даже привести к падению. Поэтому лучше выбирать легкую модель с ортопедической спинкой и регулируемыми лямками, которые можно подогнать под рост ребенка», – говорит Шевченко.

    Цвет и рисунок портфеля стоит выбирать вместе с ребенком, ведь вещь должна ему нравиться, отметила педагог. При этом в портфеле не должно быть слишком большого количества карманов, потому что во время подготовки к уроку первоклассники теряются в обилии отделений и не могут найти, где лежит пенал, а где салфетки. Она посоветовала родителям заранее познакомить ребенка с портфелем и проговорить, что и в каком кармане лежит.

    «У ребенка обязательно должны быть вода, влажные и сухие салфетки, ведь не все дети решаются лишний раз подойти к учителю и спросить, где что взять. В том числе они могут растеряться в туалетных комнатах», – отмечает педагог.

    Подбор канцелярии, по ее словам, надо начинать с пенала: «Удобнее выбрать пенал на молнии в виде небольшой раскладушки на один разворот. Пластмассовые пеналы, которые туго открываются и с шумом падают на парту, могут отвлекать и мешать учителю и другим детям на уроке. В компактный пенал достаточно положить простой карандаш, ручку, ластик и несколько цветных карандашей».

    «Слишком большая раскладушка займет много места на парте, а ребенку придется тратить время на поиски нужного оттенка вместо того, чтобы сосредоточиться на задании. Из карандашей я как учитель советовала бы выбирать хорошие трехгранные модели с ортопедической формой – их удобно держать в руке. Простых карандашей лучше взять два-три, чтобы в случае поломки у ребенка сразу был запасной. Это особенно важно в период обучения грамоте, когда многие учителя просят детей писать именно карандашом», – добавила учитель начальных классов. Точилку стоит выбирать с контейнером, чтобы ребенок мог поточить карандаш прямо на уроке, не вставая с места, подчеркивает собеседница.

    В целом все канцелярские принадлежности для школьника должны быть легкими и анатомически правильными, без громоздких деталей, бабочек и цветочков, которые утяжеляют предметы. Более того, все брелоки, игрушки на колпачках ручек и прочие интерактивные иллюстрации на ручках и карандашах отвлекают школьника и его соседа по парте от учебы, поэтому их вовсе стоит избегать. Линейку на первых порах лучше брать такую, чтобы она помещалась в пенал, а для учеников первого и второго классов лучше выбирать еще и ту, что с держателем, чтобы она не скользила по листу.

    «С ручками все индивидуально. Для первого и второго классов нужна ручка с толстым пишущим узлом, чтобы линия была видна и ребенку не приходилось прилагать усилий для нажима. В третьем и четвертом классах узел может быть тоньше, но подбирать его нужно под конкретного ребенка. Я за ортопедические трехгранные ручки или ручки с насадкой, чтобы ребенок не выворачивал руку. И я однозначно против стирающихся ручек, да и в большинстве школ учителя их запрещают, ведь в критериях оценки есть такой показатель, как исправление», – объясняет Шевченко.

    Она рассказывает, что на первых этапах обучения письму детей в школах часто призывают писать простым карандашом, чтобы кривую линию можно было стереть и исправить, а на ручку переходят постепенно, когда сформируются первые навыки. Также она обратила внимание, что в первом классе учителя нередко просят завести зеленую ручку для выделения орфограмм, поэтому ее лучше приобрести заранее. Для третьего и четвертого классов могут потребоваться транспортир и циркуль, когда вводятся темы про углы, окружность, радиус и диаметр.

    «Для уроков творчества понадобятся акварельные краски или гуашь, разные кисточки, лучше беличьи или колонковые, потоньше и потолще, а также банка-непроливайка и фартук. Нужны хорошие легкие ножницы, цветной и белый картон, цветная бумага, клей и пластилин, хотя по пластилину у каждого учителя бывают свои требования. Все это удобно сложить в папку на молнии и обязательно подписать, чтобы было понятно, чьи это вещи. Маленькие дети не всегда запоминают свои принадлежности, поэтому наклейки и подписи очень помогают», – замечает педагог.

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    Результаты

    Отвечая на вопрос об идее закупать всем детям одинаковые канцтовары, чтобы никто не завидовал, собеседница отмечает, что одинаковые тетради в начальной школе действительно удобны для работы учителя. По ее словам, когда у всего класса они одного цвета, педагогу проще давать общие задания и собирать работы на проверку, а если родители против, можно сделать одинаковые обложки или наклейки. При этом закупать полностью одинаковую канцелярию она считает нелогичным.

    «Хоть что-то у ребенка должно быть свое, то, что его отличает. Кому-то нравятся мишки, поэтому у него пенал с мишками, а у кого-то с машинкой, и в этом нет ничего страшного. Кто-то левша, и ему нужна ручка для левшей, у кого-то рука уже поставлена, и подойдет тонкий узел, а кому-то нужна ручка потолще. Смысла закупать всем одинаковое я особого не вижу. При этом в классе полезно иметь общий запас на случай, если ребенок что-то забыл дома, чтобы он не расстраивался, а спокойно взял нужную вещь и потом вернул на место», – заключила Шевченко.

    Ранее психолог-консультант Инна Бушевская предупредила, что резкое возвращение к учебному расписанию может вызвать у детей сильный стресс. Поэтому она посоветовала родителям сохранять спокойствие, в первый месяц осени не предъявлять завышенных требований к успеваемости, а также отложить дополнительные секции и занятия с репетиторами на две-три недели.

    Также эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвали самые стрессовые периоды учебного года для школьников. По их словам, тяжелее всего детям даются начало и конец года, а также концы четвертей и полугодий, когда накапливается усталость и растет число контрольных и экзаменов.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    30 августа 2026, 05:54 • Новости дня
    При столкновении автобуса с «КамАЗом» в Ставропольском крае погибли пять человек

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ДТП с участием автобуса «Грузия-Москва» и «КамАЗа» пять человек погибли, еще 24 человека пострадали, в том числе пятеро детей, сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

    «В Ставропольском крае сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса», – заявило ведомство в «Максе».

    Авария произошла ночью 30 августа на федеральной трассе «Кавказ» вблизи поселка Иноземцево. По предварительным данным, водитель автобуса Setra, следовавшего по маршруту Грузия – Москва, превысил безопасную скорость и не выдержал дистанцию. В результате транспортное средство врезалось во впереди идущий «КамАЗ», после чего съехало в кювет.

    Жертвами столкновения стали пять человек, они скончались на месте. В медицинские учреждения Пятигорска доставили 24 пострадавших, среди которых пятеро несовершеннолетних. Состояние четверых детей врачи оценивают как удовлетворительное, один ребенок находится в реанимационном отделении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад в Петербурге при столкновении двух пассажирских автобусов пострадали 12 человек.

    В июле на трассе в Воронежской области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.

    В июне на автодороге в Ставропольском крае легковой автомобиль врезался в пассажирскую маршрутку.

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    30 августа 2026, 06:51 • Новости дня
    В ДТП с автобусом в Ставропольском крае пострадали 38 человек
    В ДТП с автобусом в Ставропольском крае пострадали 38 человек
    @ Госавтоинспекция Ставропольского края

    Tекст: Антон Антонов

    Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Ставропольском крае увеличилось до 38 человек, среди них 10 детей, сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

    «В результате ДТП по предварительной информации (на 06.00) пять человек пассажирского автобуса скончались на месте происшествия, а 38 человек (в том числе 10 детей) доставлены в ЦГБ Пятигорска», – сообщило ведомство в «Максе».

    По предварительным данным, всего в автобусе находилось 43 человека. Точное число пострадавших может измениться, так как информация по госпитализации продолжает уточняться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автобус «Грузия – Москва» столкнулся с «КамАЗом» на трассе «Кавказ» вблизи поселка Иноземцево.

    Сообщалось, что состояние четверых детей врачи оценивают как удовлетворительное, один ребенок находится в реанимационном отделении.

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    1 сентября 2026, 02:10 • Новости дня
    Российские космонавты поздравили учащихся с Днем знаний с борта МКС

    Космонавты поздравили учащихся с Днем знаний с борта МКС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев поздравили учащихся с Днем знаний с борта Международной космической станции (МКС) и посоветовали задуматься о карьере уже сейчас.

    «Дорогие друзья! Мы, космонавты «Роскосмоса» Анна Кикина и Андрей Федяев, приветствуем вас с борта Международной космической станции. Сейчас мы находимся на высоте 400 км над Землей, и отсюда особенно хорошо видно, как красива наша планета», – сказал Федяев на видео Роскосмоса.

    Космонавт напомнил, что в текущем году отмечается 65-летие исторического полета Юрия Гагарина. А коллега Кикина добавила, что в 2027 году ожидаются знаменательные даты: 70-летие запуска первого спутника Земли, 170 лет со дня рождения Константина Циолковского и 120-летие Сергея Королева.

    В завершение обращения космонавты пожелали молодежи успехов в учебе и посоветовали с энтузиазмом осваивать новые знания.

    «Хорошо учитесь, задавайте вопросы, мечтайте, осваивайте новое с таким же энтузиазмом, с каким человечество изучает космос. Тогда вы сможете достичь любой цели и дотянуться до любой звезды!» – пожелали космонавты.

    А на Земле россиян с Днем знаний поздравил президент Владимир Путин и пожелал учащимся раскрыть свой потенциал.

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    31 августа 2026, 13:50 • Новости дня
    Рособрнадзор вынес официальные предостережения девяти российским вузам

    Tекст: Вера Басилая

    Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила официальные уведомления о недопустимости нарушения обязательных требований девяти высшим учебным заведениям и духовным академиям.

    Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, говорится в сообщении ведомства в Мах.

    В перечень получивших предупреждения учреждений вошли Московская семинария евангельских христиан, Российская международная академия туризма и духовная академия «Благодать». Также в списке оказались Московский университет имени А.С. Грибоедова, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе и Марийский государственный университет.

    Кроме того, ведомство отметило Тюменский индустриальный университет, Петербургский государственный университет телекоммуникаций и Заокский университет церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня. Все данные об объявленных мерах уже внесены в Единый реестр контрольных мероприятий.

    В начале августа Рособрнадзор вынес предостережения 19 высшим учебным заведениям страны.

    В июне аналогичные уведомления получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и еще 18 отечественных вузов.

    Весной надзорное ведомство призвало Автомобильно-транспортный институт и Петербургский политехнический университет Петра Великого соблюдать установленные стандарты образовательного процесса.

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    1 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    В результате нападения девочки в школе Канска пострадали семь человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи выясняют обстоятельства совершения девочкой преступления в школе Канска Красноярского края, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

    Региональное управление Следственного комитета начало расследование инцидента, передает РИА «Новости».

    «По факту происшествия в одной из школ города Канска следственными органами ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело», – подчеркнули в ведомстве.

    Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, а также причины, толкнувшие школьницу на преступление.

    В краевом Минздраве добавили, что в результате происшествия пострадали семь человек. Скорая помощь доставила в Канскую межрайонную больницу пятерых детей и двоих взрослых. Пациентов осмотрели, оказали им необходимую медицинскую помощь и отпустили под амбулаторное наблюдение.

    Руководство учебного заведения отказалось комментировать ситуацию журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале ученица восьмого класса бросила горящую тряпку в кабинет красноярской школы. Суд отправил нападавшую под арест на два месяца.

    Накануне этого инцидента другая школьница в Красноярском крае атаковала сверстницу ножом.

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    1 сентября 2026, 00:47 • Новости дня
    Кравцов объявил об отмене оценок и контрольных для первоклассников

    Tекст: Катерина Туманова

    В наступившем учебном году первоклассники смогут учиться без проверочных работ и выставления баллов в дневники, о чем объявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    «В первый год обучения ребенку важно постепенно привыкнуть к новому режиму, коллективу и требованиям школы. Поэтому для первоклассников предусмотрены особые условия. Учителя не будут задавать домашние задания, выставлять оценки и проводить контрольные работы», – приводит РИА «Новости» слова министра.

    Кроме того, с 1 сентября в ряде образовательных учреждений стартовал пилотный проект по оценке поведения учащихся. Данный эксперимент затронет несколько школ в каждом регионе страны, однако на первоклассников новая инициатива распространяться не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения сообщило о сокращении учебного года для первоклассников и о дополнительных каникулах для них. Психолог назвал правила подготовки первоклассников к школе.

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    31 августа 2026, 23:48 • Новости дня
    Российские школьники завоевали медали на географической олимпиаде в Сербии

    Школьники из РФ завоевали шесть медалей на олимпиаде в Сербии

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские школьники на Международной юниорской географической олимпиаде в Белграде завоевали четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

    «В Белграде (Республика Сербия) прошла Международная юниорская географическая олимпиада (International Junior Geography Olympiad). В состав сборной команды России вошли шесть школьников. Ребята завоевали четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали», – приводит РИА «Новости» выдержку из официального сообщения.

    Подготовка российской сборной проходила при поддержке Минпросвещения России в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Все шесть членов команды предварительно прошли отбор, участвуя во Всероссийской олимпиаде школьников по географии.

    Руководителем команды победителей стал доцент географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Дмитрий Богачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, школьники России в июне завоевали шесть медалей на международной географической олимпиаде. Сборная России стала чемпионом олимпиады по кибербезопасности в Тунисе. Российские школьники победили на космической олимпиаде в Пекине.


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    31 августа 2026, 07:17 • Новости дня
    Эксперты назвали среднюю стоимость школьного букета в России

    Аналитики «Мегамаркета» подсчитали траты россиян на цветы к Дню знаний

    Эксперты назвали среднюю стоимость школьного букета в России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средний чек на букет к 1 сентября в России составляет 4,8 тыс. рублей, при этом 41% заказов приходится на букеты стоимостью от 3 до 5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе «Мегамаркета».

    В преддверии Дня знаний аналитики зафиксировали рост трат на праздничные атрибуты. «Средний чек на букет к 1 сентября составляет 4,8 тыс. рублей. 41% заказов приходится на букеты стоимостью от 3 до 5 тыс. рублей. Еще 32% – на композиции дороже 5 тыс. рублей, около четверти – на цветы от 1,5 до 3 тыс. рублей», – передает ТАСС.

    Наибольшей популярностью традиционно пользуются розы, которые присутствуют в 90% праздничных покупок. Вторую и третью строчки рейтинга занимают хризантемы и пионы.

    Покупатели отдают явное предпочтение монобукетам, составляющим 75% от общего числа. Оставшаяся четверть приходится на сборные варианты с альстромериями, гортензиями и гипсофилами.

    Цветовая гамма также имеет значение для покупателей. Розовые и разноцветные варианты делят лидерство, занимая по 30% рынка. Красные цветы выбирают 14% клиентов, а белые – лишь девять. Интересно, что мужчины тратят на подарки учителям больше женщин, отдавая в среднем 5,3 тыс. рублей против 4,1 тыс. рублей.

    Основная доля покупок совершается в самый последний момент перед праздником. Пик спроса стабильно приходится на 31 августа, когда количество клиентов возрастает в четыре раза по сравнению с обычными днями. Чаще всего цветы приобретают люди в возрасте от 35 до 44 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии Дня знаний мошенники начали создавать реалистичные изображения букетов с помощью нейросетей.

    Российские педагоги посоветовали дарить учителям простые дачные цветы вместо дорогих роз.

    В прошлом году более трети россиян планировали сократить траты на праздничные подарки преподавателям.

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    31 августа 2026, 11:01 • Новости дня
    Мишустин: Россия должна создать условия для получения детьми качественных знаний

    Tекст: Вера Басилая

    Главной задачей государства является формирование комфортной образовательной среды для получения школьниками качественных знаний и освоения востребованных профессий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    По словам Мишустина, российское правительство уделяет особое внимание всестороннему развитию подрастающего поколения, передает РИА «Новости».

    «Приоритет государства – создать все условия, чтобы дети получали качественные знания, востребованную профессию, могли в полной мере раскрыть свои способности», – заявил глава кабинета министров.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил об успешном окончании всех необходимых мероприятий перед 1 Сентября. По его словам, подготовка к началу учебного года завершилась в штатном режиме по всей стране.

    Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о полной готовности образовательных учреждений к приему школьников.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал введение новых образовательных программ для 18 млн учеников.


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    1 сентября 2026, 06:55 • Новости дня
    Политолог: Педагоги служат Отечеству через воспитание будущих поколений

    Политолог Асафов: Инициативы «Единой России» укрепят особый статус учителя

    Политолог: Педагоги служат Отечеству через воспитание будущих поколений
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Педагогика – это не просто профессия, а особая форма служения Отечеству через воспитание будущих поколений, считает политолог Александр Асафов. В беседе с газетой ВЗГЛЯД он отметил, что «Единая Россия» системно поддерживает педагогов, развивая программы привлечения кадров в отдаленные регионы и повышая статус учительской профессии. Напомним, 1 сентября в России отмечается День знаний.

    «Педагогика во все времена выходила за рамки простой трудовой деятельности. Это не только сложная профессия, но и особая форма служения своему Отечеству – через воспитание будущих поколений. «Единая Россия» осознает важность этой задачи, поэтому оказывает преподавателям всестороннюю поддержку и работает над укреплением их особого статуса», – сказал Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований.

    Одним из примеров такой работы эксперт назвал программу «Земский учитель», которая помогает привлекать педагогические кадры в отдаленные регионы. При этом, по его мнению, высокий статус учителя должен определяться не только уровнем оплаты труда.

    «Педагогам важно гарантировать защищенность в профессиональной и частной жизни, обеспечить свободный доступ к курсам переподготовки. Необходимо также совершенствовать систему подготовки молодых специалистов для сферы образования», – считает Асафов.

    По его словам, привлечение молодежи остается одним из ключевых условий развития отрасли. «Поэтому перспективных специалистов важно привлекать в педагогику, а работа над повышением престижности этой профессии должна вестись непрерывно», – уточнил собеседник.

    Эксперт отметил, что важность этой задачи понимает и президент России Владимир Путин. «Неслучайно президент подписал указ об особом статусе педагога, а на встрече с учителями и студентами профильных специальностей в МПГУ отдельно отметил необходимость привлечения молодежи в эту сферу», – добавил он.

    При этом, по словам Асафова, роль современной школы уже не сводится только к передаче знаний. «Образовательные учреждения сегодня вносят свой вклад в гармоничное развитие личности, то есть способствуют достижению соответствующих национальных целей, установленных президентским указом № 309. Недостаточно просто передать ребенку знания – не менее важно воспитать его в соответствии с традиционными ценностями», – рассуждает собеседник.

    «Поэтому в День знаний хочется еще раз подчеркнуть: служение педагогов напрямую связано с формированием будущего нашей страны. Желаю всем, кто связан со сферой образования, сил, стойкости и поддержки со стороны родных, близких и родительского сообщества. Ведь именно педагоги помогают детям пройти самые важные годы жизни – детство и юность», – резюмировал Асафов.

    Напомним, 1 сентября в России отмечается День знаний. В этот день миллионы школьников и студентов начинают новый учебный год. В Народной программе «Единой России» образованию посвящен отдельный блок. В нем обозначены задачи по развитию образовательной инфраструктуры, воспитанию детей и молодежи, поддержке талантов и повышению статуса учителя.

    В частности, программа предусматривает строительство 100 новых детских садов и яслей, продолжение строительства и капремонта школ с особым вниманием к сельской местности, модернизацию цифровой инфраструктуры и расширение доступности дополнительного образования. Для поддержки талантливых детей планируется открыть 12 школ – по одной в каждом федеральном округе.

    Отдельный блок посвящен воспитанию: патриотическим мероприятиям и добровольчеству, спорту и творчеству, самореализации молодежи и развитию «Движения первых». Кроме того, партия предлагает повысить доходы учителей без увеличения нагрузки, расширить программу «Земский учитель» на ЗАТО и моногорода, а также ввести дополнительные меры поддержки педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями.

    Ранее, в июле, Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Документ закрепляет особый статус учителя, в том числе предусматривает присвоение звания «Ветеран труда» при наличии 25 лет педагогического стажа и сохранение регионами уже действующих мер социальной поддержки.

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    1 сентября 2026, 03:18 • Новости дня
    Кравцов раскрыл число уроков и их длительность у первоклассников

    Tекст: Катерина Туманова

    Первые два месяца учебы у первоклассников будет по три урока в день длительностью 35 минут, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    «В сентябре и октябре ребята будут заниматься по три 35-минутных урока в день, в ноябре и декабре – по четыре, а с января продолжительность уроков увеличится до 40 минут», – сказал он ТАСС.

    Кравцов отметил понимание сложности момента: поступление в школу – важный этап не только для ребенка, но и для всей семьи.

    «Поэтому наша задача – сделать этот переход максимально комфортным», – добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр Кравцов объявил об отмене оценок и контрольных для первоклассников. Минпросвещения сообщило о сокращении учебного года для первоклассников и о дополнительных каникулах для них.

    Психолог назвал правила подготовки первоклассников к школе.


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    1 сентября 2026, 10:27 • Новости дня
    Кравцов рассказал о нововведениях в российских школах с 1 сентября

    Кравцов сообщил о переходе школ на единые учебники истории

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские школы с 1 сентября полностью перешли на единые государственные учебники истории, а также получили пособия по обществознанию для 9–10-х классов, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о нововведениях в новом учебном году, передает РИА «Новости».

    Министр поздравил школьников, студентов, учителей, преподавателей и мастеров производственного обучения с Днем знаний.

    «Вас ждут и важные нововведения: мы полностью перешли на единые государственные учебники истории, подготовили пособия по обществознанию для 9–10-х классов и вводим новый предмет – «Духовно-нравственная культура России». В каждом регионе продолжится апробация оценки поведения», – сказал Кравцов.

    Руководитель ведомства отметил, что для студентов колледжей и техникумов локомотивом становится федеральный проект «Профессионалитет». Сегодня в 86 регионах работает 601 кластер, а к 2030 году такие пространства появятся во всех 89 регионах. Это позволит студентам осваивать реальные технологии и проходить практику на современном оборудовании.

    Министр пожелал педагогам здоровья, вдохновения и профессиональных побед, а учащимся – смело идти вперед, не бояться новых горизонтов и верить в свои силы. Он подчеркнул, что ведомство делает все, чтобы каждый ребенок и студент чувствовали себя уверенно, а обучение было качественным и современным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о переходе образовательных учреждений на единые стандарты обучения.

    В июле министр сообщил о поэтапном введении в школьную программу предмета «Духовно-нравственная культура России».

    Весной ведомство утвердило новые нормы изучения обществознания.

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    31 августа 2026, 08:18 • Новости дня
    Кравцов: 38 тыс. школ примут 17,5 млн учеников 1 сентября

    Tекст: Мария Иванова

    В предстоящий День знаний свыше 38 тыс. российских школ примут 17,5 млн учеников, включая 1,5 млн первоклассников, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    Более 38 тыс. образовательных учреждений готовы начать работу в новом учебном году, передает РИА «Новости».

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил: «Система образования постоянно совершенствуется, для нее нет летних каникул. Свои двери в День знаний откроют 38 тыс. школ, 17 из которых построены с нуля. Вместе с нашими первоклассниками за парты сядут 17,5 млн учеников», – подчеркнул министр.

    Глава ведомства добавил, что впервые порог школы по всей стране переступят 1,5 млн детей.

    По его словам, государству крайне важно создать такие условия, чтобы этот шаг стал для первоклассников уверенным. Кравцов также уточнил, что школьники будут заниматься по обновленным программам, которые укрепляют единое образовательное пространство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр просвещения Сергей Кравцов заявил о полной готовности образовательных учреждений к началу занятий.

    1 сентября пятиклассники перейдут на обновленный учебный план.

    К началу учебного года во всех школах страны создадут специальные комиссии для разрешения споров.

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