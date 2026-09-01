Минпромторг сообщил о продлении сроков маркировки остатков детских игрушек

Tекст: Ольга Иванова

Кабинет министров России принял решение отложить крайний срок маркировки нераспроданных детских игрушек до 1 марта следующего года, передает РИА «Новости». Изначально планировалось завершить этот процесс 31 августа 2026 года.

«Правительство РФ продлило срок маркировки детских игрушек до 1 марта 2027 года. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Документ разработан Минэкономразвития и Минпромторгом России по поручению заместителя председателя – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко», – говорится в сообщении Минпромторга.

В ведомстве пояснили, что мера позволит продавцам, столкнувшимся с логистическими трудностями на складах маркетплейсов, успеть привести товарные остатки в соответствие с новыми требованиями. Также на 1 марта переносится дата начала обязательной передачи сведений о выводе из оборота при продаже на кассе.

Инициатива исходила от Ассоциации участников рынка электронной коммерции и обсуждалась на заседании штаба под председательством министра экономического развития Максима Решетникова. В Минэкономразвития подчеркнули, что изменения дадут продавцам дополнительное время и поддержат стабильность на рынке. Обязательная маркировка игрушек, включая самокаты и настольные игры для детей до 14 лет, стартовала 1 декабря 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России ввело обязательную маркировку детских игрушек с 1 сентября 2025 года.

В августе текущего года продавцы маркетплейсов запросили у властей отсрочку по уплате налогов из-за атак на логистические центры.

Весной Общественная палата рекомендовала разработать порядок психолого-педагогической экспертизы детских товаров.