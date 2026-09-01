Партнера миллиардера Трабера Даниленко освободили из СИЗО

Tекст: Денис Тельманов

С Даниленко сняли все обвинения, а уголовное преследование в его отношении прекращено, передает РИА «Новости». Адвокат Игорь Сочиянц подтвердил информацию о прекращении уголовного преследования.

«Уголовное преследование в отношении Даниленко прекращено, он освобожден из СИЗО», – рассказал участник процесса.

В июне в Петербурге задержали Илью Трабера по обвинению в убийстве депутата Сергея Петрова в Ленинградской области в 2020 году. Тогда арестовали Владимира Даниленко и двух предполагаемых исполнителей преступления.

Двое задержанных фигурантов дела по-прежнему находятся под стражей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Басманный суд Москвы арестовал миллиардера Илью Трабера и его партнера Владимира Даниленко.

В конце августа Трабера освободили из следственного изолятора из-за резкого ухудшения здоровья.

Накануне Следственный комитет полностью прекратил уголовное преследование бизнесмена.