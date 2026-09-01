Под Волгоградом стартовала большая военно-тактическая игра «Зарница 2.0»

Tекст: Ольга Иванова

Игра проходит на территории оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Главной задачей участников на первом этапе стало отражение атаки условного противника и защита командного пункта, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Финал третьего сезона «Зарницы 2.0» стартовал в Волгоградской области 22 августа – в День Государственного флага России. В течение недели юные участники проходили отрядные и индивидуальные испытания, а также готовились к большой военно-тактической игре вместе с наставниками и командующими армиями.

Командующий «Зарницей 2.0», гвардии майор, кавалер трех орденов Мужества и участник президентской кадровой программы «Время героев» Владимир Михайловский отметил значение состязаний для формирования командного духа.

«Участники «Зарницы 2.0» перенимают бесценный опыт у своих наставников. Они на деле познают, что такое настоящая дружба, чувство локтя и сопричастность к общему делу. На этих состязаниях ребята уверенно идут к цели и доводят начатое до победного конца», – сказал Михайловский.

Он также подчеркнул символичность проведения финала в Волгограде, связанном с событиями Великой Отечественной войны.

Большая военно-тактическая игра состоит из четырех этапов: «Гарнизонная служба», «Комбинированный марш», «Военно-тактическая игра на местности» и «Финальный бой». За результаты на каждом этапе участники получают баллы, которые влияют на их положение перед заключительным испытанием.

Первой армия «Кама» прошла «Гарнизонную службу». В испытании приняли участие 240 человек. Армию разделили на две роты: одна занималась выполнением специальных задач, другая обеспечивала охрану штаба и территории лагеря.

Четыре взвода отвечали за разные участки обороны и задачи. Один контролировал западную часть территории, второй – восточную, третий охранял замаскированный командный пункт, а четвертый выполнял функции группы быстрого реагирования. В ходе испытания бойцы должны были сменять друг друга и пройти все виды нарядов.

Командующий армией «Кама» на финале «Зарницы 2.0», кавалер двух орденов Мужества и участник программы «Время героев» Алексей Жбанов заявил, что испытание дает участникам не только дополнительные преимущества перед финальным боем.

«Проходя состязание «Гарнизонная служба», бойцы получают не просто бонусы в виде дополнительного вооружения для финального боя, они приобретают важные навыки: учатся оборонять объекты, держать периметр и работать сообща», – сказал Жбанов.

По условиям испытания участникам необходимо было не допустить проникновения условной диверсионной группы на территорию лагеря и одновременно выполнить поручения командующего. Армии «Кама» удалось удержать оборону и защитить командный пункт.

Участники отмечают, что игра позволяет им не только проверить физическую и тактическую подготовку, но и получить опыт командной работы. «Я очень счастлив, что оказался здесь, на «Зарнице 2.0», и знаю точно – вернусь домой уже другим человеком!» – рассказал участник из Томской области Андрей Киреев.

В следующих испытаниях свои навыки продемонстрируют армии «Амур», «Волга» и «Обь». Участникам предстоит пройти комбинированный марш и военно-тактическую игру на местности. Завершится программа финальным боем, который запланирован на 5 сентября.

Организаторами «Зарницы 2.0» выступают Движение Первых совместно с ВВПОД «Юнармия» и Центром «ВОИН». Игра проходит при поддержке Росмолодежи, Министерства просвещения и Министерства обороны России. Федеральным партнером проекта является Всероссийский студенческий корпус спасателей. «Зарница 2.0» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Как писала газета ВЗГЛЯД, участник программы «Время Героев» Владимир Михайловский отметил воспитание ответственности у молодежи на этапах игры.

В прошлом году проект объединил более трех миллионов школьников и студентов из всех российских регионов.

Победу в решающем бою прошлого сезона одержала армия «Ока».