Россияне экстренно эвакуировались в Непал после схода селя в Тибете

Tекст: Ольга Иванова

26 граждан России были вывезены во вторник из Тибетского автономного района в Непал, передает РИА «Новости». Эвакуация проходила через контрольно-пропускной пункт Чжанму.

«Продолжается работа по организации выезда наших соотечественников из Тибета. Сегодня через КПП Чжанму китайско-непальскую границу пересекли еще 26 россиян», – говорится в сообщении дипломатического представительства.

Ранее, 26 августа, на границе двух государств возле КПП Гьиронг зафиксировали мощный сход селя, а на севере Непала произошло наводнение. Причиной стихийного бедствия стало резкое повышение уровня воды в горной реке Бхоте-Коси. В связи с этим китайские власти организовали альтернативный маршрут для выезда туристов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об успешной эвакуации десяти россиян из затопленных районов Непала.

Ранее китайские власти сообщили о потере связи с тремя гражданами России после схода селя.

Российское посольство объявило пропавшими без вести восемь отечественных туристов на границе двух стран.