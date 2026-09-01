Клинцевич: ШОС становится одним из ключевых центров формирования новой мировой системы

«Саммит ШОС вновь показал, что в условиях стремительной перестройки мировой системы востребованы не блоковая дисциплина и язык ультиматумов, а уважительный диалог, взаимная выгода и совместная работа над развитием. Именно такую повестку последовательно продвигает президент России Владимир Путин», – говорит Клинцевич.

По его словам, за четверть века своего существования ШОС выросла из региональной инициативы в крупнейшее объединение Евразии, к мнению которого вынуждены прислушиваться во всем мире.

«И это не случайный успех. Организация объединила страны с разными культурами, политическими системами и экономическими моделями, но с общим пониманием простого факта: безопасность невозможна без развития, а развитие невозможно без суверенитета», – отмечает он.

Клинцевич подчеркивает, что Россия видит в ШОС не площадку для громких деклараций, а механизм практической кооперации: «Речь идет о торговле, транспортных коридорах, энергетике, промышленной кооперации, технологиях, гуманитарных связях и общей борьбе с современными угрозами. Важное значение приобретает развитие инфраструктуры самой организации. Деловой совет, Межбанковское объединение, новые механизмы реагирования на угрозы наполняют сотрудничество конкретным содержанием».

Одним из наиболее заметных результатов сотрудничества Клинцевич назвал рост экономических связей России со странами ШОС: товарооборот уже превысил 400 млрд долларов, а доля расчетов в национальных валютах достигла 98%. По мнению эксперта, эта мера позволила защитить торговлю внутри ШОС от «внешнего давления, санкционного произвола и попыток использовать доллар как инструмент политического шантажа».

«Запад долгое время убеждал всех, что есть только один центр принятия решений. Сегодня эта конструкция рушится на глазах: Евразия формирует собственное пространство роста, где каждая страна может отстаивать свои интересы без необходимости получать разрешение извне», – говорит эксперт.

«Президент России лично включен в эту работу. Для нашей страны развитие ШОС является не отвлеченной дипломатической задачей, а прямым вкладом в укрепление экономики, безопасности и технологического потенциала России», – подытожил Клинцевич.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Шанхайская организация сотрудничества стала альтернативой западным международным институтам. Президент России Владимир Путин сообщил о рекордном росте объема торговли между государствами объединения. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны-участницы противостоять внешнему вмешательству.