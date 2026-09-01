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    Карусель из «Гераней» загоняет Раду в подвалы
    Европа привлекла Украину для устранения недостатков в армиях государств ЕС
    Мишустин загадал подмосковным школьникам математическую головоломку про камыши
    Россельхознадзор разъяснил новые правила учета домашней птицы
    Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС
    Пашинян заявил об отказе Армении от референдума по вступлению в ЕС
    Путин заверил Эрдогана в своевременном запуске первого блока АЭС «Аккую» в 2026 году
    В Германии заявили о состоянии войны с Россией
    Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в ФРГ
    1 сентября 2026, 18:26 • Новости дня

    Эксперт: Участием в ШОС Россия укрепляет свою экономику и технологический потенциал

    Клинцевич: ШОС становится одним из ключевых центров формирования новой мировой системы

    Запад долгое время убеждал всех, что есть только один центр принятия решений. Сегодня эта конструкция рушится на глазах: саммит ШОС показал, что эта организация выросла из региональной инициативы в крупнейшее объединение Евразии, к мнению которого вынуждены прислушиваться во всем мире, заявил газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов, действительный государственный советник Российской Федерации Андрей Клинцевич.

    «Саммит ШОС вновь показал, что в условиях стремительной перестройки мировой системы востребованы не блоковая дисциплина и язык ультиматумов, а уважительный диалог, взаимная выгода и совместная работа над развитием. Именно такую повестку последовательно продвигает президент России Владимир Путин», – говорит Клинцевич.

    По его словам, за четверть века своего существования ШОС выросла из региональной инициативы в крупнейшее объединение Евразии, к мнению которого вынуждены прислушиваться во всем мире.

    «И это не случайный успех. Организация объединила страны с разными культурами, политическими системами и экономическими моделями, но с общим пониманием простого факта: безопасность невозможна без развития, а развитие невозможно без суверенитета», – отмечает он.

    Клинцевич подчеркивает, что Россия видит в ШОС не площадку для громких деклараций, а механизм практической кооперации: «Речь идет о торговле, транспортных коридорах, энергетике, промышленной кооперации, технологиях, гуманитарных связях и общей борьбе с современными угрозами. Важное значение приобретает развитие инфраструктуры самой организации. Деловой совет, Межбанковское объединение, новые механизмы реагирования на угрозы наполняют сотрудничество конкретным содержанием».

    Одним из наиболее заметных результатов сотрудничества Клинцевич назвал рост экономических связей России со странами ШОС: товарооборот уже превысил 400 млрд долларов, а доля расчетов в национальных валютах достигла 98%. По мнению эксперта, эта мера позволила защитить торговлю внутри ШОС от «внешнего давления, санкционного произвола и попыток использовать доллар как инструмент политического шантажа».

    «Запад долгое время убеждал всех, что есть только один центр принятия решений. Сегодня эта конструкция рушится на глазах: Евразия формирует собственное пространство роста, где каждая страна может отстаивать свои интересы без необходимости получать разрешение извне», – говорит эксперт.

    «Президент России лично включен в эту работу. Для нашей страны развитие ШОС является не отвлеченной дипломатической задачей, а прямым вкладом в укрепление экономики, безопасности и технологического потенциала России», – подытожил Клинцевич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шанхайская организация сотрудничества стала альтернативой западным международным институтам. Президент России Владимир Путин сообщил о рекордном росте объема торговли между государствами объединения. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны-участницы противостоять внешнему вмешательству.

    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    1 сентября 2026, 05:06 • Новости дня
    Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2

    Трутнев сообщил о поставках обновленных Ан-2 с 2028 года

    Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минпромторг планирует начать поставки обновленных самолетов Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800 с 2028 года, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    «Я говорил с Минпромторгом. Они говорят, что готовы с будущего года поставлять полностью обновленные Ан-2 с пока еще старым двигателем, с 2028 года, они уже готовы поставлять Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800», – приводит слова Трутнева ТАСС.

    При этом он признался, что такой выход не кажется ему лучшим, так как после десятилетий использования Ан-2 стране приходится к нему возвращаться.

    Вице-премьер подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия на создании нового легкого самолета. По его словам, пока авиаконструкторы не могут предложить альтернативу, придется летать на Ан-2, но главной целью остается выпуск нового борта.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главной темой мероприятия в 2026 году стало развитие Дальнего Востока во благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты СибНИА предложили восстановить летную годность 700 простаивающих самолетов Ан-2. Минпромторг сообщил о продолжении модернизации самолета Ан-2. Ростех завершил разработку первого в России турбовинтового двигателя ВК-1600С.


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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    1 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский и украинский актер Леонид Марченко, сыгравший Петра Савчука в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики», скончался.

    Марченко было 88 лет, передает РИА «Новости». «В возрасте 88 лет умер Леонид Марченко – актер, сыгравший Петра Савчука в легендарной ленте Леонида Быкова «В бой идут одни старики», – отмечается в сообщении Telegram-канала украинского издания «Телеграф».

    Артист родился в Киеве и посвятил более 60 лет работе в местном театре юного зрителя на Липках. Его фильмография насчитывает свыше 40 картин, среди которых «Как закалялась сталь», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Юркины рассветы».

    Церемония прощания с актером пройдет 2 сентября в киевском ТЮЗе на Липках.

    В конце августа в возрасте 79 лет скончался российский актер театра и кино Юрий Цурило.

    В конце июля из жизни ушел 83-летний советский артист Сергей Ясинский.

    В мае 2024 года на Украине умер сыгравший в картине «Старая крепость» Богдан Козак.

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    1 сентября 2026, 13:43 • Новости дня
    Путин вспомнил о дипломатической работе «господина Ноу» в ООН

    Путин вспомнил о дипломатической работе Громыко в ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вспомнил о работе министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, вошедшего в историю ООН как «господин Ноу».

    Российский лидер подчеркнул, что Москву не всегда устраивает работа Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». По его словам, подобная ситуация наблюдалась во все времена.

    «Неслучайно, и здесь мои коллеги из СНГ знают это, может быть, лучше других, неслучайно министра иностранных дел Советского Союза, господина Громыко, часто называли «господин Ноу», – сказал он.

    Президент добавил, что советский министр активно использовал право вето для защиты интересов СССР и стран Африки, Латинской Америки и Азии. Эти государства боролись за свободу против колониального господства. Андрей Громыко стоял у истоков создания ООН и стал первым советским представителем при организации в 1946 году.

    Дипломат возглавлял Министерство иностранных дел СССР с 1957 по 1985 год, став настоящим символом советской внешней политики. Коллеги всегда отмечали его глубокие знания международных проблем, уникальную память и выдающееся искусство вести переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер указал на необходимость адаптации Организации Объединенных Наций к современным реалиям.

    Глава государства назвал устав всемирной структуры ключевым источником международного права.

    В прошлом году президент объяснил происхождение прозвища Андрея Громыко трудностями согласования вопросов в период холодной войны.

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    1 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась обвинить Россию в инциденте с беспилотником в Германии, но вовремя остановилась, сославшись на необходимость дождаться данных расследования.

    Каллас едва не связала Москву с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, передает РИА «Новости». Она вовремя остановилась, отметив необходимость дождаться результатов расследования из Германии.

    «Давайте сначала выслушаем Германию, которая представит новости и информацию и поделится имеющимися у нее разведданными относительно этих атак. И затем, конечно, мы сможем обсудить, что еще можем сделать. Ясно, что Россия также… ну, сейчас я опять напрямую это связываю, но пусть немцы заявят, кто за этим стоит», – сказала Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Ирландии.

    Несмотря на оговорку, глава европейской дипломатии продолжила обвинять Россию в неких «провокациях». Каллас заявила о необходимости сдерживать Москву от дальнейших действий.

    По ее словам, министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить реакцию на подобные инциденты. Также на повестке стоит вопрос ускорения ликвидации «критических пробелов» в военных возможностях государств объединения, чтобы сделать сдерживание более убедительным.

    Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал согласование ответа на инцидент с беспилотником в Лейпциге с партнерами по ЕС и НАТО.

    Российское посольство в Берлине выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений из-за обнаружения данного аппарата.

    Ранее лидеры Евросоюза в итоговом документе брюссельского саммита возложили на Москву ответственность за любые подобные случаи в Европе.

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    1 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Мишустин загадал подмосковным школьникам математическую головоломку про камыши
    Мишустин загадал подмосковным школьникам математическую головоломку про камыши
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель правительства России Михаил Мишустин в День знаний посетил обновленный образовательный комплекс в Домодедово и предложил восьмиклассникам решить логическую задачу про зарастающее озеро.

    Глава кабмина приехал в домодедовскую школу «Орбита» в первый день учебного года, передает ТАСС. Во время экскурсии по зданию он зашел к ученикам профильного космического направления.

    Политик решил проверить смекалку детей. «Ребята, я хочу загадать вам задачку. Озеро зарастает камышом. В каждый следующий день оно зарастает в два раза сильнее, чем в предыдущий. Сегодня, например, оно заросло на одну седьмую, завтра – на две седьмых, послезавтра – на четыре седьмых. Так вот, на 30-й день оно заросло наполовину. Когда зарастет полностью?» – спросил премьер.

    Один из присутствующих мальчиков моментально дал правильный ответ, сообщив, что водоем покроется растениями на 31-й день. На просьбу объяснить логику школьник ответил, что площадь покрытия ежедневно удваивается.

    Председатель правительства похвалил восьмиклассника за сообразительность и пожал ему руку. В качестве награды за правильное решение ученик получит специальную книгу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте популярности профильной математики среди школьников.

    Глава правительства назвал фундаментальной советскую систему образования.

    В прошлом году политик поддержал расплакавшуюся на Дне знаний младшеклассницу.

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    1 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Дрозденко сообщил о повреждениях и возгорании в портовой зоне Усть-Луга

    Возгорание возникло в портовой зоне Усть-Луга из-за дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    В портовой зоне Усть-Луга зафиксированы повреждения и возгорание из-за дрона, сообщил в Max-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, есть возгорание. Экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», – написал он.

    Дрозденко добавил, что отражение атаки дронов над регионом продолжается.

    Чуть ранее губернатор сообщал, что число сбитых над Ленинградской областью дронов с начала дня достигло 44.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Усть-Луга 14 августа ликвидировали последствия атаки БПЛА. ПВО сбила 62 беспилотника 30 августа в Ленинградской области. В тот же день в результате атаки БПЛА в промзоне в Ленинградской области произошел пожар.

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    1 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Россельхознадзор разъяснил новые правила учета домашней птицы

    Россельхознадзор опроверг сообщения о поголовной маркировке кур

    Россельхознадзор разъяснил новые правила учета домашней птицы
    @ Martin Schutt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    С 1 сентября 2026 года владельцы личных подсобных хозяйств, содержащие более 10 голов домашней птицы, должны поставить поголовье на государственный учет. Россельхознадзор разъяснил порядок процедуры на фоне появившихся в СМИ и социальных сетях сообщений о необходимости индивидуального маркирования каждой птицы.

    Законодательство не предусматривает присвоение отдельного номера каждой курице, утке или другой домашней птице. Для поголовья применяется групповое маркирование, говорится в официальном сообщении Россельхознадзора.

    Государственная ветеринарная служба региона должна провести учет по месту содержания птицы: специалист осматривает поголовье и присваивает идентификационный номер всей группе. Табличку с номером размещают на помещении, где содержатся животные.

    Процедура проводится бесплатно для владельцев личных подсобных хозяйств.

    В Россельхознадзоре пояснили, что главная задача учета – обеспечить прослеживаемость поголовья и оперативно реагировать на вспышки опасных заболеваний, в том числе высокопатогенного гриппа птиц. Наличие информации позволит быстро определить хозяйства, которые находятся в зоне риска.

    Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков подчеркнул, что новая система необходима для оперативного реагирования при вспышке инфекционного заболевания у птиц.

    «Учет животных в личных подсобных хозяйствах – это не пересчет поголовья и тем более не сбор сведений о частной жизни граждан. Это инструмент прослеживаемости, который позволяет при возникновении очага заразной болезни в течение нескольких часов определить, какие хозяйства находятся в зоне риска, и не допустить дальнейшего распространения инфекции», – заявил он.

    По словам Савенкова, учет в первую очередь необходим для защиты самих владельцев и их хозяйств.  «Учет – это не нагрузка на владельца, а страховка для него», – отметил заместитель главы Россельхознадзора.

    В ведомстве также опровергли распространившиеся сообщения о том, что владельцам птицы необходимо обращаться для постановки животных на учет в многофункциональные центры. Как пояснили в Россельхознадзоре, МФЦ не участвуют в маркировании и учете животных и не имеют доступа к ветеринарным информационным системам.

    При этом власти намерены дополнительно оценить, как новые требования реализуются на практике. Такое поручение вице-премьер Дмитрий Патрушев дал Минсельхозу, Минэкономразвития и Россельхознадзору после заявления председателя Госдумы Вячеслава Володина и обращений граждан, сообщает официальный канал правительства России в Мах.

    По итогам проверки ведомства должны подготовить предложения по совершенствованию порядка учета животных. При разработке возможных изменений планируется учесть позицию Государственной думы и профильных ассоциаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума предложила правительству скорректировать постановление об учете животных. Весной Законодательное собрание Петербурга внесло в нижнюю палату документ о создании единого реестра питомцев. Осенью прошлого года группа депутатов разработала проект об обязательной маркировке домашних животных.

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    1 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    Берлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
    @ REUTERS/Axel Schmidt

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии считает Москву причастной к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига, заявили на совместной пресс-конференции глава МВД ФРГ Александер Добриндт и руководитель МИД Йоханн Вадефуль.

    По словам Добриндта, произошедшее 4 августа «укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе», передает РБК. Он отметил, что немецкие власти возлагают ответственность за гибридную атаку именно на Россию.

    Российское посольство в Германии отвергло эти обвинения, назвав инцидент наспех состряпанной провокацией. Дипломаты подчеркнули, что подобная ситуация выгодна Киеву и европейским политикам, выступающим за продолжение военной поддержки Украины.

    Ранее издание Politico раскрыло планы Германии возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов диверсии.

    Немецкие следователи обнаружили генетические следы на найденном беспилотнике.

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    1 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России во внешней политике и экономике на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.

    Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее взаимодействие и реализацию масштабных инициатив.

    «Турция – один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики», – подчеркнул Владимир Путин во время встречи. Он также отметил, что уровень экономического сотрудничества между странами остается высоким.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь обратил внимание на важность совместных проектов, в частности строительства атомной электростанции «Аккую». По его словам, работы над первым реактором находятся на стадии завершения, и после запуска объекта Анкара и Москва обсудят дальнейшие шаги в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне турецкий лидер вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

    В столице Киргизии главы государств провели двусторонние переговоры.

    Месяцем ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

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    1 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Путин в поздравлении с Днем знаний пожелал учащимся раскрыть свой потенциал

    Путин поздравил россиян с Днем знаний

    Путин в поздравлении с Днем знаний пожелал учащимся раскрыть свой потенциал
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил с Днем знаний школьников, студентов и преподавателей, отметив важность сохранения традиций и поддержки молодежи в освоении новых горизонтов.

    «Искренне рад поздравить с Днём знаний всех школьников и студентов нашей необъятной страны, ваших родителей, родных и близких, учителей, преподавателей и наставников», – говорится в поздравительном послании президента, опубликованном на сайте Кремля.

    В обращении подчеркивается, что начало учебного года остается особенным праздником, наполненным радостью встреч и добрыми чувствами.

    Отдельные теплые слова президент адресовал первоклассникам, для которых школа станет огромным миром открытий.

    «Хочу пожелать вам больших успехов, а ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат», – сказал он.

    Президент особо отметил обязанность взрослых помочь подрастающему поколению раскрыть способности и найти свое призвание.

    «Конечно, в учёбе, как и в жизни, бывают трудные моменты, сложные задачи и экзамены. Важно верить в себя, идти только вперёд. Перед вами – огромное пространство возможностей», – напомнил Путин.

    Он указал на то, что перед молодежью открыто множество возможностей, включая новые масштабные проекты в экономике, науке и сфере высоких технологий.

    Несмотря на внедрение передовых технологий в образовательный процесс, они не смогут заменить теплоту человеческого общения и мудрость учителей, подчеркнул глава государства.

    В заключение особые слова благодарности Путин направил преподавателям и  наставникам, которые «переживают за учеников, как за родных».

    «Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких и, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины», –  завершил поздравление президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин дал совет, как всегда быть в форме.

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    1 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне

    Глава МИД ФРГ Вадефуль: Берлин закрывает генконсульство России в Бонне

    МИД ФРГ объявил о закрытии генконсульства России в Бонне
    @ bonn.mid.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

    Причиной стал инцидент с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа, передает ТАСС. «Правительство ФРГ принимает меры против России как виновника гибридной атаки в Лейпциге», – заявил Вадефуль на пресс-конференции в Берлине.

    По согласованию с канцлером министр распорядился закрыть дипмиссию с 18 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии рассматривали возможность закрытия генерального консульства России в Бонне.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о согласовании ответных мер с партнерами по НАТО и Евросоюзу.

    Накануне Берлин планировал возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига.

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    1 сентября 2026, 11:28 • Новости дня
    Путин заявил о новом импульсе партнерства стран ШОС
    Путин заявил о новом импульсе партнерства стран ШОС
    @ Петр Ковалев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин выразил уверенность, что принятые на саммите в Бишкеке решения обеспечат мощный стимул для развития Шанхайской организации сотрудничества.

    Выступая на заседании Совета глав государств ШОС, глава государства подчеркнул значимость подготовленных соглашений, передает РИА «Новости».

    «Убежден, что подготовленный к одобрению по итогам нынешнего заседания солидный пакет решений придаст нашему партнерству в ШОС новый импульс», – сказал Владимир Путин. Он также выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за высокий уровень организации мероприятия.

    Москва полностью разделяет подходы участников объединения к глобальной повестке, которые отражены в итоговой Бишкекской декларации. Российская сторона активно поддерживает шаги по повышению эффективности рабочих механизмов организации. Изменения в основополагающую Хартию позволят запустить Универсальный центр реагирования на угрозы в Ташкенте и Антинаркотический центр в Душанбе.

    Кроме того, вводится единый статус партнера ШОС, который будет присваиваться всем государствам-наблюдателям и участникам диалога. По словам российского лидера, это нововведение поможет оптимизировать взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными странами. В текущем году саммит проходит под председательством Киргизии при участии представителей 17 государств и шести международных структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники саммита в Бишкеке утвердили 28 совместных документов.

    Лидеры стран ШОС подписали декларацию о приоритете ядерной безопасности.

    Государства-члены договорились продвигать реформу мировых финансовых институтов.

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    1 сентября 2026, 01:13 • Новости дня
    Berliner Zeitung указала на последствия обвинений России в инциденте с дроном

    Berliner Zeitung: Обвинения РФ в инциденте с дроном усилят позиции АдГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Обвинения Берлина в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником могут повысить популярность партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих выборах в восточных землях и обрушить и без того небольшие остатки рейтинга канцлера Фридриха Мерца.

    «В течение нескольких дней было похоже на то, что правительство Германии официально обвинит Россию за предполагаемый теракт с использованием беспилотника в аэропорту Лейпциг. Согласно расследованию, беспилотник предназначался для поражения украинского грузового самолета Ан-124, который используется для транспортировки оружия», – пишет Berliner Zeitung (BZ).

    Вероятные обвинения властей Германии в адрес России из-за происшествия с дроном в аэропорту Лейпцига могут повысить популярность оппозиционной партии.

    «Если партия «АдГ» сможет уличить Мерца в том, что он втягивает страну в конфликт с Россией, это может принести ей дополнительную поддержку в Восточной Германии», – приводит РИА «Новости» выдержку из статьи.

    Издание подчеркивает, что большинство немцев не поддерживают военную конфронтацию.

    Ранее канцлер ФРГ Мерц сообщил о координации действий с Евросоюзом и НАТО для ответа на инцидент. По данным СМИ, Берлин готовит меры против российских компаний, а Брюссель разрабатывает новые санкции.

    Пятого августа в зоне безопасности аэропорта Лейпцига нашли беспилотник со взрывчаткой. Тогда грузовой самолет DHL столкнулся с неизвестным объектом.

    Российское посольство в Берлине назвало обвинения наспех состряпанной провокацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига. Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки. При этом правоохранители Германии заподозрили Киев в инсценировке атаки дроном.

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    1 сентября 2026, 07:32 • Новости дня
    Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко пообщались «на ногах»

    Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко пообщались на саммите ШОС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди кратко пообщались «на ногах».

    Разговор лидеров трех государств прошел перед стартом заседания совета глав стран – участниц ШОС, передает РИА «Новости».

    Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите. До этого он уже провел двусторонние встречи с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.

    В текущем году Киргизия выступает председателем Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятия в рамках саммита и формата ШОС+ планируют посетить представители 17 государств и шести международных организаций.

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