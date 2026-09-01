Politico: АдГ грозит взять власть в регионах Германии

Politico: АдГ получит 42% голосов на выборах в Саксонии-Анхальт

Tекст: Мария Иванова

Ожидается, что 6 сентября на выборах в Саксонии-Анхальт правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) получит около 42% голосов – почти вдвое больше, чем правящий Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца, пишет Politico.

Левая партия занимает третье место, а Социал-демократическая партия и «Зеленые» балансируют около пятипроцентного барьера, установленного для того, чтобы не допускать во власть радикальные силы.

Если социал-демократы и «зеленые» не преодолеют этот порог, АдГ сможет управлять регионом самостоятельно или в союзе с левоконсервативным альянсом Сары Вагенкнехт. Эксперты называют такой сценарий политическим кризисом, невиданным в Германии за десятилетия. Через две недели после выборов в Саксонии-Анхальт голосование пройдет также в Мекленбурге – Передней Померании и в Берлине, где позиции АдГ также усиливаются.

Лидер регионального списка партии Ульрих Зигмунд предлагает прекратить санкции против России, вернуть в школы уроки русского языка и возобновить программы студенческого обмена с Россией. Украинцев он предлагает считать не беженцами войны, а нелегальными мигрантами. «Германия – самая опасная страна из моих недавних наблюдений», – говорится в материале журнала Der Spiegel, назвавшего Зигмунда «самым опасным человеком Германии».

Программа АдГ на 150 страницах предусматривает массовую депортацию просителей убежища, лишение финансирования общественных телеканалов, запрет символов воук-культуры в школах и налоговые льготы для семей с «отцом, матерью и как можно большим числом детей». Автор статьи считает, что за успехом партии внимательно следят президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, чья администрация поддерживает контакты с АдГ как частью «патриотических сил» в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предрек регионам «огромные проблемы» в случае победы АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт.

Немецкий политолог Александр Рар ранее отметил, что провал ХДС и СДПГ на выборах в восточных землях усилит требования об отставке Мерца.

Власти ФРГ при этом уже прорабатывают варианты жесткой изоляции региона на случай прихода «Альтернативы для Германии» к власти.