Запущена оплата билетов на ряд поездов цифровыми рублями

Пассажиры железнодорожного оператора «Гранд Сервис Экспресс» получили возможность оплачивать проездные документы с помощью новой формы национальной валюты, передает РИА «Новости». Опция стала доступна на официальном сайте перевозчика с первого дня осени.
«С 1 сентября на сайте grandtrain.ru появился новый способ оплаты билетов и услуг – цифровым рублем. «Гранд Сервис Экспресс» вошел в число компаний, участвующих во внедрении новой формы расчетов», – сообщили в компании.
Процедура оформления проездных документов осталась прежней. Пользователям нужно выбрать рейс, указать личные данные, а при переходе к расчетам кликнуть на «Универсальный QR». После этого система предложит оплатить покупку через СБП или цифровым рублем.
Компания также планирует внедрить оплату цифровыми рублями непосредственно в вагонах поездов. В настоящий момент совместно с банком-партнером происходит обновление платежного оборудования. Более половины терминалов в поездах «Таврия» уже готовы к приему таких платежей, оставшиеся устройства заменят в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил закон об обязательном поэтапном внедрении оплаты цифровым рублем.
Системно значимые банки страны подготовились к работе с новой формой валюты.
Центральный банк сделал все операции с цифровыми рублями полностью бесплатными для граждан.