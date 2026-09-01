Эндокринологи предложили ввести в России диагноз «сверхожирение»

В медицинской практике появится термин, обозначающий состояние пациентов с индексом массы тела свыше 50 кг на квадратный метр, передает РБК. Документ опубликован на портале общественного обсуждения. Среди разработчиков также значатся Общество бариатрических хирургов, Российское научное медицинское общество терапевтов и Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний.
«Всем пациентам с ожирением рекомендуется проведение анализа крови биохимического общетерапевтического с исследованиями уровня холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности, холестерина липопротеидов высокой плотности, триглицеридов, креатинина, мочевой кислоты, определением активности аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, гамма-глютамилтрансферазы, исследованиями уровня свободного и связанного билирубина, кальция общего, альбумина с целью диагностики метаболических нарушений», – говорится в проекте. Мужчинам потребуется проверка уровня тестостерона, а женщинам с определенными нарушениями – консультации гинеколога и эндокринолога.
Цель лечения заключается в снижении веса до безопасного уровня, улучшении качества жизни и удержании результата. Пациентам рекомендуется сбрасывать 5–10% массы тела за три-шесть месяцев, а при ИМТ выше 35 – от 15 до 20%. Добиться этого поможет дефицит в 500–1000 ккал в сутки и умеренные аэробные нагрузки до 420 минут в неделю, при этом голодание признано небезопасным.
Для лечения также предусмотрены медикаментозная терапия и хирургическое вмешательство. Эндоскопическая гастропластика может быть назначена пациентам от 18 до 70 лет с ИМТ 35–40 при сопутствующих заболеваниях или неэффективности других методов. Людям со сверхожирением перед операцией рекомендовано снизить вес минимум на 5% под контролем мультидисциплинарной команды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, социологи зафиксировали индекс массы тела выше нормы у 61% граждан.
Минздрав сообщил о наличии ожирения у каждого третьего жителя России.
Пациенты с лишним весом получили возможность бесплатного хирургического лечения по полису ОМС.