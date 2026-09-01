Московское командное училище получило почетное наименование «гвардейское»

Во время торжественного мероприятия глава военного ведомства также принял участие в ритуале приведения курсантов к военной присяге, передает ТАСС. В приветственном слове он отметил, что данное учебное заведение является одним из ведущих в стране. За более чем вековую историю здесь подготовили десятки тысяч высококлассных специалистов для российского офицерского корпуса.
«Присвоение наименования «гвардейское» – это очередная высокая оценка роли вашего учебного заведения в обеспечении Вооруженных сил профессиональными командными кадрами. Звание гвардейца – не только большая честь, но и серьезная ответственность», – сказал Белоусов.
Накануне президент России Владимир Путин удостоил почетных званий гвардейских 101-ю Хинганскую бригаду управления и 33-й инженерно-саперный полк.
В июле глава государства присвоил аналогичный статус 430-му мотострелковому полку и 104-й бригаде управления.
Месяцем ранее российский лидер подписал указ о переименовании 35-го инженерно-саперного полка в гвардейский.