Эксперты спрогнозировали стабильный рост потребления электроэнергии в России

СО ЕЭС: Потребление электроэнергии в России будет расти на 1,87% в год

Tекст: Денис Тельманов

Потребление электроэнергии в России в 2027–2032 годах будет ежегодно увеличиваться на 1,87%, передает РИА «Новости». Системный оператор Единой энергосистемы разработал проект схемы и программы развития электроэнергетических систем страны на указанный период. Документ уже направлен на рассмотрение в федеральные и региональные органы власти.

«Прогноз потребления к 2032 году: ЕЭС России: электроэнергия – 1 301 828 млн кВт·ч (в среднем +1,87% в год), мощность – 190 265 МВт (+2,19% в год)», – говорится в сообщении оператора.

В течение ближайших шести лет планируется вывести из эксплуатации более 7 ГВт мощностей атомных и тепловых станций.

Взамен ожидается ввод свыше 22 ГВт новой генерации, включая тепловые, атомные, а также солнечные и ветряные электростанции.

К 2032 году суммарная установленная мощность всех электростанций в стране достигнет 275 ГВт.

При этом доля тепловых станций немного снизится, а доля возобновляемых источников энергии вырастет в два раза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель «Системного оператора» Федор Опадчий летом сообщил о росте потребления электричества в России на 0,7% с начала года.

В январе Единая энергосистема страны зафиксировала исторический рекорд потребления электрической мощности.

Перед этим компания отчиталась об увеличении установленной мощности российских электростанций на 1,1 ГВт по итогам прошлого года.