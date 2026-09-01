Суд на Ставрополье вынес приговор за вымогательство 2,5 млрд рублей

Tекст: Денис Тельманов

Фигурант уголовного дела был признан виновным в вымогательстве денег и имущества у руководителя агрохолдинга и его матери, сообщает РИА «Новости». Сумма ущерба оценивается более чем в 2,5 млрд рублей.

Злоумышленники, действуя под видом обеспечения сохранности залога, разместили охрану на объектах недвижимости компании. Таким образом они лишили владельца возможности управлять бизнесом. Затем преступники потребовали от матери руководителя передать им активы, угрожая насилием в отношении ее сына.

«Петровский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего участника организованной группы», – заявили в прокуратуре Ставропольского края. Виновному назначено наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время остальные участники преступной группы, причастные к захвату недвижимости, объявлены в розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд в Москве ужесточил наказание участнику банды «Покровские» за попытку рейдерского захвата агрокомплекса.

Ранее осужденные за вымогательство имущества сельскохозяйственных предприятий на три миллиарда рублей обжаловали вынесенный приговор.

Весной суд в Свердловской области назначил тюремные сроки шестерым участникам другой преступной группировки за вымогательство денег.