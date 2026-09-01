  • Новость часаПутин назвал Турцию привилегированным партнером России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект
    Мишустин загадал подмосковным школьникам математическую головоломку про камыши
    Россельхознадзор разъяснил новые правила учета домашней птицы
    Украине предрекли сокращение населения до 15 млн человек
    Путин констатировал необратимость формирования многополярного мира
    Путин вспомнил о дипломатической работе «господина Ноу» в ООН
    Российские войска при освобождении Червоной Криницы заняли крупный укрепрайон
    Участниц антироссийской акции побили в Батуми
    Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в ФРГ
    1 сентября 2026, 15:30 • Новости дня

    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США

    Пезешкиан: Иран одержит победу в конфликте с США

    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран уверен в своей победе на фоне противостояния с Соединенными Штатами. Об этом он сказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Иранский лидер также выступил против одностороннего подхода в международных отношениях. По его словам, Тегеран намерен противостоять подобной политике и стремится выйти за рамки односторонности, передает РИА «Новости».

    «Мы здесь находимся, чтобы бороться именно с односторонностью. И такой взгляд, который у нас есть, чтобы противостоять именно такой односторонности, мы поддерживаем. И мы тоже с вами согласны с этим. И мы хотим выходить из рамок этой односторонности. Я уверен, что мы победим», – сказал Пезешкиан в ходе встречи с Путиным.

    Встреча лидеров России и Ирана состоялась на фоне сохраняющегося конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    До этого Пезешкиан подтвердил разблокировку части замороженных иранских активов в Катаре.

    Весной парламент исламской республики назвал Тегеран победителем в противостоянии с Вашингтоном.

    1 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку

    США израсходовали более 80 ракет Patriot при отражении одной атаки Ирана

    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку
    @ Sgt. David Rincon/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    При отражении атаки Ирана на американские объекты в Иордании Соединенные Штаты израсходовали десятую часть своих запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские военные потратили более 80 ракет-перехватчиков Patriot в ночь на 31 августа, отражая атаку Ирана на объекты США в Иордании, передает РИА «Новости».

    Это составляет свыше 10% всего арсенала таких ракет в распоряжении Соединенных Штатов.

    Для перехвата иранских снарядов задействовали две батареи Patriot, которые ранее перебросили из немецкого Ансбаха. На каждую баллистическую ракету приходилось около четырех перехватчиков. Один американский снаряд стоит в четыре-пять раз дороже иранского боеприпаса.

    Такой высокий расход особенно критичен на фоне дефицита ракет для комплексов Patriot. По мнению экспертов, тактика Ирана направлена именно на истощение американской противовоздушной обороны. Даже если ракета не достигает цели, США вынуждены тратить сразу несколько дефицитных снарядов.

    Запасы ракет были серьезно истощены еще до последней атаки. Только за первые пять дней противостояния с Ираном Вашингтон израсходовал более 800 перехватчиков. К июлю их количество сократилось до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым. Из-за дефицита США вынуждены искать ракеты за рубежом, приостанавливать поставки союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия из-за подорожания сократила заказ на ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

    Отражение иранских атак вынудило Вашингтон отложить запланированные поставки систем противовоздушной обороны союзникам.

    Высокопоставленные военачальники предупредили об опасно низком уровне запасов боеприпасов в Пентагоне.

    Комментарии (8)
    31 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию

    США в июне впервые обогнали Россию и стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Турцию. На американское сырье пришлось 21% всего турецкого импорта.

    Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в июне Анкара импортировала из США 570 тыс. 676 тонн сырой нефти. При этом в первые четыре месяца 2026 года американская нефть вообще не поставлялась в страну. В мае ее доля выросла до 13%, а уже в июне достигла 21%. По данным американской статистики, в мае Турция стала 11-м крупнейшим покупателем нефти из США.

    В то же время общий объем импорта сырой нефти Турцией в июне сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,66 млн тонн. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в совокупности снизились на 12,9%, составив 4,02 млн тонн. В этой более широкой категории Россия пока сохраняет первое место с объемом 1,52 млн тонн. США заняли вторую строчку с 570 тыс. 676 тонн, а Казахстан – третью с 464 тыс. 022 тонн.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году и сокращения закупок российского сырья западными странами Турция стала одним из крупнейших покупателей нефти из России.

    Однако впоследствии турецкие нефтеперерабатывающие предприятия начали активнее диверсифицировать поставки. Помимо России, они стали закупать сырье у Казахстана, Ирака, Бразилии, Гайаны и США. На изменение структуры импорта повлияли санкции против российских энергетических компаний, а также перебои с поставками через Черное море.

    Турция также нарастила закупки дизельного топлива в США и Индии. В августе объемы импорта достигли рекордных уровней после того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, а конфликт вокруг Ирана нарушил работу других маршрутов поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца текущего года уменьшился на 3,5 млрд долларов. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы на фоне антироссийских санкций стали наращивать закупки сырья у альтернативных поставщиков. Американские власти неоднократно призывали Анкару полностью отказаться от приобретения российских энергоносителей.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете о своем отношении к возможному применению ядерного оружия против Ирана, который настойчиво стремился сохранить программу обогащения урана.

    Трамп ответил, что одной из главных целей войны было предотвращение разработки Ираном ядерной бомбы.

    В понедельник в Овальном кабинете Трампа спросили, «исключил ли он возможность применения ядерного оружия против Ирана».

    «Ну, я бы никогда так не сказал, но ответ – да. Я считаю это бесполезным. В этом нет смысла. Какой же это глупый вопрос. Вот они, полностью разгромлены в военном отношении. Значит, я их победил, и теперь мне нужно применить против них ядерное оружие? Какой глупый вопрос», – приводит Washington Post ответ американского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Лавров заявлял, что в Иране к власти могут прийти сторонники разработки ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Песков отмечал, что Иран, Саудовская Аравия и все страны имеют право на мирный атом. Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 21:58 • Новости дня
    Песков заявил о негативном сценарии развития ситуации вокруг Ирана

    Песков: Ситуация вокруг Ирана развивается по негативному сценарию

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют новые всплески эскалации конфликта на Ближнем Востоке, отмечая негативное развитие событий вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Ситуация вокруг Ирана развивается не по лучшему сценарию, Москва видит новые всплески эскалации в зоне конфликта, отметил Песков, передает РИА «Новости».

    «Ситуация, конечно, развивается не по лучшему сценарию. Мы видим, что буквально накануне были очередные всплески эскалации с обеих сторон», – сказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные выпустили ракеты по американским базам в Западной Азии.

    Официальный Тегеран пообещал не атаковать отказавшие Вашингтону в военной инфраструктуре страны.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта к сдержанности.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    КСИР сообщил о полном восстановлении ракетных производств Ирана

    КСИР: Иран восстановил подвергшиеся авиаударам ракетные заводы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти восстановили подвергшиеся авиаударам ракетные производства, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

    Нагди добавил, что теперь предприятия перестроены и находятся в очень безопасных местах, передает РИА «Новости». По его словам, вооружение там производится высокими темпами и по современным технологиям.

    «Наше преимущество в этой войне в том, что все вооружение производится в стране. Единственное слабое место – то, что несколько объектов по производству ракет находились в известных местах и были над землей, их координаты были известны, поэтому они подверглись авиаударам», – заявил он в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

    Весной Армия обороны Израиля разрушила объекты по производству баллистических ракет в Тегеране.

    Израильское руководство поразилось неожиданно быстрым темпам возобновления выпуска этого вооружения.

    Ранее советник главнокомандующего КСИР Мохаммад Реза Нагди предупредил о планах масштабного противостояния с Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Axios назвал цели в Иране, по которым США планировали ударить

    Axios назвал удар по Ормузу целью США в борьбе с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам трех американских чиновников, президент США Дональд Трамп и его старшие помощники рассматривали возможность нанесения ограниченных ударов в Ормузском проливе, чтобы предотвратить восстановление Ираном своих радиолокационных и ракетных возможностей для атаки кораблей.

    «План, разработанный на прошлой неделе Центральным командованием США (CENTCOM) и поддержанный министром обороны Питом Хегсетом, не был одобрен Трампом перед обменом ударами с Ираном в эти выходные. Но он может дать ему зеленый свет после новой эскалации», – пишет портал Axios.

    Один американский чиновник сказал, что идея плана заключается в снижении риска иранских атак на нефтяные танкеры, корабли ВМС США и самолеты ВВС.

    В Белом доме заявили: «Президент сохраняет все имеющиеся в его распоряжении варианты. Иранцы хотят заключить сделку, но они всегда опаздывают на день и им не хватает доллара».

    По словам американских чиновников, CENTCOM обеспокоилось попытками Ирана восстановить свои радиолокационные, противовоздушные и противокорабельные ракетные возможности в проливе для более точного поражения кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании из-за атаки на остров Ларак. Иранский депутат пригрозил США суровым возмездием за эскалацию конфликта. Президент США пригрозил разнести на куски иранский остров Харк.


    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 02:52 • Новости дня
    Неизвестные снаряды ударили по танкеру в Ормузском проливе

    UKMTO: Танкер атакован тремя снарядами у берегов Омана

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер подвергся атаке тремя неизвестными снарядами при прохождении через Ормузский пролив недалеко от побережья Омана, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    В сообщении ведомства указано, что три неизвестных снаряда ударили по танкеру в 17 морских милях к востоку от оманского города Эль-Хасаб.

    «UKMTO получило сообщение об инциденте в 17 морских милях от Эль-Хасаба, Оман. С танкера доложили об ударе тремя неизвестными снарядами во время исходящего транзита через Ормузский пролив», – заявило управление в соцсети X.

    Информации о возможных пострадавших членах экипажа или ущербе, нанесенном окружающей среде, пока не поступало. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий танкер STAR II подвергся атаке беспилотника в Черном море. Предположительно атакованный БПЛА в Черном море сухогруз сел на мель. UKMTO сообщило об обстреле танкера в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 21:51 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник над Ормузским проливом

    КСИР: Иранские военные сбили беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы ПВО иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) уничтожили американский дрон MQ-9 над Ормузским проливом, сообщили в КСИР.

    Иранские военные уточнили, что воздушная цель была успешно поражена над восточной частью Ормузского пролива, передает ТАСС.

    «Несколько минут назад беспилотник MQ-9 был перехвачен и уничтожен огнем новейшей системы ПВО Воздушно-космических сил КСИР под управлением единой сети противовоздушной обороны страны», – говорится в официальном заявлении пресс-службы элитных частей.

    В середине августа Корпус стражей исламской революции ликвидировал американский беспилотник MQ-9 над провинцией Хормозган.

    В начале месяца иранские военные сбили аналогичный дрон в небе над Ормузским проливом.

    В июле вооруженные силы исламской республики уничтожили восемь аппаратов MQ-9 на военных базах США в Иордании.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Путин провел переговоры с президентом Ирана на саммите ШОС

    Путин и президент Ирана Пезешкиан встретились на саммите ШОС в Бишкеке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Переговоры двух лидеров прошли в государственной резиденции «Ала-Арча» после завершения основной программы саммита ШОС, передает РИА «Новости». Путин прибыл в Киргизию в понедельник для участия в международном мероприятии, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.

    В состав российской делегации вошли ключевые чиновники, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, зампреда правительства Алексея Оверчука и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Также присутствовали главы Минтранса и Минэнерго Андрей Никитин и Сергей Цивилев, руководитель «Росатома» Алексей Лихачев и другие официальные лица.

    Предыдущая встреча глав государств состоялась в декабре прошлого года в Туркмении. Как ранее отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, диалог в Бишкеке особенно актуален на фоне текущей ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский лидер прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    Помощник президента Юрий Ушаков заранее анонсировал переговоры глав государств на полях саммита.

    Перед началом мероприятия президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о готовности дать решительный отпор любой агрессии.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о солидарности россиян с народом Ирана

    Путин: Россияне солидарны с народом Ирана в борьбе за свои интересы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва поддерживает Тегеран в борьбе за национальные интересы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на саммите ШОС в Киргизии.

    «В России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Российский лидер добавил, что Москва старается оказывать иранской стороне необходимую помощь в текущей тяжелой ситуации. По его словам, страны уже обсуждали этот вопрос, и Россия поставляет партнерам нужные товары.

    Напомним, Кремль анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Перед началом этого мероприятия Масуд Пезешкиан предупредил о готовности Ирана дать решительный отпор американской агрессии.

    Ранее иранский лидер на русском языке поблагодарил руководство и граждан России за вдохновляющую поддержку.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин передал слова поддержки верховному лидеру Ирана

    Путин попросил президента Ирана передать привет верховному лидеру Хаменеи

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин попросил иранского коллегу Масуда Пезешкиана передать привет и слова поддержки верховному лидеру Исламской Республики Моджтабе Хаменеи.

    Президент России провел переговоры со своим иранским коллегой на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, передает РИА «Новости». В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения и международная повестка.

    «Прошу передать привет и слова искренней поддержки верховному руководителю Исламской Республики Моджтабе Хосейни Хаменеи», – сказал Путин во время общения с Пезешкианом.

    Глава российского государства прибыл в Бишкек накануне для участия в мероприятиях ШОС. Встреча с президентом Ирана состоялась во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на саммите ШОС в Бишкеке.

    Весной российский лидер обсудил с эмиром Катара последствия американо-израильской агрессии против Ирана.

    Верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи объявил о начале новой эпохи в Персидском заливе.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин отметил популярность российского образования среди иранцев

    Путин: Среди иранской молодежи растет интерес к российскому образованию

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Бишкеке отметил растущий интерес иранской молодежи к обучению в отечественных университетах.

    Глава государства обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в сфере образования с иранским коллегой, передает РИА «Новости».

    «Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования, мы этому очень рады. И очень много будущих медиков учится в России», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что в 2025-2026 учебном году количество обучающихся из исламской республики приблизилось к 10 тыс. человек. При этом 702 студента получают высшее образование за счет средств федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Ирана провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Министерство науки и высшего образования увеличило количество грантов для обучения иностранных граждан до трех тысяч.

    Учащиеся из других стран получили возможность оформления разрешения на временное проживание на период очного обучения в государственных вузах.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин отметил важность гуманитарного сотрудничества Москвы и Тегерана

    Путин: Россия и Иран придают большое значение гуманитарному сотрудничеству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке подчеркнул особую значимость укрепления образовательных и культурных связей между Москвой и Тегераном.

    Глава государства прибыл в Киргизию накануне для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». Во вторник состоялись официальные переговоры российского лидера с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    «Придаем большое значение расширению гуманитарного сотрудничества. Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования, мы этому очень рады», – сказал Путин в ходе двусторонней встречи.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Посол исламской республики в Москве Казем Джалали рассказал о планах Масуда Пезешкиана провести переговоры с президентом России во время этого мероприятия.

    Ранее министр энергетики Сергей Цивилев заявил о стратегическом значении укрепления сотрудничества с Ираном для нашей страны.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию в связи с конфликтом Ирана с США

    Пезешкиан поблагодарил Путина за позицию в связи с конфликтом Ирана с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку Тегерана в условиях жесткого давления и санкций со стороны Соединенных Штатов.

    Пезешкиан выразил признательность Москве за поддержку в условиях напряженности в отношениях с Вашингтоном, передает РИА «Новости». Встреча лидеров двух стран состоялась в Бишкеке в рамках мероприятий Шанхайской организации сотрудничества.

    «Я хочу сказать большое спасибо за предоставленную возможность встретиться с вами… Мы благодарим вас за вашу позицию во время войны, во время конфликта, во время санкций США. Вы поддержали нас и в ООН, и в других международных организациях», – подчеркнул иранский президент в ходе беседы с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Иран и США заключили меморандум для прекращения войны.

    В апреле лидеры России и Ирана по телефону обсудили обстановку на Ближнем Востоке.

    В марте Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил Владимира Путина за поддержку.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 14:37 • Новости дня
    При ударе израильских военных по Газе погибли три палестинца

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки израильских вооруженных сил на западную часть города Газа погибли трое палестинцев, среди которых двое детей, еще восемь человек пострадали.

    Трое палестинцев стали жертвами обстрела израильских военных по городу Газа, еще восемь человек получили ранения, передает РИА «Новости».

    «Три палестинца погибли, в том числе двое детей и женщина, еще восемь человек пострадали в результате израильских ударов по району Аль-Катиба на западе города Газа», – говорится в сообщении.

    Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала об атаках на ряд целей в анклаве для ликвидации угроз израильским военным.

    По информации палестинского Минздрава, после начала перемирия 11 октября в секторе Газа убиты 1326 человек. Всего с 7 октября 2023 года число жертв составило 73 462, пострадали 174 486 палестинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Минздрав Газы заявил о гибели 18 палестинцев за сутки. Осенью прошлого года жертвами новых израильских атак стали 65 жителей анклава.

    Летом 2025 года в больницы сектора поступили свыше ста погибших после авиаударов.

    Комментарии (0)
    Главное
    CNBC: Появление Силуанова на встрече G20 шокировало Европу
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    ЕК уволила известную антироссийскими заявлениями главу пресс-службы Каллас
    Зеленский возмутился отпусками европейских политиков на фоне ударов по Украине
    На Украине пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах
    Грета Тунберг пожаловалась на ежедневные угрозы расправы и издевки
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики»