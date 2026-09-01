Путин отметил популярность российского образования среди иранцев

Путин: Среди иранской молодежи растет интерес к российскому образованию

Tекст: Денис Тельманов

Глава государства обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в сфере образования с иранским коллегой, передает РИА «Новости».

«Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования, мы этому очень рады. И очень много будущих медиков учится в России», – заявил Путин.

Российский лидер добавил, что в 2025-2026 учебном году количество обучающихся из исламской республики приблизилось к 10 тыс. человек. При этом 702 студента получают высшее образование за счет средств федерального бюджета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Ирана провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

Министерство науки и высшего образования увеличило количество грантов для обучения иностранных граждан до трех тысяч.

Учащиеся из других стран получили возможность оформления разрешения на временное проживание на период очного обучения в государственных вузах.