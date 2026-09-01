Путин передал слова поддержки верховному лидеру Ирана

Президент России провел переговоры со своим иранским коллегой на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, передает РИА «Новости». В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения и международная повестка.
«Прошу передать привет и слова искренней поддержки верховному руководителю Исламской Республики Моджтабе Хосейни Хаменеи», – сказал Путин во время общения с Пезешкианом.
Глава российского государства прибыл в Бишкек накануне для участия в мероприятиях ШОС. Встреча с президентом Ирана состоялась во вторник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на саммите ШОС в Бишкеке.
Весной российский лидер обсудил с эмиром Катара последствия американо-израильской агрессии против Ирана.
Верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи объявил о начале новой эпохи в Персидском заливе.