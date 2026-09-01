Путин отметил важность гуманитарного сотрудничества Москвы и Тегерана

Глава государства прибыл в Киргизию накануне для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». Во вторник состоялись официальные переговоры российского лидера с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
«Придаем большое значение расширению гуманитарного сотрудничества. Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования, мы этому очень рады», – сказал Путин в ходе двусторонней встречи.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита ШОС в Бишкеке.
Посол исламской республики в Москве Казем Джалали рассказал о планах Масуда Пезешкиана провести переговоры с президентом России во время этого мероприятия.
Ранее министр энергетики Сергей Цивилев заявил о стратегическом значении укрепления сотрудничества с Ираном для нашей страны.