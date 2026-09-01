СК: При крушении параплана на Сахалине погибли два человека

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел на заброшенном аэродроме в районе села Березняки Сахалинской области, передает РИА «Новости».

«Сегодня в 2,5 км севернее села Березняки в Сахалинской области на заброшенном аэродроме произошло падение сверхлегкого летательного аппарата. В результате происшествия погибли два человека (лицо, управляющее парапланом, и пассажир)», – заявили в Восточном МСУТ СК России.

На месте инцидента работают криминалисты. Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа пожилой парапланерист погиб при падении в ущелье на территории Кабардино-Балкарии.

В мае пилот мотопараплана получил смертельные травмы из-за ночного столкновения с электропроводами на Алтае.

В прошлом году два человека скончались после падения параплана в воду в Иркутской области.