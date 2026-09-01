  • Новость часаПутин констатировал необратимость формирования многополярного мира
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Атом и российский газ реабилитировали в Германии
    Эксперт: США продемонстрировали признание значимого статуса России
    Американист: Законопроект о санкциях против России оказался под двойной угрозой
    Прохожий ликвидировал напавшего на прихожан церкви мужчину с лопатой в Москве
    Путин вспомнил о дипломатической работе «господина Ноу» в ООН
    Захарова анонсировала сенсационное расследование о преступлениях Киева
    Эксперт: Возрождение Военно-морского училища им. Фрунзе стало делом чести
    МИД выразил соболезнования Италии из-за новой должности Федорова
    Напавшего на прихожан мужчину в Москве прохожий застрелил из травматики
    1 сентября 2026, 14:04 • Новости дня

    Пекин заявил о скорых военных учениях России, Китая и Монголии

    Минобороны Китая анонсировало совместные учения с Россией и Монголией

    Tекст: Мария Иванова

    В начале сентября пограничные войска России, Китая и Монголии проведут совместные маневры, на которых отработают поиск и задержание диверсионных групп.

    О предстоящих маневрах пограничников трех государств сообщило министерство обороны КНР, передает РИА «Новости».

    «В начале сентября пограничные войска Китая, России и Монголии проведут совместные учения», – заявили в ведомстве.

    Главной темой маневров, получивших название «Пограничное сотрудничество-2026», станет пресечение разведывательно-диверсионной деятельности. В приграничных районах военные отработают навыки совместного планирования операций, поиска нарушителей, нанесения ударов и задержания.

    Подобные трехсторонние тренировки организуются уже во второй раз. В китайском военном ведомстве подчеркнули, что их главная цель заключается в укреплении стратегического доверия между странами. Кроме того, учения призваны углубить взаимодействие и помочь совместному поддержанию безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Россия, Китай и Монголия провели первые совместные учения пограничников.

    В мае Москва и Пекин договорились о расширении практики совместных военных маневров.

    Летом экипажи российских и китайских боевых кораблей отработали применение безэкипажных катеров в акватории Желтого моря.

    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

    Комментарии (21)
    31 августа 2026, 19:25 • Новости дня
    Киев экстренно запросил у Нидерландов два млрд евро на оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти обратились к Нидерландам с просьбой в кратчайшие сроки предоставить дополнительно два млрд евро на военные нужды, пишет газета Telegraaf.

    По данным издания, инициатива исходит от посла Украины в Гааге Андрея Костина, передает РИА «Новости». «Украина настоятельно призывает Нидерланды как можно скорее выделить дополнительно два миллиарда евро на военную помощь», – отмечает зарубежное издание. Дипломат подчеркнул, что Киев испытывает острую нехватку финансирования.

    Костин пояснил, что производственные мощности украинского военно-промышленного комплекса в настоящее время превышают объем доступных инвестиций. Средства из бюджетов будущих периодов предлагается направить на текущие нужды, в частности, на закупку беспилотников и дронов-перехватчиков.

    В июле Министерство обороны Нидерландов заявило об исчерпании возможностей для прямой военной поддержки Киева.

    Месяцем ранее власти королевства направили дополнительные 500 млн евро на обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами.

    При этом в прошлом году Амстердам запланировал выделить на помощь Украине 3,5 млрд евро в 2026 году.

    Комментарии (5)
    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак

    Двигатель Су-57 обеспечил защиту от ракетных атак при температуре 2000 градусов

    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Уникальная силовая установка российского самолета пятого поколения выдерживает нагрев до 2000 градусов, позволяя летчикам выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа для уклонения от ударов, сообщили в Ростехе.

    Инновационный мотор воздушного судна гарантирует выполнение маневров на нулевой скорости, сообщает госкорпорация Ростех.

    Подобные режимы полета на высоте 600 метров считаются критическими из-за колоссальной термической нагрузки.

    Надежность конструкции предотвращает падение тяги в момент зависания машины в воздухе. В противном случае возникает мощный вращательный момент, ведущий к беспорядочному снижению истребителя.

    Наглядную демонстрацию боевого потенциала самолета провел летчик-испытатель Сергей Богдан на выставке Aero India в этом году. Конструкторы изначально заложили возможность экстремального пилотирования как дополнительный способ защиты от ракет противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая двухместная версия истребителя Су-57 позволит управлять беспилотными аппаратами.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о создании для этого самолета перспективного двигателя пятого поколения.

    Летчик-испытатель Сергей Богдан продемонстрировал фигуры высшего пилотажа на выставке Aero India.

    Комментарии (13)
    1 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине

    ВС России уничтожили скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams одним FPV-дроном

    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего один FPV-дрон понадобился российским военным для уничтожения американского танка Abrams ВСУ, который противник длительное время скрывал на закрытой огневой позиции, рассказал военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот.

    Российским военным потребовался всего один FPV-дрон для уничтожения американского танка Abrams, который долгое время скрывался на закрытой огневой позиции, передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего с позывным Кот, боевая машина работала из оборудованного укрытия и оставалась практически неуязвимой.

    «Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams», – рассказал Кот.

    Боец уточнил, что местоположение и схему работы танка удалось выяснить благодаря перехваченному разговору противника. Алгоритм действий Abrams заключался в быстром выезде, стрельбе и возвращении в укрытие, что делало его сложной целью. После уничтожения танка артиллерия продолжила работу на этом участке зоны спецоперации, который сейчас освобождается. За успешное выполнение задач в 2023 году военнослужащий награжден Георгиевским крестом III степени и медалью «За боевые отличия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об уничтожении четвертого танка Abrams.

    Оператор беспилотника «Упырь» с позывным Рассвет двумя точными ударами вывел вражескую технику из строя.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Бишкеке.

    Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». В состав представительной российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ряд других высокопоставленных чиновников.

    Текущая встреча на полях саммита стала вторым очным контактом глав двух государств в этом году. Предыдущие переговоры состоялись во время официального визита российского лидера в Пекин.

    Напомним, Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее рассказал о запланированных двусторонних переговорах главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Предыдущая очная встреча политиков состоялась в мае текущего года в Пекине.

    Комментарии (3)
    31 августа 2026, 23:26 • Новости дня
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская газета сообщает о массовом производстве в России реактивной версии беспилотника «Герань-4», который стал недостижимым для украинских перехватчиков.

    «Весной Россия начала массовое производство и развертывание своего новейшего реактивного варианта беспилотника «Герань-4». Россия производит больше реактивных беспилотников, чем оригинальных версий с поршневыми двигателями, в двух моделях: «Герань-4» с дельтовидным крылом и «Герань-5», который выглядит как ракета с крыльями», – пишет The Guardian.

    Газета указывает, что новые беспилотники развивают крейсерскую скорость от 200 до 250 миль в час (от 321 до 402 км/ч), что примерно вдвое превышает достигаемые версией дронов с поршневым двигателем 115 миль в час, и превосходит скорость дешевых украинских перехватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций дронов.  Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье. Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Путин заявил о готовности ввести постоянный безвиз с Китаем

    Путин: Россия готова ввести постоянный безвиз с Китаем

    Путин заявил о готовности ввести постоянный безвиз с Китаем
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к совместной работе с Пекином по переводу безвизового режима между странами на постоянную основу, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер выразил готовность перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу при условии заинтересованности Пекина в этой инициативе, передает РИА «Новости».

    Ранее Министерство иностранных дел Китая отметило положительную роль обоюдного безвизового режима с Россией.

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй выступил за продление этого формата на постоянной основе.

    Москва и Пекин договорились продолжить совместную работу по упрощению взаимных поездок граждан.

    Комментарии (3)
    31 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин назвал отношения России и Китая образцовыми

    Путин: Партнерство России и КНР является образцом межгосударственных отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке назвал партнерство двух стран образцом межгосударственных отношений.

    Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина строится на прочных традициях дружбы, уважении суверенитета и взаимной выгоде в условиях сложной геополитической обстановки, отметил Путин, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе – прочные традиции дружбы, уважение суверенитета, равенства, взаимной выгоды», – подчеркнул глава государства.

    По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Пекина успешно развивается по всем направлениям, включая экономику. Стороны реализуют крупные совместные проекты в энергетической, промышленной, космической, транспортной и логистической сферах.

    Путин также отметил запуск первого регулярного рейса китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, который состоялся в середине августа. Кроме того, президент обратил внимание на значительный рост взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, составивший 34%.

    В мае Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений Москвы и Пекина.

    Официальные переговоры лидеров двух государств в китайской столице продлились почти три часа.

    Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи отметил выход двустороннего взаимодействия на новую высоту.

    Комментарии (3)
    1 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дэниел Дрисколл, гражданский министр армии США, руководивший сухопутными войсками, подал рапорт об отставке после длительных попыток найти общий язык с министром обороны Питом Хегсетом, пишет WSJ.

    «Министр армии Дэн Дрисколл подал рапорт об отставке президенту Дональду Трампу после нескольких месяцев напряженных отношений с министром обороны Питом Хегсетом по поводу направления развития армии и увольнения многочисленных высокопоставленных офицеров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Ожидается, что Дрисколл покинет Пентагон в ближайшие дни.

    По словам представителя Белого дома Анны Келли, сухопутные войска США сильны как никогда благодаря его работе вместе с верховным главнокомандующим и военным министром, приводит ТАСС выдержку из статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ уже писала о возможной отставке министра армии США Дрисколла до конца года. Hill сообщала, что действующий министр армии Дэн Дрисколл планирует покинуть пост в ближайшие месяцы. В апреле Хегсет уволил начальника штаба Сухопутных войск США и еще двух генералов.


    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку

    США израсходовали более 80 ракет Patriot при отражении одной атаки Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    При отражении атаки Ирана на американские объекты в Иордании Соединенные Штаты израсходовали десятую часть своих запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские военные потратили более 80 ракет-перехватчиков Patriot в ночь на 31 августа, отражая атаку Ирана на объекты США в Иордании, передает РИА «Новости».

    Это составляет свыше 10% всего арсенала таких ракет в распоряжении Соединенных Штатов.

    Для перехвата иранских снарядов задействовали две батареи Patriot, которые ранее перебросили из немецкого Ансбаха. На каждую баллистическую ракету приходилось около четырех перехватчиков. Один американский снаряд стоит в четыре-пять раз дороже иранского боеприпаса.

    Такой высокий расход особенно критичен на фоне дефицита ракет для комплексов Patriot. По мнению экспертов, тактика Ирана направлена именно на истощение американской противовоздушной обороны. Даже если ракета не достигает цели, США вынуждены тратить сразу несколько дефицитных снарядов.

    Запасы ракет были серьезно истощены еще до последней атаки. Только за первые пять дней противостояния с Ираном Вашингтон израсходовал более 800 перехватчиков. К июлю их количество сократилось до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым. Из-за дефицита США вынуждены искать ракеты за рубежом, приостанавливать поставки союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия из-за подорожания сократила заказ на ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

    Отражение иранских атак вынудило Вашингтон отложить запланированные поставки систем противовоздушной обороны союзникам.

    Высокопоставленные военачальники предупредили об опасно низком уровне запасов боеприпасов в Пентагоне.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 22:11 • Новости дня
    Эксперт: За встречами Путина с Си и Моди следят во всем мире

    Востоковед Островский: ШОС стал центром продвижения идей мирового большинства

    Эксперт: За встречами Путина с Си и Моди следят во всем мире
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Шанхайская организация сотрудничества приобретает все большее значение в мировой политике и формирует новую архитектуру международных отношений, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Андрей Островский. Залогом успеха сотрудничества России в рамках ШОС стали личные контакты Владимира Путина с лидерами стран – участниц организации. В понедельник в Бишкеке стартовал саммит ШОС, приуроченный к 25-летию организации.

    «Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) уже стала альтернативой западным международным институтам, которые долгое время претендовали на некую глобальность и абсолютизм. В отличие от Европы, где во многих странах наблюдается кризис власти и экономический спад, участники ШОС демонстрируют умение поддерживать стабильный политический курс и экономику», – сказал востоковед Андрей Островский.

    По мнению эксперта, ШОС постепенно превращается в самостоятельный центр международного влияния, а Россия получает возможность продвигать через него собственное видение будущего мирового порядка.

    «Можно с уверенностью сказать, эта организация уже превратилась в авторитетное объединение, с помощью которого Россия участвует в строительстве новой архитектуры международных отношений. Фактически, именно ШОС стал центром продвижения идей и взглядов государств мирового большинства», – подчеркнул он.

    Одним из главных инструментов такого взаимодействия становятся личные контакты Владимира Путина с лидерами стран – участниц организации. В этом смысле встречи российского президента с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди имеют значение далеко за пределами протокольных мероприятий.

    «Неслучайно встречи Путина с другими лидерами оказались событием глобального масштаба, за которыми пристально следят даже в тех странах, которые далеки от сотрудничества с организацией. У нее колоссальный потенциал: речь идет о десяти государствах, совокупно представляющих почти половину населения Земли и около четверти мирового ВВП. То есть возможностей для совместного развития – невероятное множество», – пояснил собеседник.

    При этом речь идет не только о политической координации. Россия последовательно переводит контакты с крупнейшими азиатскими державами в практическую плоскость – от энергетики и транспорта до торговли, образования и гуманитарных связей.

    «Это особенно заметно по доверительному контакту Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и индийским премьером Нарендрой Моди. Встречи этих лидеров прошли в конструктивном ключе с заделом на реализацию масштабных проектов», – уточнил эксперт.

    Так, одним из направлений российско-китайского сотрудничества остается развитие Северного морского пути. «Простор для сотрудничества огромен. Пекин заинтересован в продолжении развития партнерства в рамках СМП. За счет отмены визового режима налаживаются и гуманитарные связи двух стран – турпоток в обе стороны стремительно растет. Не стоят на месте и контакты с Нью-Дели: мы усиленно работаем над повышением товарооборота и продолжаем налаживать связи в образовании», – заключил Островский.

    Напомним, в Бишкеке стартовал 26-й саммит ШОС, приуроченный к ее 25-летнему юбилею. В столице Киргизии собрались лидеры десяти государств-участниц объединения, а также руководители 15 стран, имеющих статус партнеров по диалогу. На полях мероприятия Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Китайский лидер отметил, что двусторонние отношения Пекина и Москвы будут лишь укрепляться: «Мы будем уверенными шагами двигаться вперед к более прекрасному будущему». Российский президент также дал высокую оценку двустороннему диалогу, добавив, что в его основе лежат традиции дружбы, уважения и суверенитета.

    Сотрудничество России и Китая успешно развивается по многим направлениям, крупные проекты реализуются в энергетике, промышленности, космосе, транспорте, логистике. В середине августа был первый регулярный рейс китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, растут взаимные поставки сельскохозяйственной продукции, создана совместная организация сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

    Одной из тем обсуждения на встрече стал безвизовый режим между Россией и КНР. Путин предложил перевести его на постоянную основу: «Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным на постоянную основу». По его словам, турпоток между Россией и КНР за первые шесть месяцев 2026 года вырос на 43% за счет безвизового режима.

    Что касается контактов с Индией, то Путин подчеркнул: товарооборот между странами увеличился на 2,6%, а туристический поток – на 16%. Кроме того, российский лидер отметил, что Индия находится в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в семь раз и сегодня составляет почти 40 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Путин присвоил звания гвардейских двум воинским частям

    Tекст: Ольга Иванова

    За проявленные в боях мужество и отвагу 101-я Хинганская бригада управления и 33-й инженерно-саперный полк удостоены почетных званий гвардейских, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    «Присвоить 101 Хинганской бригаде управления почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 101 гвардейская Хинганская бригада управления», – говорится в тексте указа.

    Аналогичного звания удостоен 33-й инженерно-саперный полк. В документах подчеркивается, что статус присвоен за массовый героизм, отвагу и мужество личного состава в боевых действиях. 101-я Хинганская бригада является тактическим соединением связи Сухопутных войск из Забайкалья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских 430-му мотострелковому полку и 104-й бригаде управления.

    В июне глава государства подписал указ о присвоении аналогичного статуса 35-му инженерно-саперному полку.

    В конце прошлого года такие же почетные звания получили 44-й инженерно-саперный и 299-й парашютно-десантный полки.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 16:45 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин перед переговорами поприветствовали друг друга по-китайски

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись приветствиями на китайском языке перед началом двусторонних переговоров в Бишкеке.

    «Нихао», – сказал Путин, направляясь к китайскому лидеру и протягивая ему руку для приветствия, передает ТАСС. В ответ председатель КНР также произнес это слово, добавив, что очень рад встрече.

    После рукопожатия лидеры двух государств сделали совместную фотографию на фоне флагов России и Китая. Затем главы стран направились на официальные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал большое количество двусторонних встреч на полях мероприятия.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил высокий уровень связей Москвы и Пекина.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин выразил Си Цзиньпину соболезнования в связи с трагедией в Тибете

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал семьи погибших и пострадавших в результате разрушительного природного катаклизма на китайско-непальской границе.

    Путин направил слова поддержки в связи с гибелью людей при сходе селей в Тибетском автономном районе Китая, сообщает Кремль в Max. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

    «Хотел бы начать с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном районе Китая возле границы с Непалом – сошел, как известно, мощный сель, повлекший человеческие жертвы. Прошу принять самые искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский лидер направил телеграмму со словами поддержки председателю КНР Си Цзиньпину.

    На китайско-непальской границе из-за схода селя без вести пропали свыше 550 человек.

    Жертвами разрушительного наводнения на севере Непала стали 734 человека.

    Комментарии (0)
    31 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    Путин заявил о превращении ШОС в полноценную международную организацию

    Путин: ШОС стала полноценной международной организацией

    Tекст: Ольга Иванова

    Шанхайская организация сотрудничества приобрела статус полноценного международного объединения, играющего ключевую роль в поддержании глобальной стабильности на фоне растущей мировой неопределенности, заявил президент России Владимир Путин.

    Шанхайская организация сотрудничества стала полноценной международной структурой, заявил Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке, передает РИА «Новости». Глава государства напомнил, что объединение создавалось по совместной инициативе Москвы и Пекина.

    «Мне очень приятно отметить, что наша инициатива имеет такое хорошее продолжение, носит уже явно международный характер в самом широком смысле этого слова. Шанхайская организация сотрудничества превратилась в полноценную международную организацию», – подчеркнул российский лидер.

    Си Цзиньпин в свою очередь отметил важную стабилизирующую роль ШОС в условиях стремительных мировых изменений и растущей неопределенности. По словам китайского лидера, несмотря на непредсказуемость глобальных процессов, стремление стран к миру и взаимовыгодному сотрудничеству остается неизменным. Он добавил, что объединение выполняет ключевую миссию по поддержанию стабильности и содействию развитию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее анонсировал серию двусторонних переговоров с главами государств.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал продовольственную безопасность центральной темой текущего саммита.

    Комментарии (0)
    Главное
    Армия России освободила Новопаволовку и Червоную Криницу в Запорожской области
    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку
    Захарова заподозрила Германию в подготовке новой провокации
    Удары украинских дронов остановили турецкий экспорт продовольствия в Россию
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак
    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине