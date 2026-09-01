Министр здравоохранения Михаил Мурашко спас пассажира на борту самолета

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел на борту воздушного судна, когда уфимцу стало плохо, передает РИА «Новости».

Тонометр показал давление почти 180, однако необходимых медикаментов у пассажира с собой не оказалось.

«Попросил у бортпроводников какую-нибудь таблетку, а они ответили, что права не имеют аптечку открывать, для этого нужно объявить, есть ли врач на борту», – рассказал Рустем Ганеев. Сначала пассажир отказывался от помощи из скромности, но экипажу удалось убедить его в необходимости найти специалиста.

Вскоре к пострадавшему подошел Михаил Мурашко, которого мужчина узнал не сразу. Министр снял кардиограмму с помощью умных часов, измерил давление ручным тонометром и сделал уфимцу укол из бортовой аптечки.

После оказания помощи глава ведомства еще несколько раз подходил к пассажиру для контроля состояния. Отмечается, что в феврале министр здравоохранения уже спасал человека, оказав первую помощь пострадавшему в ДТП на Минском шоссе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года министр здравоохранения Михаил Мурашко спас пассажира рейса до Ханоя.

В апреле врач из Уфы Динара Кулова оказала экстренную помощь трем летевшим во Владивосток людям.

В марте заместитель губернатора Чукотки Павел Фадеев помог беременной женщине на борту самолета.