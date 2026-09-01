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    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине
    Американист: США продемонстрировали признание значимого статуса России
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ
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    1 сентября 2026, 12:36 • Новости дня

    Захарова анонсировала сенсационное расследование о преступлениях Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В сентябре на московском форуме «Диалог о фейках» представят масштабное расследование, посвященное преступлениям киевского режима, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что ведомство подготовило доклад о противоправных действиях украинских властей, передает РИА «Новости».

    Выступление прошло в рамках брифинга на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    «На Форуме будет представлено в том числе подготовленное с участием фактчекеров, общественных деятелей, не побоюсь этого слова, сенсационное расследование, касающееся преступлений киевского режима», – отметила дипломат.

    Мероприятие, на котором обнародуют материалы, состоится в Москве 22 сентября. В нем также примет участие глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. ВЭФ проходит с первого по четвертое сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала мировой скандал из-за публикации информации о действиях киевского режима.

    В конце августа дипломат обвинила украинские власти в жестоких преступлениях против несовершеннолетних.

    Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали нарастание угрозы экспорта украинского терроризма по всему миру.

    31 августа 2026, 14:08 • Новости дня
    Занко: 140 перинатальных центров оснастят по программе «Единой России»

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках инициатив «Единой России» планируется переоснастить 140 перинатальных центров и расширить поддержку семей ежегодными выплатами и мерами для одиноких родителей, сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

    Подробности о новых мерах семейной политики привела председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, пишут «Аргументы и факты».

    Она подчеркнула, что поддержка семей и создание условий для рождения детей остаются одними из главных приоритетов партии и что планируется не только сохранить, но и расширить уже действующие меры.

    Занко заявила: «Предусмотрим и ежегодную семейную выплату для работающих родителей, которые имеют двух и более детей. Второе: поддержка одиноких родителей. Это и дополнительные выплаты. И мы предлагаем изменить график работы детских садиков, чтобы он был более гибким и удобным». Она также отметила важность снижения бумажной нагрузки для родителей.

    По ее словам, в России уже действует комплекс поддержки: единое пособие, материнский капитал, семейная ипотека, развивается инфраструктура в регионах от модернизации роддомов до общественных пространств. Занко добавила, что за счет цифровизации и межведомственного взаимодействия должно сократиться время оформления документов и выплат, а также минимизироваться личное обращение в ведомства. Кроме того, партия предлагает переоснастить новым оборудованием 140 перинатальных центров и роддомов, свыше 180 детских больниц и более 500 детских поликлиник, а также гарантировать качественный детский отдых для пяти миллионов детей ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по инициативе «Единой России» с 1 июня более 11 млн детей смогут получать семейные выплаты.

    Партия подготовила новые меры поддержки для одиноких родителей, включая круглосуточные группы в детсадах и возможность оставлять детей на полдня по выходным.

    Анна Кузнецова сообщила о планах переоснастить до 2030 года более 500 детских поликлиник и 180 детских больниц.

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    31 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
    Известный по мему «Сафонов, оплатить!» помощник Жириновского погиб в зоне СВО
    @ с личной страницы vk.com

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции погиб Александр Сафонов, известный помощник основателя ЛДПР Владимира Жириновского и герой популярного мема «Сафонов, оплатить!».

    О гибели Сафонова в зоне специальной военной операции сообщил бывший депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Сафонов заключил контракт с Министерством обороны и отправился на фронт, где провел четыре года. В зоне боевых действий он командовал штурмовым отделением. Известно, что военнослужащий принимал участие в тяжелых боях за Константиновку в Донецкой народной республике.

    Широкую популярность Сафонов приобрел после того, как в 2014 году в Сети распространилось видео с Владимиром Жириновским, где экс-лидер ЛДПР выбирает в аптеке необходимые препараты и просит помощника оплатить покупку, обращаясь к нему со словами: «Сафонов, оплатить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Сафонов отправился участвовать в специальной военной операции.

    В июле российские войска полностью освободили Константиновку.

    Этот город служил крупнейшим логистическим центром противника в Донбассе.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    31 августа 2026, 13:17 • Новости дня
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и ведущие страны Европы реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России накануне сентябрьского единого дня голосования, сообщила Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР).

    Западные страны развернули масштабную кампанию по срыву предстоящего единого дня голосования в России, планируя дискредитировать результаты выборов и организовать кибератаки, сообщает Служба внешней разведки.

    Для достижения этой цели на июльской встрече в Париже европейские представители ориентировали власти Украины на усиление диверсионно-террористических атак на российские объекты. По замыслу организаторов, это должно посеять панику среди населения и отвлечь ресурсы государственных органов. Кроме того, представители европейских спецслужб обсуждают с Киевом планы кибератак на избирательную инфраструктуру.

    Зарубежным структурам российской несистемной оппозиции поручено распространять тезисы о нелегитимности голосования. Так, на июньской встрече в Вильнюсе и Берлине организация «Платформа ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами» получила задание призывать россиян к бойкоту выборов, а международное сообщество – к отказу от признания их результатов. От перебежчиков из формата «Брюссельский диалог» ожидают призывов к активному гражданскому неповиновению.

    По данным СВР, после завершения электорального цикла ПАСЕ и Европарламент готовятся выпустить заявления о непризнании результатов выборов в России. В ведомстве подчеркнули, что ни власти Украины, ни политэмигранты, ни западные круги не смогут помешать российским гражданам сделать свой выбор.

    «Россия умеет давать отпор – не только агрессорам на внешнем фронте, но и их безнадежным попыткам подорвать нашу страну изнутри», – подчеркнули в СВР.

    Ранее в Госдуме сообщили, что западные спецслужбы пытаются получить персональную информацию граждан России для подготовки диверсий.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о стремлении недружественных стран спровоцировать панику перед голосованием.

    Глава думской комиссии Василий Пискарев заявил об активной подготовке Запада к вмешательству в выборы.

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    31 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Российские биржевые индексы резко выросли после слов Путина об Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Отечественный фондовый рынок продемонстрировал стремительный подъем на фоне слов президента России Владимира Путина о стремлении Москвы завершить конфликт на Украине.

    Торги на отечественных площадках отреагировали позитивной динамикой на заявления главы государства, передает ТАСС. На полях саммита ШОС Путин сообщил индийскому премьеру Нарендре Моди, что Москва предпринимает усилия для завершения конфликта на Украине.

    До выступления российского лидера индекс Мосбиржи показывал умеренный рост на 0,7%, находясь на отметке 2129 пунктов. Однако уже через несколько минут показатель взлетел на 2,93%, достигнув 2178 пунктов.

    Аналогичная ситуация наблюдалась с индексом РТС. Изначально демонстрировавший небольшое падение, показатель быстро перешел к росту и прибавил 2,09%, зафиксировавшись на отметке 794 пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о направлении усилий на завершение украинского конфликта.

    Неделей ранее российский рынок акций продемонстрировал ускорение роста на фоне приезда директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

    В январе индексы Мосбиржи и РТС значительно прибавили после заявлений спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.

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    31 августа 2026, 13:48 • Новости дня
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке

    Политолог Сажин: Конфликт США и Ирана ужесточится после выборов в Конгресс

    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Белый дом делает ставку на экономическое давление на Иран. Впрочем, также сохраняется риск отдельных вооруженных инцидентов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Так он объяснил новый обмен ударами между США и Ираном в ночь на 31 августа. Эксперт допустил возможность эскалации конфликта после выборов в Конгресс, отметив успешные ракетные удары Ирана по авиабазам США в Иордании.

    «Политика администрации Дональда Трампа по отношению к Ирану напоминает выражение «ни войны, ни мира». Дело в том, что полномасштабная военная операция, равно как и переговорный процесс, невыгодны президенту в преддверии выборов в Конгресс. Ведь весь иранский вопрос на сегодня воспринимается как проигрыш главы Белого дома», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    На этом фоне Вашингтон объявил «День Д» для иранской экономики и анонсировал ужесточение экономического давления на Исламскую Республику. В частности, речь о санкциях, которые должны препятствовать торговому обмену между Тегераном и основными потребителями нефти – прежде всего Китаем и Индией, добавил собеседник. «Но в то же время ружье заряжено, и оно, как известно, иногда стреляет. Именно это и произошло в ночь на 31 августа», – пояснил политолог.

    Он допускает, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) действительно могли готовить установку мин в Ормузском проливе с острова Ларак, а американская разведка получила об этом сведения. «Дело в том, что военно-политическая ситуация в Иране очень сложная. После того как в марте там произошел переворот, все рычаги управления страной оказались в руках радикально настроенных генералов КСИР. Я не исключаю, что они планировали дополнительно заминировать водный маршрут в Персидском заливе», – рассуждает эксперт.

    Сажин напомнил, что на минувшей неделе Пентагон отчитался о полной очистке Ормуза от мин. Однако, как полагает аналитик, военные поспешили в своих оценках. «Да, американцы провели определенную работу по разминированию. Но это не значит, что судоходство стало на 100% безопасным», – уточнил спикер, напомнив, что на Балтике до сих пор находят мины времен Второй мировой войны. В связи с этим сообщения о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе не вызывают удивления, считает собеседник.

    Также политолог обратил внимание на удары Ирана по авиабазам США в Иордании, которые повторяются уже не в первый раз. По его словам, это «болевая точка Штатов». А успех Тегерана на данном направлении он связал с развитием ракетной программы Исламской Республики. «У иранцев хорошие ракеты: постоянно возрастает их точность и дальность действия. Поэтому, кстати, Израиль ставит первоочередной задачей решение не ядерного, а именно ракетного вопроса в Иране», – пояснил Сажин.

    По прогнозам эксперта, до выборов в Конгресс обстановка в Персидском заливе сохранится примерно на нынешнем уровне: Вашингтон продолжит оказывать экономическое давление на Тегеран, возможны редкие обмены ударами, как это произошло в ночь на понедельник.

    «При этом после 3 ноября ситуация в регионе может развиваться по эскалационному сценарию. Я не исключаю не только более интенсивных ударов по Исламской Республике, но и десантных операций на ее территории, а также очередного участия Израиля. Впрочем, многое будет зависеть от внутриполитического положения в самом Иране», – заключил политолог.

    В ночь на 31 августа американские военные нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. Центральное командование США (CENTCOM) обосновало атаку угрозой со стороны Тегерана. «ВС предприняли ограниченные точечные действия против сил КСИР, осуществлявших установку мин, которые представляли непосредственную угрозу Ормузскому проливу», – говорится в сообщении ведомства.

    Эта операция стала первой с конца июля, когда глава Белого дома Дональд Трамп распорядился прервать двухнедельную серию ударов по Исламской Республике. По данным агентства Tasnim, в результате атаки на остров Ларак погибли два человека, еще двое получили ранения. Среди них есть иранские военнослужащие.

    МИД Ирана обвинил Вашингтон в военной агрессии и нарушении суверенитета страны. В ответ на удар США КСИР атаковал две американские авиабазы в Иордании – короля Хусейна и Аль-Азрак. «Уничтожена инфраструктура технического обслуживания и точки размещения истребителей», – говорится в заявлении Корпуса. На фоне нового витка эскалации цены на нефть марки Brent превысили 89 долларов за баррель.

    Теперь вопрос заключается в том, что дальше предпримут Штаты. Трамп уже пригрозил Ирану ударами по острову Харк. Он опубликовал в Truth Social сгенерированное ИИ видео, на котором иранский остров горит в огне на фоне взрывов. «Остров Харк разносят на кусочки!» – гласит подпись к ролику. Между тем министр финансов США Скотт Бессент анонсировал санкции против еще одного банка для давления на Исламскую Республику.

    Примечательно, что за несколько дней до атаки на остров Ларак командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе. Однако в понедельник стало известно, что супертанкер подорвался на минах, пытаясь незаконно пройти через южную часть Ормуза. «ВМС КСИР вновь предупреждают, что нарушающие нормы безопасного прохода через Ормузский пролив суда ждет именно такая судьба», – подчеркнули в Корпусе.

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    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    31 августа 2026, 20:12 • Новости дня
    Ученые раскрыли причину необратимого разрушения печени у алкоголиков

    В университете Иллинойса объяснили остановку регенерации печени после отказа от алкоголя

    Ученые раскрыли причину необратимого разрушения печени у алкоголиков
    @ Martin Schrampf/imageBROKER.com/Global Look Press

    Ученые из университетов Иллинойса, Дьюка и биохаба Чикаго объяснили, почему поврежденная из-за алкоголя печень может утрачивать способность к восстановлению даже после прекращения употребления спиртного.

    Печень обладает уникальной способностью восстанавливаться после серьезных повреждений. При нормальных условиях зрелые клетки органа временно переходят в менее специализированное состояние, размножаются, а затем снова превращаются в полноценные клетки печени. Однако при тяжелом алкогольном поражении этот механизм может нарушаться.

    Исследование, результаты которого опубликованы на сайте Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, показало, что клетки начинают переходить в состояние, необходимое для регенерации, но не способны завершить этот процесс. В результате они оказываются своеобразным «звеном между» зрелыми и регенерирующими клетками.

    «Они не являются ни функциональными взрослыми клетками, ни пролиферирующими клетками-предшественниками. Поскольку они не функционируют, нагрузка на оставшиеся клетки возрастает. Они пытаются регенерировать, но в итоге также оказываются в непродуктивном состоянии», – объяснили авторы работы.

    Ученые сравнили здоровые образцы печени с тканями пациентов с алкогольным гепатитом и циррозом. При анализе клеток они обнаружили масштабные нарушения процесса сплайсинга РНК – механизма, который позволяет клетке правильно обрабатывать генетические инструкции перед производством белков.

    Нарушения затрагивали тысячи генов. При этом проблема заключалась не только в количестве производимых белков. Из-за ошибок в обработке РНК некоторые белки оказывались не там, где должны были находиться внутри клетки, и поэтому не могли выполнять свои функции.

    Одним из ключевых факторов исследователи назвали недостаток белка ESRP2, который участвует в правильном сплайсинге РНК. В поврежденных алкоголем клетках его уровень оказался значительно ниже.

    Эксперименты на мышах также подтвердили связь ESRP2 с восстановлением печени. Животные, лишенные гена, отвечающего за производство этого белка, получили повреждения печени и нарушения регенерации, напоминающие изменения, обнаруженные у людей с тяжелым алкогольным поражением органа.

    Затем ученые выяснили возможную причину снижения ESRP2. По их данным, ключевую роль играет воспаление. При переработке алкоголя печень повреждается, а в пораженные участки направляются иммунные и поддерживающие клетки. Они выделяют большое количество воспалительных и ростовых факторов, которые подавляют производство и активность ESRP2.

    Исследователи проверили, можно ли обратить этот процесс. В экспериментах на культурах клеток они заблокировали рецептор одного из факторов, способствующих воспалению. После этого уровень ESRP2 восстановился, а нарушения сплайсинга РНК стали менее выраженными.

    Авторы считают, что обнаруженный механизм в будущем может стать основой для новых подходов к лечению тяжелых алкогольных заболеваний печени. Одним из вариантов может быть воздействие на воспалительные сигналы, которые мешают клеткам завершить регенерацию.

    Кроме того, неправильно обработанные молекулы РНК потенциально могут использоваться в качестве биомаркеров для диагностики и наблюдения за течением заболевания.

    «Мы можем использовать эти неправильно обработанные РНК в качестве диагностических маркеров или разработать методы лечения, способные уменьшить воспаление. Если нам удастся исправить нарушения сплайсинга, возможно, мы сможем улучшить восстановление и вернуть поврежденной печени способность к регенерации», – заявил профессор биохимии Университета Иллинойса Ауинаш Калсотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский гепатолог назвал регулярное употребление алкоголя одной из самых разрушительных для печени привычек. Врач-гастроэнтеролог предупредила об опасности популярных методов очищения этого органа от шлаков. Отечественные биофизики выяснили способность природного антиоксиданта из водорослей восстанавливать поврежденные хроническим алкоголизмом клетки.

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    31 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил о якобы причастности России к миграционному кризису в Испании.

    Санчес заявил, что не исключает участия Москвы в ухудшении миграционной обстановки в государстве, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на «резкий всплеск недостоверных публикаций в интернете».

    «После 30 и 31 июля участились случаи распространения фейковых новостей соцсетями, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с международным ультраправым движением, которое всегда использует тему миграции для атак не только на Испанию, но и на Европу», – заявил он в интервью радиостанции Cadena SER.

    Напомним, 30 июля 60 тыс. мигрантов прорвали забор на границе с испанской Сеутой.

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал действия властей Испании главной причиной миграционного кризиса.

    В середине августа Мадрид и Рабат экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах.

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    1 сентября 2026, 05:06 • Новости дня
    Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2

    Трутнев сообщил о поставках обновленных Ан-2 с 2028 года

    Трутнев назвал сроки поставок обновленных Ан-2
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минпромторг планирует начать поставки обновленных самолетов Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800 с 2028 года, заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

    «Я говорил с Минпромторгом. Они говорят, что готовы с будущего года поставлять полностью обновленные Ан-2 с пока еще старым двигателем, с 2028 года, они уже готовы поставлять Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800», – приводит слова Трутнева ТАСС.

    При этом он признался, что такой выход не кажется ему лучшим, так как после десятилетий использования Ан-2 стране приходится к нему возвращаться.

    Вице-премьер подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия на создании нового легкого самолета. По его словам, пока авиаконструкторы не могут предложить альтернативу, придется летать на Ан-2, но главной целью остается выпуск нового борта.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главной темой мероприятия в 2026 году стало развитие Дальнего Востока во благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты СибНИА предложили восстановить летную годность 700 простаивающих самолетов Ан-2. Минпромторг сообщил о продолжении модернизации самолета Ан-2. Ростех завершил разработку первого в России турбовинтового двигателя ВК-1600С.


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    1 сентября 2026, 08:13 • Новости дня
    ВС России разгромили оборонные предприятия и порты на Украине

    Российские войска поразили военные заводы в Киеве и порты в Одессе

    ВС России разгромили оборонные предприятия и порты на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масштабная ночная атака привела к поражению ключевых инфраструктурных объектов топливно-энергетического комплекса и складов с военными грузами противника на Украине, сообщили в Минобороны России.

    Минувшей ночью российские военные применили высокоточное оружие и дальнобойные ударные беспилотники, передает Минобороны. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и прилегающей области. Эти заводы занимались производством ракетных систем, дронов и комплектующих для нужд украинской армии.

    Кроме того, серьезный урон нанесен объектам инфраструктуры в Одессе и Одесской области. Удары пришлись по территориям портов Одесса и Черноморск. Там располагались склады с горюче-смазочными материалами и военными грузами, обеспечивающими работу портовой логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские войска поразили танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Измаил.

    В начале прошлого месяца массированный удар вывел из строя портовую инфраструктуру в Одесской области.

    В июле Вооруженные силы России атаковали киевский завод по производству беспилотников.

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    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

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    31 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    Посол БиГ: Младича Гаага после отказа от эвтаназии лишала лекарств

    Посол БиГ Враньеш: Младича в Гааге лишали лекарств после отказа от эвтаназии

    Посол БиГ: Младича Гаага после отказа от эвтаназии лишала лекарств
    @ nill/PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Родственникам бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младичу предлагали согласиться на его эвтаназию, а после отказа начали лишать медицинских препаратов в гаагской тюрьме, заявил посол Боснии и Герцеговины в Белграде Александар Враньеш.

    По словам посла, после отказа семьи от эвтаназии Младича стали лишать препаратов от хронических заболеваний, передает ТАСС. Вместо этого ему давали наркотический анальгетик без должного медицинского наблюдения, что, по мнению Враньеша, можно рассматривать как форму убийства.

    Дипломат также отметил, что сын генерала Дарко ранее публично рассказывал о тяжелых условиях содержания смертельно больного отца.

    «Так же, как я сомневаюсь в правдивости любой информации, изложенной Гаагским трибуналом, так же я сомневаюсь и в их благих намерениях правдиво и объективно донести до общественности подробности смерти генерала Младича», – заявил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего командующего боснийских сербов Дарко подтвердил информацию о кончине отца в гаагской тюрьме.

    Министерство иностранных дел России выразило глубокие соболезнования в связи со смертью генерала.

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу назвал условия содержания Ратко Младича бесчеловечными.

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    31 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Моди опубликовал совместное фото с Путиным в автомобиле
    Моди опубликовал совместное фото с Путиным в автомобиле
    @ @narendramodi

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава индийского правительства Нарендра Моди поделился совместным снимком с президентом России Владимиром Путиным, сделанным по пути на Всемирные игры кочевников.

    Моди разместил в соцсетях фотографию с Путиным, передает ТАСС. «По пути на Всемирные игры кочевников с президентом Путиным», – написал индийский премьер под опубликованным снимком.

    Лидеры двух государств совместно прибыли на церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников. Отмечается, что перед посещением спортивного комплекса «Бишкек Арена» политики провели двусторонние переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Индии провели двустороннюю беседу в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

    Российский президент отметил уверенный рост торгово-экономического сотрудничества двух государств.

    Индийский премьер-министр поблагодарил своего коллегу на русском языке.

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    1 сентября 2026, 09:34 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине

    ВС России поразили пограничный пункт и инфраструктуру порта в Одесской области

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине
    @ REUTERS/Anna Voitenko

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях, включая порты Одессы и Черноморска.

    Минувшей ночью Вооруженные силы России осуществили массированную атаку высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по украинским объектам, передает Минобороны.

    Удары пришлись по военно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам в Киеве и области, а также по логистической инфраструктуре в Одесском регионе.

    В столице Украины разбиты заводы «Файер Пойнт» и «Аэробавовна», выпускающие детали для крылатых ракет и аэростаты для управления дронами.

    Под огонь попало локомотивное депо Дарница, обслуживающее поезда с армейскими грузами.

    В Киевской области уничтожены цех сборки безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе.

    На территории Одесской области выведены из строя теплоэлектроцентраль, три электроподстанции и предприятие по производству беспилотников.

    В одесском порту ликвидированы 16 хранилищ с западным вооружением и шесть топливных резервуаров, а в Черноморске – два военных склада.

    Также поражены пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия также поразила киевское предприятие по производству дронов «Файер Пойнт».

    Ранее массированный удар по Одесской области привел к повреждению объектов портовой и топливной инфраструктуры.

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    31 августа 2026, 21:09 • Новости дня
    В Мах можно будет предъявлять QR-коды вместо бумажных прав и СТС
    В Мах можно будет предъявлять QR-коды вместо бумажных прав и СТС
    @ Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие месяцы российские автомобилисты получат техническую возможность демонстрировать водительские удостоверения и СТС прямо в национальном мессенджере Max, сообщили в Минцифры.

    В скором времени функционал цифровых автомобильных документов значительно расширится. «Техническая возможность для предъявления электронных документов в мессенджере Max будет реализована в ближайшие месяцы», – сообщается в канале Минцифры в Max.

    В настоящее время загрузить цифровые копии можно в государственном приложении «Госуслуги Авто». В конце января аудитория этого сервиса достигла 20 млн человек.

    Программа позволяет не только хранить данные, но и оформлять аварии онлайн, подавать заявления по ОСАГО и общаться с другими водителями.

    При этом ранее в министерстве подчеркивали, что использование виртуальных СТС и водительских удостоверений при проверке инспекторами ГИБДД пока носит экспериментальный характер.

    Сотрудники Госавтоинспекции сохраняют за собой право потребовать у автомобилиста оригинальные бумажные версии документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство предложило разрешить водителям предъявлять права через платформу Max.

    В июле текущего года Верховный суд России разрешил автовладельцам не возить с собой бумажный полис ОСАГО.

    В прошлом году пользователи приложения Max получили быстрый доступ к электронным версиям своих ключевых документов из Госуслуг.

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