Путин заявил о готовности России к равноправному сотрудничеству

Президент Путин объявил об открытости ШОС к честному международному партнерству

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выступая на встрече в формате ШОС+ в Бишкеке, глава государства подчеркнул важность взаимного уважения, передает РИА «Новости».

«Мы открыты к честному, взаимовыгодному сотрудничеству, уважая интересы и ценности, культуру и традиции друг друга, на основе равноправия и взаимной выгоды», – сказал российский лидер.

Политик также обратил внимание на то, что многоплановая работа объединения привлекает все больше внимания на международной арене. В этом году председателем организации выступает Киргизия.

Мероприятия в рамках саммита объединили представителей 17 государств и шести международных структур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на расширенное заседание Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

В ходе саммита российский лидер выразил уверенность в мощном стимуле для развития партнерства.

Важнейшим приоритетом для стран-участниц глава государства обозначил укрепление торговых отношений.