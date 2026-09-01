Путин заявил о центральной роли ООН в мировых делах

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский лидер выступил на заседании в формате «ШОС плюс» в Бишкеке, передает РИА «Новости».

В ходе своей речи глава государства подчеркнул: «Без сомнения, Организации Объединенных Наций принадлежит и в будущем должна принадлежать центральная роль в мировых делах». Он также назвал всемирную структуру уникальной площадкой для диалога и дипломатии.

По словам президента, Москва не всегда полностью удовлетворена работой ООН, однако подобная ситуация наблюдается практически с момента ее основания. При этом потенциал организации остается нераскрытым. Для повышения эффективности структуры необходимо адаптировать ее к современным фундаментальным изменениям в глобальной политике и экономике.

Путин отметил важность расширения представительства стран Глобального Юга и Востока в Совете Безопасности ООН.

«Все-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете безопасности за счет стран Глобального Юга и Востока. В целом адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменением», – сказал Путин.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в этом году под председательством Киргизии. В мероприятиях принимают участие делегации из 17 государств и шести международных объединений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на расширенное заседание Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Лидеры стран объединения утвердили декларацию о приоритете ядерной безопасности.

Российский лидер поддержал усилия по повышению эффективности рабочих механизмов ШОС.