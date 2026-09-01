Путин призвал сохранить за ООН роль главного мирового арбитра

Путин назвал устав ООН ключевым источником международного права

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Всемирная организация, несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов: она так и создавалась с самого начала – как механизм согласования интересов», – сказал Владимир Путин в ходе встречи в формате «ШОС плюс».

Президент подчеркнул, что другого подобного механизма в мире просто не существует. Именно поэтому устав Организации Объединенных Наций должен и впредь оставаться ключевым источником международного права, передает РИА «Новости».

В этом году саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Киргизии, которая выступает председателем. Мероприятия в рамках ШОС и формата «ШОС плюс» посетят представители 17 стран и шести международных организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

Лидеры стран объединения утвердили декларацию по укреплению партнерства во имя ядерной безопасности.

Российский лидер выразил уверенность в мощном стимуле для развития организации после принятия этих решений.