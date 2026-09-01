Euractiv сообщил о планах ЕК профинансировать проекты обороны из фонда SAFE

Tекст: Мария Иванова

Еврокомиссия рассматривает возможность направить неиспользованные средства программы SAFE на возобновление двух ключевых европейских оборонных проектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv и неназванных дипломатов.

«Еврокомиссия рассматривает возможность использовать остатки средств по программе SAFE для возобновления двух ключевых оборонных проектов ЕС», – говорится в публикации.

По данным журналистов, Еврокомиссия рассчитывает получить от 10 до 15 млрд долларов. Эти деньги планируется направить на создание «европейского воздушного щита», а также на инициативу «стена дронов».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею создания «стены дронов» в Европе. Он подчеркнул, что история доказывает пагубность строительства любых стен. Программа SAFE представляет собой экстренный финансовый инструмент ЕС, запущенный в мае 2025 года для поддержки закупок военной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пять европейских стран подписали соглашения о получении кредитов по программе SAFE. Позже к этой финансовой инициативе присоединилась Эстония.

Саму инициативу создания «стены дронов» лидеры государств ЕС отложили для дополнительного обсуждения.