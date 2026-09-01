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    1 сентября 2026, 10:39 • Новости дня

    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак

    Двигатель Су-57 обеспечил защиту от ракетных атак при температуре 2000 градусов

    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Уникальная силовая установка российского самолета пятого поколения выдерживает нагрев до 2000 градусов, позволяя летчикам выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа для уклонения от ударов, сообщили в Ростехе.

    Инновационный мотор воздушного судна гарантирует выполнение маневров на нулевой скорости, сообщает госкорпорация Ростех.

    Подобные режимы полета на высоте 600 метров считаются критическими из-за колоссальной термической нагрузки.

    Надежность конструкции предотвращает падение тяги в момент зависания машины в воздухе. В противном случае возникает мощный вращательный момент, ведущий к беспорядочному снижению истребителя.

    Наглядную демонстрацию боевого потенциала самолета провел летчик-испытатель Сергей Богдан на выставке Aero India в этом году. Конструкторы изначально заложили возможность экстремального пилотирования как дополнительный способ защиты от ракет противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая двухместная версия истребителя Су-57 позволит управлять беспилотными аппаратами.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о создании для этого самолета перспективного двигателя пятого поколения.

    Летчик-испытатель Сергей Богдан продемонстрировал фигуры высшего пилотажа на выставке Aero India.

    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    30 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Мерц призвал пожертвовать пособиями ради финансирования армии ФРГ

    Канцлер ФРГ Мерц назвал расходы на оборону важнее родительских пособий

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает необходимым отдать приоритет оборонным расходам перед социальными выплатами на фоне недостаточной боеготовности бундесвера.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости поставить расходы на оборону выше социальных выплат, в частности родительских пособий, передает РИА «Новости». По его мнению, бундесвер в настоящее время не обладает должным уровнем боеготовности.

    «Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу и мир в Европе окажется под угрозой?» – подчеркнул Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Политик также отметил, что Германия планирует досрочно выполнить требование НАТО и довести оборонные расходы до 5% от национального ВВП. За последние 12 месяцев траты на армию увеличились на 25 млрд евро, достигнув отметки почти в 125 млрд евро.

    Согласно прогнозам МИД Германии, целевой показатель в 5% может быть достигнут к 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ сплотил лидеров пяти государств для пересмотра европейского финансового плана в пользу оборонных расходов.

    Ранее Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных вооружений стоимостью почти 12 млрд евро.

    В прошлом году немецкие власти ограничили финансирование реформы социальной сферы ради покрытия рекордного дефицита бюджета.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    31 августа 2026, 19:25 • Новости дня
    Киев экстренно запросил у Нидерландов два млрд евро на оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти обратились к Нидерландам с просьбой в кратчайшие сроки предоставить дополнительно два млрд евро на военные нужды, пишет газета Telegraaf.

    По данным издания, инициатива исходит от посла Украины в Гааге Андрея Костина, передает РИА «Новости». «Украина настоятельно призывает Нидерланды как можно скорее выделить дополнительно два миллиарда евро на военную помощь», – отмечает зарубежное издание. Дипломат подчеркнул, что Киев испытывает острую нехватку финансирования.

    Костин пояснил, что производственные мощности украинского военно-промышленного комплекса в настоящее время превышают объем доступных инвестиций. Средства из бюджетов будущих периодов предлагается направить на текущие нужды, в частности, на закупку беспилотников и дронов-перехватчиков.

    В июле Министерство обороны Нидерландов заявило об исчерпании возможностей для прямой военной поддержки Киева.

    Месяцем ранее власти королевства направили дополнительные 500 млн евро на обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами.

    При этом в прошлом году Амстердам запланировал выделить на помощь Украине 3,5 млрд евро в 2026 году.

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    31 августа 2026, 23:26 • Новости дня
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская газета сообщает о массовом производстве в России реактивной версии беспилотника «Герань-4», который стал недостижимым для украинских перехватчиков.

    «Весной Россия начала массовое производство и развертывание своего новейшего реактивного варианта беспилотника «Герань-4». Россия производит больше реактивных беспилотников, чем оригинальных версий с поршневыми двигателями, в двух моделях: «Герань-4» с дельтовидным крылом и «Герань-5», который выглядит как ракета с крыльями», – пишет The Guardian.

    Газета указывает, что новые беспилотники развивают крейсерскую скорость от 200 до 250 миль в час (от 321 до 402 км/ч), что примерно вдвое превышает достигаемые версией дронов с поршневым двигателем 115 миль в час, и превосходит скорость дешевых украинских перехватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций дронов.  Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье. Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    1 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине

    ВС России уничтожили скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams одним FPV-дроном

    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего один FPV-дрон понадобился российским военным для уничтожения американского танка Abrams ВСУ, который противник длительное время скрывал на закрытой огневой позиции, рассказал военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот.

    Российским военным потребовался всего один FPV-дрон для уничтожения американского танка Abrams, который долгое время скрывался на закрытой огневой позиции, передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего с позывным Кот, боевая машина работала из оборудованного укрытия и оставалась практически неуязвимой.

    «Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams», – рассказал Кот.

    Боец уточнил, что местоположение и схему работы танка удалось выяснить благодаря перехваченному разговору противника. Алгоритм действий Abrams заключался в быстром выезде, стрельбе и возвращении в укрытие, что делало его сложной целью. После уничтожения танка артиллерия продолжила работу на этом участке зоны спецоперации, который сейчас освобождается. За успешное выполнение задач в 2023 году военнослужащий награжден Георгиевским крестом III степени и медалью «За боевые отличия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об уничтожении четвертого танка Abrams.

    Оператор беспилотника «Упырь» с позывным Рассвет двумя точными ударами вывел вражескую технику из строя.

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    30 августа 2026, 17:38 • Новости дня
    Китайские истребители заступили на боевое дежурство в Узбекистане

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские многоцелевые истребители Chengdu J-10C пополнили авиапарк военно-воздушных сил Узбекистана. Военное ведомство среднеазиатской республики продемонстрировало кадры полетов как минимум шести новых боевых машин четвертого поколения, приобретенных у Пекина.

    Авиационный парк Узбекистана пополнился новыми самолетами Chengdu J-10C, передает РИА «Новости». Министерство обороны республики опубликовало видеозапись, на которой запечатлены маневры и посадка шести китайских бортов.

    В ведомстве подчеркнули, что это «современные истребители на охране воздушного пространства нашей страны».

    Ранее местные журналисты со ссылкой на военных экспертов сообщали о передаче Ташкенту четырех таких самолетов. При этом общий контракт может подразумевать поставку до 24 боевых машин.

    Многоцелевой истребитель четвертого поколения Chengdu J-10C разработан специалистами китайской корпорации Chengdu Aircraft Industry Group.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские истребители J-10C доказали свою высокую эффективность в ходе конфликта между Индией и Пакистаном.

    После этих событий доверие к китайским вооружениям на мировом рынке заметно выросло.

    Эксперты также отметили технологическое лидерство Пекина в разработке новейших боевых самолетов шестого поколения.

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    31 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Израиль и Греция договорились о создании системы ПРО «Щит Ахиллеса»
    Израиль и Греция договорились о создании системы ПРО «Щит Ахиллеса»
    @ United States Missile Defense Agency/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Афины и Тель-Авив заключили масштабное соглашение о строительстве системы противоракетной обороны на сумму около 3 млрд евро.

    Министерство обороны Израиля сообщило о подписании крупнейшего соглашения на поставку вооружений в Афины, передает РИА «Новости». Сумма сделки составила около 3 млрд евро.

    «Министерства обороны Израиля и Греции подписали гигантскую сделку «Щит Ахиллеса» на сумму около 3 млрд евро (более 10 млрд шекелей), в рамках которой Израиль создаст в Греции многоуровневую систему противовоздушной обороны, основанную на израильской архитектуре и с использованием израильских систем «Праща Давида» и Spyder от компании Rafael и системы Barak MX, производимой компанией IAI Aerospace Industries», – говорится в заявлении.

    В рамках контракта греческая сторона получит израильские многоцелевые радары MMR и системы управления. Эта договоренность стала одной из крупнейших в истории военно-технического сотрудничества Израиля.

    Кроме того, Афины закупят системы Drone Dome для борьбы с беспилотниками стоимостью 26 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Израиль увеличил объем экспорта военной продукции в европейские страны до рекордного уровня.

    В конце прошлого года израильская сторона завершила передачу Германии системы противоракетной обороны Arrow 3 за 3,6 млрд евро.

    Ранее Словакия закупила шесть израильских комплексов ПВО Barak MX стоимостью 554 млн евро.

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    1 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дэниел Дрисколл, гражданский министр армии США, руководивший сухопутными войсками, подал рапорт об отставке после длительных попыток найти общий язык с министром обороны Питом Хегсетом, пишет WSJ.

    «Министр армии Дэн Дрисколл подал рапорт об отставке президенту Дональду Трампу после нескольких месяцев напряженных отношений с министром обороны Питом Хегсетом по поводу направления развития армии и увольнения многочисленных высокопоставленных офицеров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Ожидается, что Дрисколл покинет Пентагон в ближайшие дни.

    По словам представителя Белого дома Анны Келли, сухопутные войска США сильны как никогда благодаря его работе вместе с верховным главнокомандующим и военным министром, приводит ТАСС выдержку из статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ уже писала о возможной отставке министра армии США Дрисколла до конца года. Hill сообщала, что действующий министр армии Дэн Дрисколл планирует покинуть пост в ближайшие месяцы. В апреле Хегсет уволил начальника штаба Сухопутных войск США и еще двух генералов.


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    31 августа 2026, 14:01 • Новости дня
    Полиция Польши заподозрила поджог на поставляющей дроны ВСУ фабрике

    Спецслужбы Польши начали расследовать пожар на фабрике дронов WB Electronics

    Tекст: Мария Иванова

    В польском городе Скаржиско-Каменна загорелось предприятие по производству беспилотников, правоохранительные органы и спецслужбы активно расследуют инцидент, рассматривая версию умышленного поджога.

    Пожар на предприятии WB Electronics, которое занимается производством беспилотных летательных аппаратов, произошел в городе Скаржиско-Каменна, передает РИА «Новости». Возгорание было оперативно ликвидировано.

    «На предприятии WB Electronics, производящем композитные конструкции и системы управления для беспилотных летательных аппаратов, в Скаржиско-Каменной произошел пожар. Он не был большим. Тушение длилось менее двух часов», – сообщил представитель государственной пожарной стражи Рафал Мацейчак.

    Пожарным пришлось отключить электропитание в одном из производственных зданий и задействовать систему дымоудаления. Представитель местной полиции Анна Славиньская отметила, что правоохранительные органы работают на месте происшествия и рассматривают поджог в качестве одной из возможных причин возгорания.

    Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский добавил, что к расследованию инцидента уже подключились польские спецслужбы, которые относятся к ситуации с высоким приоритетом. Компания WB Electronics является крупнейшей частной оружейной фирмой в Польше и поставляет беспилотники, в том числе для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польская компания WB Electronics совместно с южнокорейской Hanwha Aerospace начала строительство фабрики по производству высокоточных ракет.

    Несколькими днями ранее правоохранительные органы Словакии задержали гражданина Украины по подозрению в подготовке поджога местного предприятия по выпуску беспилотников.

    В начале июня производственные мощности выпускающей дроны для украинской армии французской компании Delair подверглись нападению с использованием коктейлей Молотова.

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    31 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    «Калашников» решил представить новейший автомат АК-12+ на ВЭФ

    «Калашников»: Новейший автомат АК-12+ впервые представят на ВЭФ

    Tекст: Мария Иванова

    Участникам грядущего Восточного экономического форума во Владивостоке продемонстрируют макет перспективного автоматного комплекса АК-12+, созданного специально для подразделений специального назначения.

    Концерн «Калашников» покажет макет новейшего 5,45-миллиметрового автоматного комплекса повышенной кучности АК-12+ на Восточном экономическом форуме, передает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

    Изделие будет выставлено в павильоне Центра «ВОИН» на выставке «Улица Дальнего Востока».

    Перспективный комплекс разработан под руководством заместителя председателя правительства, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Сейчас автомат проходит освоение в серийном производстве.

    Проект направлен на создание уникального стрелкового комплекса на базе АК-12 для спецподразделений. Оружие укомплектовано современными оптико-электронными прицелами для высокоточной стрельбы на средних дистанциях в любое время суток и при ограниченной видимости.

    АК-12+ получил ряд конструктивных изменений. Среди них – утолщенные стенки ствола, увеличенный контур газовой камеры, удлиненное цевье и новые прицельные приспособления. Также исключена ствольная арматура для крепления антабки, гранатомета и штык-ножа, а в дульной части ствола выполнена резьба для установки сменного пламегасителя и дульного тормоза-компенсатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле концерн «Калашников» завершил плановые испытания модернизированного автомата АК-12.

    Месяцем ранее предприятие отгрузило заказчику крупную партию этого оружия.

    В прошлом году компания полностью выполнила государственный контракт на поставку данных автоматов.

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    31 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Путин присвоил звания гвардейских двум воинским частям

    Tекст: Ольга Иванова

    За проявленные в боях мужество и отвагу 101-я Хинганская бригада управления и 33-й инженерно-саперный полк удостоены почетных званий гвардейских, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    «Присвоить 101 Хинганской бригаде управления почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 101 гвардейская Хинганская бригада управления», – говорится в тексте указа.

    Аналогичного звания удостоен 33-й инженерно-саперный полк. В документах подчеркивается, что статус присвоен за массовый героизм, отвагу и мужество личного состава в боевых действиях. 101-я Хинганская бригада является тактическим соединением связи Сухопутных войск из Забайкалья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских 430-му мотострелковому полку и 104-й бригаде управления.

    В июне глава государства подписал указ о присвоении аналогичного статуса 35-му инженерно-саперному полку.

    В конце прошлого года такие же почетные звания получили 44-й инженерно-саперный и 299-й парашютно-десантный полки.

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    31 августа 2026, 12:10 • Новости дня
    Киев предложил Вашингтону армию дронов в обмен на Patriot

    Экс-министр обороны Украины предложил США армию дронов за ракеты Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Чтобы получить зенитные ракеты для прохождения предстоящей зимы, бывший глава украинского военного ведомства Михаил Федоров пообещал помочь Вашингтону создать масштабный флот беспилотников.

    Украинская сторона пытается получить от Вашингтона ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Взамен бывший глава военного ведомства Михаил Федоров обещает американским партнерам содействие в разработке масштабного флота беспилотников.

    «Был бы очень рад помочь Америке создать армию беспилотников – особенно в обмен на Patriot, чтобы мы пережили эту зиму», – цитирует Financial Times экс-министра Украины.

    Ранее Владимир Зеленский отмечал, что запасы зенитных ракет у украинской армии сократились в два с половиной раза по сравнению с 2025 годом.

    Депутат Верховной рады Анна Скороход 12 августа назвала ситуацию с противовоздушной обороной катастрофической. По ее словам, военные даже перестали публиковать статистику перехваченных целей.

    Российские власти неоднократно подчеркивали, что поставки западного вооружения лишь усугубляют конфликт. В Кремле уверены, что подобные действия напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и сводят на нет перспективы мирных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины полностью исчерпали запасы американских ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.

    Президент США ответил отказом на просьбу Владимира Зеленского о предоставлении дополнительных боеприпасов.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с украинским руководством реализацию сделки по дронам и ракетам.

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    1 сентября 2026, 06:25 • Новости дня
    Мирошник уличил Зеленского в наигранном возмущении из-за складов ВСУ

    Мирошник: Зеленский наигранно возмущен из-за складов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский симулирует негодование из-за военных складов в жилых домах, хотя прекрасно осведомлен об этой практике ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Зеленский вынужден был признать размещение военных складов в жилых районах, потому что был прижат к стенке и сотрясающая всю округу детонация не оставляла никаких альтернативных вариантов, кроме констатации, что в ВСУ размещают военные склады на территориях с гражданским населением», – заявил он ТАСС.

    По словам Мирошника, украинские войска регулярно прячут технику и боеприпасы в подвалах больниц, школ и жилых домов, используя мирных граждан в качестве живого щита.

    Недовольных таким соседством местных жителей зачастую расстреливают, отметил дипломат.

    «На территории ДНР у нас есть десятки зафиксированных точек, где ВСУ размещали свои склады в такого рода социальных учреждениях. И есть показания сотен мирных жителей с освобожденных территорий, которые констатировали, что это преднамеренная стратегия ВСУ - использовать гражданское население как живой щит», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко подтвердил факт крупного возгорания складских помещений в Бучанском районе. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал инцидент повторением недавней трагедии в Вишневом.

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Видео последствий ударов БПЛА по складам в Киевской области смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    31 августа 2026, 14:16 • Новости дня
    Минфин Чехии сообщил о росте оборонных расходов страны

    Минфин Чехии сообщил о росте оборонных расходов страны до 2% ВВП

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Чехии планируют направить на оборонные нужды 2% ВВП в 2027 году, при этом дефицит государственного бюджета достигнет 18,8 млрд долларов.

    Глава министерства финансов Чехии Алена Шиллерова представила проект государственного бюджета на заседании правительства республики, передает РИА «Новости».

    В документе указано, что дефицит госбюджета в 2027 году составит 389 млрд крон, что эквивалентно 18,8 млрд долларов.

    «Министерство финансов предложило правительству принять дефицит бюджета на 2027 год в размере 389 млрд крон, что превышает показатель нынешнего года, который составляет 310 млрд крон. Расходы на оборонные нужды составят 191 млрд крон или 2% ВВП», – заявила Шиллерова.

    В 2026 году расходы Праги на оборону достигли лишь 1,83% ВВП. Таким образом, Чехия, наряду с Албанией и Словенией, пока не выполняет требования НАТО по оборонным тратам в 2% ВВП. При этом инвестиции, направленные на экономический рост страны, в следующем году должны составить 290 млрд крон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал вероятность отставания страны от целевых показателей оборонных трат НАТО.

    В Североатлантическом альянсе обеспокоились планами некоторых государств опустить планку финансирования ниже 2% ВВП.

    В июле чешские вооруженные силы получили последнюю партию немецких танков Leopard 2A4.

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    31 августа 2026, 10:36 • Новости дня
    FT сообщила о планах немецких оружейников перевооружить британскую армию

    FT: Heckler&Koch поборется за контракт на винтовки для Британии

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий производитель оружия Heckler&Koch намерен предложить британским военным новые автоматы на сумму около 500 млн евро для масштабной замены устаревшего арсенала.

    Оружейный концерн Heckler&Koch планирует получить контракт на поставку штурмовых винтовок для армии Британии, передает РИА «Новости».

    Немецкая фирма намерена заменить штатные британские автоматы SA80. «Heckler&Koch… входит в число мировых оружейных компаний, претендующих на участие в проекте Grayburn. Это программа по замене штатной винтовки SA80», – отмечает издание.

    Эксперты оценивают стоимость потенциального соглашения примерно в 500 млн евро. Производитель уже владеет предприятием в Ноттингеме, а в текущем году приобрел британскую компанию по выпуску оружейных компонентов для локализации производства.

    Немецкие инженеры готовятся предложить военным глубокую модернизацию текущего автомата или модель HK416. Масштабное обновление арсенала станет первым за последние 40 лет, всего планируется закупить от 150 до 180 тыс. единиц оружия.

    Ожидается, что конкуренцию в тендере составят бельгийская FN Browning Group, итальянская Beretta и американская Sig Sauer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская армия столкнулась с критической нехваткой оружия из-за долгих лет недоинвестирования.

    До конца года вооруженные силы Соединенного Королевства начнут переход на современные разведывательные беспилотники AR5.

    Ранее министры обороны Британии и Германии договорились о совместной разработке нового дальнобойного оружия.

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