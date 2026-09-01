Путин пригласил деятелей культуры стран ШОС в Петербург

Tекст: Елизавета Шишкова

Выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, глава российского государства позвал иностранных коллег посетить культурное мероприятие в России, передает РИА «Новости».

«По доброй традиции ждем также деятелей культуры и искусства из стран ШОС на Международный форум объединенных культур, который пройдет у нас, в России, в городе Санкт-Петербурге в конце сентября», – сказал российский лидер.

Петербургский международный форум объединенных культур состоится с 24 по 26 сентября. Организатором мероприятия в 2026 году выступает фонд «Росконгресс» при поддержке правительства и Минкультуры России, а также администрации Петербурга.

Программа форума будет посвящена Году единства народов России и Году петербургской культуры. В нее войдут шесть тематических секций, в том числе посвященные постановкам, выставкам, просвещению и различным спецпроектам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в конгресс-центр Бишкека для участия в саммите ШОС.

На мероприятии глава государства призвал страны-участницы исключить провоцирование вооруженных конфликтов.

Месяцем ранее народный артист РФ Владимир Машков анонсировал презентацию новой театральной концепции на грядущем петербургском форуме объединенных культур.