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    1 сентября 2026, 10:07 • Новости дня

    Путин пригласил деятелей культуры стран ШОС в Петербург

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин позвал деятелей культуры из стран Шанхайской организации сотрудничества посетить предстоящий профильный форум в Петербурге.

    Выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, глава российского государства позвал иностранных коллег посетить культурное мероприятие в России, передает РИА «Новости».

    «По доброй традиции ждем также деятелей культуры и искусства из стран ШОС на Международный форум объединенных культур, который пройдет у нас, в России, в городе Санкт-Петербурге в конце сентября», – сказал российский лидер.

    Петербургский международный форум объединенных культур состоится с 24 по 26 сентября. Организатором мероприятия в 2026 году выступает фонд «Росконгресс» при поддержке правительства и Минкультуры России, а также администрации Петербурга.

    Программа форума будет посвящена Году единства народов России и Году петербургской культуры. В нее войдут шесть тематических секций, в том числе посвященные постановкам, выставкам, просвещению и различным спецпроектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в конгресс-центр Бишкека для участия в саммите ШОС.

    На мероприятии глава государства призвал страны-участницы исключить провоцирование вооруженных конфликтов.

    Месяцем ранее народный артист РФ Владимир Машков анонсировал презентацию новой театральной концепции на грядущем петербургском форуме объединенных культур.

    31 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Российские биржевые индексы резко выросли после слов Путина об Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Отечественный фондовый рынок продемонстрировал стремительный подъем на фоне слов президента России Владимира Путина о стремлении Москвы завершить конфликт на Украине.

    Торги на отечественных площадках отреагировали позитивной динамикой на заявления главы государства, передает ТАСС. На полях саммита ШОС Путин сообщил индийскому премьеру Нарендре Моди, что Москва предпринимает усилия для завершения конфликта на Украине.

    До выступления российского лидера индекс Мосбиржи показывал умеренный рост на 0,7%, находясь на отметке 2129 пунктов. Однако уже через несколько минут показатель взлетел на 2,93%, достигнув 2178 пунктов.

    Аналогичная ситуация наблюдалась с индексом РТС. Изначально демонстрировавший небольшое падение, показатель быстро перешел к росту и прибавил 2,09%, зафиксировавшись на отметке 794 пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о направлении усилий на завершение украинского конфликта.

    Неделей ранее российский рынок акций продемонстрировал ускорение роста на фоне приезда директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

    В январе индексы Мосбиржи и РТС значительно прибавили после заявлений спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.

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    31 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Моди опубликовал совместное фото с Путиным в автомобиле
    Моди опубликовал совместное фото с Путиным в автомобиле
    @ @narendramodi

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава индийского правительства Нарендра Моди поделился совместным снимком с президентом России Владимиром Путиным, сделанным по пути на Всемирные игры кочевников.

    Моди разместил в соцсетях фотографию с Путиным, передает ТАСС. «По пути на Всемирные игры кочевников с президентом Путиным», – написал индийский премьер под опубликованным снимком.

    Лидеры двух государств совместно прибыли на церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников. Отмечается, что перед посещением спортивного комплекса «Бишкек Арена» политики провели двусторонние переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Индии провели двустороннюю беседу в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

    Российский президент отметил уверенный рост торгово-экономического сотрудничества двух государств.

    Индийский премьер-министр поблагодарил своего коллегу на русском языке.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    31 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия движется по пути к завершению конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва движется в направлении завершения украинского конфликта. Об этом российский лидер сказал во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС.

    В ходе беседы глава индийского правительства затронул ситуацию на Украине. Моди отметил необходимость мирного урегулирования и призвал «двигаться именно в этом направлении», передает РИА «Новости».

    Кроме того, премьер-министр Индии предложил обсудить связанные с этим вопросы и поделился ожиданиями от предстоящего визита Путина в Нью-Дели. В сентябре российский президент должен принять участие в саммите БРИКС.

    В ответ Путин заявил, что Россия придерживается обозначенного направления. «Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути [перехода к миру] и двигаемся», – сказал президент России после выступления Моди.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на приближение финала украинского кризиса.

    Как отмечают военные эксперты, в ситуации, когда украинский режим постоянно выступает с новыми угрозами в адрес России, обещая предельно эскалировать конфликт,  для Москвы эффективным способом ответа является нанесение в опережающем порядке еще большего урона украинской военной и экономической инфраструктуре. Тем самым, сокращая для Украины возможность затягивания конфликта.

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    31 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке

    Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Бишкеке.

    Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». В состав представительной российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ряд других высокопоставленных чиновников.

    Текущая встреча на полях саммита стала вторым очным контактом глав двух государств в этом году. Предыдущие переговоры состоялись во время официального визита российского лидера в Пекин.

    Напомним, Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заранее рассказал о запланированных двусторонних переговорах главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Предыдущая очная встреча политиков состоялась в мае текущего года в Пекине.

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    31 августа 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин расширил штат центрального аппарата ФСО

    Путин расширил штат центрального аппарата ФСО до 812 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин увеличил предельную численность центрального аппарата ФСО до 812 человек.

    Глава государства утвердил новые нормативы, согласно которым максимальное число сотрудников охранного ведомства возросло на 27 позиций, передает РИА «Новости».

    «Установить с 1 июля 2026 года предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны Российской Федерации в количестве 812 человек», – отмечается в тексте указа президента.

    До этого штатное расписание ведомства корректировалось 1 января 2025 года. Тогда лимит был установлен на уровне 785 служащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2024 года президент России расширил штат центрального аппарата Федеральной службы охраны.

    В декабре 2024 года ведомство запланировало изменение цвета меховых шапок-ушанок военнослужащих с серого на иссиня-черный.

    В июле текущего года глава государства увеличил штатную численность Вооруженных сил страны до 2,42 млн единиц.

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    1 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Путин в поздравлении с Днем знаний пожелал учащимся раскрыть свой потенциал

    Путин поздравил россиян с Днем знаний

    Путин в поздравлении с Днем знаний пожелал учащимся раскрыть свой потенциал
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил с Днем знаний школьников, студентов и преподавателей, отметив важность сохранения традиций и поддержки молодежи в освоении новых горизонтов.

    «Искренне рад поздравить с Днём знаний всех школьников и студентов нашей необъятной страны, ваших родителей, родных и близких, учителей, преподавателей и наставников», – говорится в поздравительном послании президента, опубликованном на сайте Кремля.

    В обращении подчеркивается, что начало учебного года остается особенным праздником, наполненным радостью встреч и добрыми чувствами.

    Отдельные теплые слова президент адресовал первоклассникам, для которых школа станет огромным миром открытий.

    «Хочу пожелать вам больших успехов, а ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат», – сказал он.

    Президент особо отметил обязанность взрослых помочь подрастающему поколению раскрыть способности и найти свое призвание.

    «Конечно, в учёбе, как и в жизни, бывают трудные моменты, сложные задачи и экзамены. Важно верить в себя, идти только вперёд. Перед вами – огромное пространство возможностей», – напомнил Путин.

    Он указал на то, что перед молодежью открыто множество возможностей, включая новые масштабные проекты в экономике, науке и сфере высоких технологий.

    Несмотря на внедрение передовых технологий в образовательный процесс, они не смогут заменить теплоту человеческого общения и мудрость учителей, подчеркнул глава государства.

    В заключение особые слова благодарности Путин направил преподавателям и  наставникам, которые «переживают за учеников, как за родных».

    «Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких и, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины», –  завершил поздравление президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин дал совет, как всегда быть в форме.

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    31 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин назвал отношения России и Китая образцовыми

    Путин: Партнерство России и КНР является образцом межгосударственных отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке назвал партнерство двух стран образцом межгосударственных отношений.

    Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина строится на прочных традициях дружбы, уважении суверенитета и взаимной выгоде в условиях сложной геополитической обстановки, отметил Путин, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе – прочные традиции дружбы, уважение суверенитета, равенства, взаимной выгоды», – подчеркнул глава государства.

    По словам российского лидера, сотрудничество Москвы и Пекина успешно развивается по всем направлениям, включая экономику. Стороны реализуют крупные совместные проекты в энергетической, промышленной, космической, транспортной и логистической сферах.

    Путин также отметил запуск первого регулярного рейса китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, который состоялся в середине августа. Кроме того, президент обратил внимание на значительный рост взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, составивший 34%.

    В мае Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений Москвы и Пекина.

    Официальные переговоры лидеров двух государств в китайской столице продлились почти три часа.

    Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи отметил выход двустороннего взаимодействия на новую высоту.

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    31 августа 2026, 14:06 • Новости дня
    Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС
    Путин прибыл в Бишкек на саммит ШОС
    @ Константин Завражин/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава российского государства Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества и проведения серии важных двусторонних переговоров.

    Самолет Путина приземлился в аэропорту Манас, передает РИА «Новости».

    У трапа высокого гостя встретил председатель кабинета министров и руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.

    Заседание Совета лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет 1 сентября в Бишкеке.

    На полях саммита Владимир Путин проведет девять двусторонних встреч. В период с 31 августа по 1 сентября запланированы переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и председателем КНР Си Цзиньпином.

    Также состоятся встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал рабочий визит российского лидера в Киргизию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о множестве запланированных двусторонних переговоров.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил предстоящие встречи с председателем КНР и президентом Ирана.

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    1 сентября 2026, 07:32 • Новости дня
    Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко пообщались «на ногах»

    Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко пообщались на саммите ШОС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди кратко пообщались «на ногах».

    Разговор лидеров трех государств прошел перед стартом заседания совета глав стран – участниц ШОС, передает РИА «Новости».

    Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите. До этого он уже провел двусторонние встречи с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.

    В текущем году Киргизия выступает председателем Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятия в рамках саммита и формата ШОС+ планируют посетить представители 17 государств и шести международных организаций.

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    31 августа 2026, 22:21 • Новости дня
    Песков сообщил о прагматичном и уважительном разговоре Путина с Пашиняном

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча лидеров России и Армении на полях саммита ШОС в Бишкеке пройдет в прагматичном и уважительном ключе, как и подобает диалогу братских стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Предстоящая беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдет в конструктивном ключе, передает РИА «Новости». Встреча лидеров двух стран состоится во вторник на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    «Путин всегда прагматично, уважительно говорит со своими собеседниками. Так же будет и с господином Пашиняном. Все-таки это глава исполнительной власти, нашей соседней, нашей братской Армении», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва осознает выгоду, которую Ереван получает от двустороннего сотрудничества. По его словам, несмотря на возможные иные взгляды армянского премьера на будущее страны, окончательное решение остается за народом Армении.

    Ранее Песков заявил, что Путин и Пашинян обсудят в Бишкеке референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС.

    В конце прошлого месяца Путин и Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана.

    В ходе этой беседы политики не называли точные сроки проведения референдума о вступлении Армении в Евросоюз.

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    31 августа 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин прибыл на открытие Всемирных игр кочевников в Бишкеке

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках визита на саммит ШОС президент России Владимир Путин посетил стадион «Бишкек-арена», где стартовали традиционные международные состязания по этноспорту.

    Путин посетил церемонию старта шестых Всемирных игр кочевников в столице Киргизии, передает РИА «Новости». Президент России прилетел в Бишкек в понедельник для участия в мероприятиях саммита ШОС.

    Торжества проходят на масштабном стадионе «Бишкек-арена». Организаторы пригласили на трибуны всех участников и гостей текущего саммита ШОС.

    Масштабные соревнования кочевых народов проводятся каждые два года начиная с 2014 года под эгидой Всемирного союза этноспорта. В спортивную и культурную программу традиционно включены выступления атлетов из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал рабочий визит российского лидера в Киргизию.

    Оргкомитет Всемирных игр кочевников заявил об участии 236 спортсменов из России.

    По прилете местные школьники вручили президенту талисман соревнований в виде плюшевого снежного барса.

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    1 сентября 2026, 11:28 • Новости дня
    Путин заявил о новом импульсе партнерства стран ШОС
    Путин заявил о новом импульсе партнерства стран ШОС
    @ Петр Ковалев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин выразил уверенность, что принятые на саммите в Бишкеке решения обеспечат мощный стимул для развития Шанхайской организации сотрудничества.

    Выступая на заседании Совета глав государств ШОС, глава государства подчеркнул значимость подготовленных соглашений, передает РИА «Новости».

    «Убежден, что подготовленный к одобрению по итогам нынешнего заседания солидный пакет решений придаст нашему партнерству в ШОС новый импульс», – сказал Владимир Путин. Он также выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за высокий уровень организации мероприятия.

    Москва полностью разделяет подходы участников объединения к глобальной повестке, которые отражены в итоговой Бишкекской декларации. Российская сторона активно поддерживает шаги по повышению эффективности рабочих механизмов организации. Изменения в основополагающую Хартию позволят запустить Универсальный центр реагирования на угрозы в Ташкенте и Антинаркотический центр в Душанбе.

    Кроме того, вводится единый статус партнера ШОС, который будет присваиваться всем государствам-наблюдателям и участникам диалога. По словам российского лидера, это нововведение поможет оптимизировать взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными странами. В текущем году саммит проходит под председательством Киргизии при участии представителей 17 государств и шести международных структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники саммита в Бишкеке утвердили 28 совместных документов.

    Лидеры стран ШОС подписали декларацию о приоритете ядерной безопасности.

    Государства-члены договорились продвигать реформу мировых финансовых институтов.

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    31 августа 2026, 22:11 • Новости дня
    Эксперт: За встречами Путина с Си и Моди следят во всем мире

    Востоковед Островский: ШОС стал центром продвижения идей мирового большинства

    Эксперт: За встречами Путина с Си и Моди следят во всем мире
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Шанхайская организация сотрудничества приобретает все большее значение в мировой политике и формирует новую архитектуру международных отношений, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Андрей Островский. Залогом успеха сотрудничества России в рамках ШОС стали личные контакты Владимира Путина с лидерами стран – участниц организации. В понедельник в Бишкеке стартовал саммит ШОС, приуроченный к 25-летию организации.

    «Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) уже стала альтернативой западным международным институтам, которые долгое время претендовали на некую глобальность и абсолютизм. В отличие от Европы, где во многих странах наблюдается кризис власти и экономический спад, участники ШОС демонстрируют умение поддерживать стабильный политический курс и экономику», – сказал востоковед Андрей Островский.

    По мнению эксперта, ШОС постепенно превращается в самостоятельный центр международного влияния, а Россия получает возможность продвигать через него собственное видение будущего мирового порядка.

    «Можно с уверенностью сказать, эта организация уже превратилась в авторитетное объединение, с помощью которого Россия участвует в строительстве новой архитектуры международных отношений. Фактически, именно ШОС стал центром продвижения идей и взглядов государств мирового большинства», – подчеркнул он.

    Одним из главных инструментов такого взаимодействия становятся личные контакты Владимира Путина с лидерами стран – участниц организации. В этом смысле встречи российского президента с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди имеют значение далеко за пределами протокольных мероприятий.

    «Неслучайно встречи Путина с другими лидерами оказались событием глобального масштаба, за которыми пристально следят даже в тех странах, которые далеки от сотрудничества с организацией. У нее колоссальный потенциал: речь идет о десяти государствах, совокупно представляющих почти половину населения Земли и около четверти мирового ВВП. То есть возможностей для совместного развития – невероятное множество», – пояснил собеседник.

    При этом речь идет не только о политической координации. Россия последовательно переводит контакты с крупнейшими азиатскими державами в практическую плоскость – от энергетики и транспорта до торговли, образования и гуманитарных связей.

    «Это особенно заметно по доверительному контакту Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и индийским премьером Нарендрой Моди. Встречи этих лидеров прошли в конструктивном ключе с заделом на реализацию масштабных проектов», – уточнил эксперт.

    Так, одним из направлений российско-китайского сотрудничества остается развитие Северного морского пути. «Простор для сотрудничества огромен. Пекин заинтересован в продолжении развития партнерства в рамках СМП. За счет отмены визового режима налаживаются и гуманитарные связи двух стран – турпоток в обе стороны стремительно растет. Не стоят на месте и контакты с Нью-Дели: мы усиленно работаем над повышением товарооборота и продолжаем налаживать связи в образовании», – заключил Островский.

    Напомним, в Бишкеке стартовал 26-й саммит ШОС, приуроченный к ее 25-летнему юбилею. В столице Киргизии собрались лидеры десяти государств-участниц объединения, а также руководители 15 стран, имеющих статус партнеров по диалогу. На полях мероприятия Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Китайский лидер отметил, что двусторонние отношения Пекина и Москвы будут лишь укрепляться: «Мы будем уверенными шагами двигаться вперед к более прекрасному будущему». Российский президент также дал высокую оценку двустороннему диалогу, добавив, что в его основе лежат традиции дружбы, уважения и суверенитета.

    Сотрудничество России и Китая успешно развивается по многим направлениям, крупные проекты реализуются в энергетике, промышленности, космосе, транспорте, логистике. В середине августа был первый регулярный рейс китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, растут взаимные поставки сельскохозяйственной продукции, создана совместная организация сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

    Одной из тем обсуждения на встрече стал безвизовый режим между Россией и КНР. Путин предложил перевести его на постоянную основу: «Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным на постоянную основу». По его словам, турпоток между Россией и КНР за первые шесть месяцев 2026 года вырос на 43% за счет безвизового режима.

    Что касается контактов с Индией, то Путин подчеркнул: товарооборот между странами увеличился на 2,6%, а туристический поток – на 16%. Кроме того, российский лидер отметил, что Индия находится в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в семь раз и сегодня составляет почти 40 тыс. человек.

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    31 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Путин присвоил звания гвардейских двум воинским частям

    Tекст: Ольга Иванова

    За проявленные в боях мужество и отвагу 101-я Хинганская бригада управления и 33-й инженерно-саперный полк удостоены почетных званий гвардейских, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    «Присвоить 101 Хинганской бригаде управления почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 101 гвардейская Хинганская бригада управления», – говорится в тексте указа.

    Аналогичного звания удостоен 33-й инженерно-саперный полк. В документах подчеркивается, что статус присвоен за массовый героизм, отвагу и мужество личного состава в боевых действиях. 101-я Хинганская бригада является тактическим соединением связи Сухопутных войск из Забайкалья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских 430-му мотострелковому полку и 104-й бригаде управления.

    В июне глава государства подписал указ о присвоении аналогичного статуса 35-му инженерно-саперному полку.

    В конце прошлого года такие же почетные звания получили 44-й инженерно-саперный и 299-й парашютно-десантный полки.

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    31 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Путину в Бишкеке подарили талисман Игр кочевников

    Путину в Бишкеке вручили игрушечного барса перед саммитом ШОС

    Tекст: Мария Иванова

    Прибывшего в Бишкек на саммит ШОС президента России Владимира Путина встретили школьники и преподнесли ему талисман Всемирных игр кочевников – плюшевого снежного барса.

    Президент России прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». Самолет главы государства совершил посадку в международном аэропорту Манас.

    Во время торжественной церемонии встречи 11-летняя Айбийке Асамидинова и 15-летний Нурислан Оболбеков вручили российскому лидеру плюшевого снежного барса. Этот символ приурочен к VI Всемирным играм кочевников.

    «Этот подарок для вас», – обратилась к главе государства школьница.

    В ответ президент поблагодарил детей, произнеся слова признательности на русском и киргизском языках, а затем приобнял их.

    Масштабные соревнования традиционных видов спорта стартуют в Бишкеке сегодня и соберут участников со всего мира, включая российских атлетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    В рамках визита российский лидер проведет серию двусторонних встреч с главами других государств.

    На проходящие в Бишкеке Всемирные игры кочевников приедут более 230 спортсменов из России.

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