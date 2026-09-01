Захарова: Выступление Путина на ВЭФ отразит актуальную повестку

Захарова подчеркнула значимость предстоящего выступления, передает РИА «Новости». По ее словам, речь главы государства станет центральным политическим событием мероприятия.
«Политически, конечно, центральное – это выступление президента России. Очевидно, оно будет отражать самую актуальную повестку», – отметила Мария Захарова в беседе с журналистами.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам одиннадцатого Восточного экономического форума.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал главным гостем мероприятия президента Индонезии Прабово Субианто.
Ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков посоветовал западным странам внимательно следить за предстоящим выступлением главы государства.