За время атаки на Ленинградскую область уничтожено 52 дрона

Tекст: Катерина Туманова

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. За время атаки в нашем регионе сбиты 52 БПЛА противника. Жертв нет, последствия атаки уточняются», – написал он.

Ранее Дрозденко сообщал, что число сбитых над Ленинградской областью дронов с начала дня достигло 44.

Кроме того, он заявил о повреждениях и возгорании в портовой зоне Усть-Луга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Усть-Луга 14 августа ликвидировали последствия атаки БПЛА. ПВО сбила 62 беспилотника 30 августа в Ленинградской области. В тот же день в результате атаки БПЛА в промзоне в Ленинградской области произошел пожар.



