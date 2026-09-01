В России изменились правила провоза багажа и животных в такси

Tекст: Катерина Туманова

С 1 сентября вступили в силу обновленные правила перевозки пассажиров и багажа легковым такси, которые будут действовать до 1 сентября 2032 года. Теперь количество мест багажа, а также условия его бесплатной или платной перевозки определяются непосредственно фрахтовщиком, передает РИА «Новости».

По согласованию с водителем допускается провоз крупногабаритного багажа в салоне автомобиля. Главное условие – это не должно создавать помех для управления и угрожать безопасности пассажиров.

Кроме того, документ закрепляет норму о бесплатном провозе кресел-колясок для инвалидов. Новые правила запрещают провоз зловонных и опасных веществ.

Также регламентирована перевозка животных: собаки должны быть в намордниках, с поводками и подстилками, а мелкие животные и птицы – в закрытых контейнерах. Бесплатный провоз мелких питомцев в контейнере размером до 120 сантиметров по сумме трех измерений сохраняется.

Перевозчики обязаны заранее информировать клиентов об уровне комфортности автомобиля, если на маршруте действуют разные тарифы. Сведения о наличии кондиционера, багажных полок и других удобств должны быть доступны до покупки билета.

Также вводится единый порядок подтверждения оплаты за провоз сверхнормативного багажа.



