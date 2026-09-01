Астроном сообщил о главных астрономических явлениях сентября

Астроном Алексеев назвал главные небесные явления сентября

Tекст: Катерина Туманова

«В сентябре нас ждет два интересных сближения Луны с планетами: 9 сентября Луна окажется рядом с Юпитером. А 14 сентября Луна пройдет рядом с Венерой», – рассказал он РИА «Новости».

Астроном Алексеев отметил, что 11 сентября ожидается новолуние.

Астрономическая осень начнется 23 сентября, в день осеннего равноденствия.

Ученый указал на то, что с этого момента ночь станет длиннее дня. Затем, 26 сентября, наступит полнолуние. В эту ночь Луна окажется недалеко от Сатурна, и это астрономическое явление можно будет наблюдать в южной части неба ближе к полуночи.

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