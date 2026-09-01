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    1 сентября 2026, 02:52 • Новости дня

    Неизвестные снаряды ударили по танкеру в Ормузском проливе

    UKMTO: Танкер атакован тремя снарядами у берегов Омана

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер подвергся атаке тремя неизвестными снарядами при прохождении через Ормузский пролив недалеко от побережья Омана, сообщило Управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    В сообщении ведомства указано, что три неизвестных снаряда ударили по танкеру в 17 морских милях к востоку от оманского города Эль-Хасаб.

    «UKMTO получило сообщение об инциденте в 17 морских милях от Эль-Хасаба, Оман. С танкера доложили об ударе тремя неизвестными снарядами во время исходящего транзита через Ормузский пролив», – заявило управление в соцсети X.

    Информации о возможных пострадавших членах экипажа или ущербе, нанесенном окружающей среде, пока не поступало. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий танкер STAR II подвергся атаке беспилотника в Черном море. Предположительно атакованный БПЛА в Черном море сухогруз сел на мель. UKMTO сообщило об обстреле танкера в Ормузском проливе.

    31 августа 2026, 08:26 • Новости дня
    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе

    Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на юге Ормузского пролива

    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Грузовое судно наткнулось на взрывные устройства, попытавшись пройти по неразрешенному маршруту в южной части стратегически важной акватории.

    Крупное коммерческое судно подорвалось на юге Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    Журналисты ссылаются на информацию Корпуса стражей исламской революции. «Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на «незаконном» маршруте на юге Ормузского пролива», – говорится в официальном сообщении.

    Иранские и оманские власти уже достигли договоренности о совместном разминировании вод и создании временного коридора для торговых судов. При этом окончательные условия соглашения еще находятся на стадии обсуждения. Тегеран готов полностью открыть пролив только после снятия американских санкций и прекращения блокады своих портов.

    На данный момент движение морского транспорта через Ормузский пролив остается серьезно ограниченным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива.

    Позже иранские военные атаковали два следовавших по несогласованному пути судна.

    В конце августа представители Ирана и Омана обсудили совместный проект по очистке акватории от мин.

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    31 августа 2026, 13:48 • Новости дня
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке

    Политолог Сажин: Конфликт США и Ирана ужесточится после выборов в Конгресс

    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Белый дом делает ставку на экономическое давление на Иран. Впрочем, также сохраняется риск отдельных вооруженных инцидентов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Так он объяснил новый обмен ударами между США и Ираном в ночь на 31 августа. Эксперт допустил возможность эскалации конфликта после выборов в Конгресс, отметив успешные ракетные удары Ирана по авиабазам США в Иордании.

    «Политика администрации Дональда Трампа по отношению к Ирану напоминает выражение «ни войны, ни мира». Дело в том, что полномасштабная военная операция, равно как и переговорный процесс, невыгодны президенту в преддверии выборов в Конгресс. Ведь весь иранский вопрос на сегодня воспринимается как проигрыш главы Белого дома», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    На этом фоне Вашингтон объявил «День Д» для иранской экономики и анонсировал ужесточение экономического давления на Исламскую Республику. В частности, речь о санкциях, которые должны препятствовать торговому обмену между Тегераном и основными потребителями нефти – прежде всего Китаем и Индией, добавил собеседник. «Но в то же время ружье заряжено, и оно, как известно, иногда стреляет. Именно это и произошло в ночь на 31 августа», – пояснил политолог.

    Он допускает, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) действительно могли готовить установку мин в Ормузском проливе с острова Ларак, а американская разведка получила об этом сведения. «Дело в том, что военно-политическая ситуация в Иране очень сложная. После того как в марте там произошел переворот, все рычаги управления страной оказались в руках радикально настроенных генералов КСИР. Я не исключаю, что они планировали дополнительно заминировать водный маршрут в Персидском заливе», – рассуждает эксперт.

    Сажин напомнил, что на минувшей неделе Пентагон отчитался о полной очистке Ормуза от мин. Однако, как полагает аналитик, военные поспешили в своих оценках. «Да, американцы провели определенную работу по разминированию. Но это не значит, что судоходство стало на 100% безопасным», – уточнил спикер, напомнив, что на Балтике до сих пор находят мины времен Второй мировой войны. В связи с этим сообщения о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе не вызывают удивления, считает собеседник.

    Также политолог обратил внимание на удары Ирана по авиабазам США в Иордании, которые повторяются уже не в первый раз. По его словам, это «болевая точка Штатов». А успех Тегерана на данном направлении он связал с развитием ракетной программы Исламской Республики. «У иранцев хорошие ракеты: постоянно возрастает их точность и дальность действия. Поэтому, кстати, Израиль ставит первоочередной задачей решение не ядерного, а именно ракетного вопроса в Иране», – пояснил Сажин.

    По прогнозам эксперта, до выборов в Конгресс обстановка в Персидском заливе сохранится примерно на нынешнем уровне: Вашингтон продолжит оказывать экономическое давление на Тегеран, возможны редкие обмены ударами, как это произошло в ночь на понедельник.

    «При этом после 3 ноября ситуация в регионе может развиваться по эскалационному сценарию. Я не исключаю не только более интенсивных ударов по Исламской Республике, но и десантных операций на ее территории, а также очередного участия Израиля. Впрочем, многое будет зависеть от внутриполитического положения в самом Иране», – заключил политолог.

    В ночь на 31 августа американские военные нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. Центральное командование США (CENTCOM) обосновало атаку угрозой со стороны Тегерана. «ВС предприняли ограниченные точечные действия против сил КСИР, осуществлявших установку мин, которые представляли непосредственную угрозу Ормузскому проливу», – говорится в сообщении ведомства.

    Эта операция стала первой с конца июля, когда глава Белого дома Дональд Трамп распорядился прервать двухнедельную серию ударов по Исламской Республике. По данным агентства Tasnim, в результате атаки на остров Ларак погибли два человека, еще двое получили ранения. Среди них есть иранские военнослужащие.

    МИД Ирана обвинил Вашингтон в военной агрессии и нарушении суверенитета страны. В ответ на удар США КСИР атаковал две американские авиабазы в Иордании – короля Хусейна и Аль-Азрак. «Уничтожена инфраструктура технического обслуживания и точки размещения истребителей», – говорится в заявлении Корпуса. На фоне нового витка эскалации цены на нефть марки Brent превысили 89 долларов за баррель.

    Теперь вопрос заключается в том, что дальше предпримут Штаты. Трамп уже пригрозил Ирану ударами по острову Харк. Он опубликовал в Truth Social сгенерированное ИИ видео, на котором иранский остров горит в огне на фоне взрывов. «Остров Харк разносят на кусочки!» – гласит подпись к ролику. Между тем министр финансов США Скотт Бессент анонсировал санкции против еще одного банка для давления на Исламскую Республику.

    Примечательно, что за несколько дней до атаки на остров Ларак командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе. Однако в понедельник стало известно, что супертанкер подорвался на минах, пытаясь незаконно пройти через южную часть Ормуза. «ВМС КСИР вновь предупреждают, что нарушающие нормы безопасного прохода через Ормузский пролив суда ждет именно такая судьба», – подчеркнули в Корпусе.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    31 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию

    США в июне впервые обогнали Россию и стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Турцию. На американское сырье пришлось 21% всего турецкого импорта.

    Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в июне Анкара импортировала из США 570 тыс. 676 тонн сырой нефти. При этом в первые четыре месяца 2026 года американская нефть вообще не поставлялась в страну. В мае ее доля выросла до 13%, а уже в июне достигла 21%. По данным американской статистики, в мае Турция стала 11-м крупнейшим покупателем нефти из США.

    В то же время общий объем импорта сырой нефти Турцией в июне сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,66 млн тонн. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в совокупности снизились на 12,9%, составив 4,02 млн тонн. В этой более широкой категории Россия пока сохраняет первое место с объемом 1,52 млн тонн. США заняли вторую строчку с 570 тыс. 676 тонн, а Казахстан – третью с 464 тыс. 022 тонн.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году и сокращения закупок российского сырья западными странами Турция стала одним из крупнейших покупателей нефти из России.

    Однако впоследствии турецкие нефтеперерабатывающие предприятия начали активнее диверсифицировать поставки. Помимо России, они стали закупать сырье у Казахстана, Ирака, Бразилии, Гайаны и США. На изменение структуры импорта повлияли санкции против российских энергетических компаний, а также перебои с поставками через Черное море.

    Турция также нарастила закупки дизельного топлива в США и Индии. В августе объемы импорта достигли рекордных уровней после того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, а конфликт вокруг Ирана нарушил работу других маршрутов поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца текущего года уменьшился на 3,5 млрд долларов. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы на фоне антироссийских санкций стали наращивать закупки сырья у альтернативных поставщиков. Американские власти неоднократно призывали Анкару полностью отказаться от приобретения российских энергоносителей.

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    31 августа 2026, 01:22 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    @ Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.

    По состоянию на 1.02 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,34% относительно предыдущего закрытия и достигли 90,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к 1.06 мск выросли на 2,64%, поднявшись до 85,64 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе. Также взрывы прогремели на территории Иордании.

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    29 августа 2026, 18:40 • Новости дня
    Тегеран осудил удары по Ирану с использованием американской базы в Японии

    Аракчи: Токио должен объяснить использование США базы Мисава для ударов по Ирану

    Тегеран осудил удары по Ирану с использованием американской базы в Японии
    @ Airman 1st Class Leon Redfern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал японцев потребовать от правительства объяснений из-за использования американских истребителей с базы в Японии для ударов по иранской территории.

    Речь идет об использовании самолетов F-16 с базы ВВС США Мисава на севере Японии для атак по Ирану, передает ТАСС.

    «Любящие мир японцы должны потребовать от своего правительства разъяснений о преступлениях США», – заявил министр. Он добавил, что подобные действия демонстрируют истинные цели американских военных баз: они служат не для защиты принимающей стороны, а для реализации агрессивной политики.

    Ранее Аракчи предостерег другие страны от оказания поддержки Вашингтону.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи пообещал серьезные последствия за предоставление военных баз для атак.

    Тегеран призывал государства Персидского залива не допускать использования своих территорий американскими войсками.

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    31 августа 2026, 02:30 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по двум американским авиабазам на территории Иордании, сообщает телеканал Press TV.

    «Уничтожены инфраструктура техобслуживания, места дислокации истребителей на двух базах США», – сообщает Press TV со ссылкой на КСИР.

    Речь идет об авиабазе короля Хусейна и авиабазе Аль-Азрак, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке.

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    30 августа 2026, 11:09 • Новости дня
    Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться и противостоять США и Израилю, назвав их общими врагами мусульманского мира.

    Хаменеи заявил, что все исламские государства должны сплотиться перед общим врагом в лице Соединенных Штатов и Израиля для противодействия их планам, передает ТАСС.

    «Преступные правители США и фальшивый сионистский режим – заклятые враги этого единства и дружбы [мусульман]», – подчеркнул Моджтаба Хаменеи в письменном обращении по случаю отмечаемой в Иране «Недели единства». Он настоятельно посоветовал лидерам исламских стран, особенно государств Западной Азии и Персидского залива, распознать истинного противника и противостоять его замыслам.

    По словам Хаменеи, Вашингтон и Тель-Авив ведут борьбу не только с Тегераном и его региональными союзниками, но и со всеми мусульманами, включая население Западной Азии и Северной Африки. Ранее иранский лидер призывал граждан страны мобилизовать внутренние ресурсы, чтобы справиться с последствиями экономической войны, развязанной США против исламской республики.

    Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые увечья. Это произошло во время недавних американо-израильских ударов по территории Ирана.

    Президент США заявил, что у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела. При этом Трамп подчеркнул, что не верит в смерть аятоллы. Он добавил, что в случае реальной гибели Хаменеи «иранцы разыгрывают изумительное шоу».

    В мае верховный лидер Ирана анонсировал новые меры по противостоянию Соединенным Штатам.

    В конце апреля Моджтаба Хаменеи заявил о полном крахе американских планов в отношении Тегерана.

    В начале того же месяца глава исламской республики объявил о победе своей страны в конфликте с Вашингтоном и Тель-Авивом.

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    31 августа 2026, 02:11 • Новости дня
    Press TV: Иран выпустил ракеты в направлении баз США в Западной Азии

    Tекст: Антон Антонов

    Ракетная атака Ирана была направлена на американские военные объекты в Западной Азии, сообщает телеканал Press TV.

    «Иранские ракеты направляются в сторону баз США в Западной Азии», – сообщает Press TV.

    Были атакованы военные позиции США в Иордании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    В самом Иране взрывы были зафиксированы в районе города Сирик, передала государственная телерадиокомпания IRIB. В сообщении уточняется, что детонации связаны с оборонительными действиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке.

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    31 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    Иран назвал удар США по Лараку нарушением суверенитета

    Иран обвинил США в нарушении суверенитета после атаки на остров Ларак

    Иран назвал удар США по Лараку нарушением суверенитета
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные нанесли удар по пусковым установкам в Ормузском проливе, спровоцировав ответный ракетный обстрел своих кораблей и баз на Ближнем Востоке.

    Внешнеполитическое ведомство исламской республики осудило действия американских военных, передает РИА «Новости».

    «МИД Ирана выпустил заявление… охарактеризовав атаку как нарушение территориальной целостности страны и суверенитета», – отмечается в публикации.

    Незадолго до этого на острове в Ормузском проливе прогремело несколько взрывов. По данным прессы, Вашингтон атаковал иранские пусковые установки. Центральное командование Вооруженных сил США объяснило удар необходимостью помешать минированию водной артерии.

    В ответ на агрессию Тегеран выпустил ракеты по американским судам в регионе. Под обстрел также попали военные базы Соединенных Штатов в Западной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак.

    Корпус стражей исламской революции пригрозил наказать Вашингтон за этот удар. Вскоре иранские силы ударили по американским базам в Иордании.

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    31 августа 2026, 03:06 • Новости дня
    Взрыв произошел на авиабазе США в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    На авиабазе США Муваффак Салти в Иордании произошел взрыв, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

    «Взрыв на авиабазе США Муваффак Салти в Иордании», – сообщает IRIB со ссылкой на арабские источники.

    При этом власти Иордании заявили, что перехватили восемь ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании.

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    31 августа 2026, 14:29 • Новости дня
    Ирак отказался оставить у себя часть войск коалиции США

    Ирак не согласился оставить у себя часть коалиции США после 30 сентября

    Tекст: Мария Иванова

    Багдад ответил отказом на предложение сохранить присутствие иностранных военных подразделений после утвержденной даты окончательного вывода войск.

    Власти Ирака отвергли идею оставить часть сил международной коалиции во главе с США после 30 сентября, передает ТАСС.

    Именно на эту дату намечен вывод всех иностранных войск с территории арабской республики.

    «Премьер-министр Али аз-Зейди отклонил предложение о сохранении в стране части сил международной коалиции после 30 сентября», – заявил пресс-секретарь кабинета министров Ирака Хейдар аль-Абуди. Он не стал уточнять, кто именно выступил с подобной инициативой.

    Еще в начале июля аз-Зейди сообщал, что миссия коалиции завершится в конце сентября 2026 года. Тогда премьер-министр отмечал способность иракских сил самостоятельно обеспечивать защиту государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США с союзниками решили завершить военную миссию коалиционных сил в Ираке.

    В прошлом году крупные колонны американских военных покинули базу Айн-аль-Асад на западе страны.

    В начале этого года полный контроль над этим объектом перешел к иракской армии.

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    31 августа 2026, 09:51 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ сообщило об уничтожении иранского беспилотника

    Вооруженные силы ОАЭ уничтожили запущенный из Ирана беспилотник

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-воздушные силы Объединенных Арабских Эмиратов сбили беспилотный летательный аппарат над территориальными водами страны, который был запущен с территории Ирана.

    Военно-воздушные силы Объединенных Арабских Эмиратов сбили один беспилотный летательный аппарат, запущенный из Ирана. Инцидент произошел над территориальными водами государства, передает ТАСС.

    «Наши военно-воздушные силы уничтожили беспилотник над территориальными водами государства, прилетевший из Ирана», – говорится в заявлении Министерства обороны ОАЭ. Ведомство находится в состоянии боевой готовности, а силы противовоздушной обороны круглосуточно контролируют воздушное пространство страны.

    Ранее американские силы нанесли удары по двум ракетным установкам на острове Ларак в южной части Ирана. По данным СМИ, иранская сторона намеревалась использовать эти установки для запуска ракет с морскими минами в Ормузский пролив. В ответ Иран атаковал базы США в Иордании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по американским базам в Иордании.

    Иранские военные сбили разведывательный беспилотник США над Ормузским проливом.

    В мае системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов отразили массированную атаку иранских ракет и дронов.

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    31 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    КСИР сообщил о полном восстановлении ракетных производств Ирана

    КСИР: Иран восстановил подвергшиеся авиаударам ракетные заводы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти восстановили подвергшиеся авиаударам ракетные производства, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

    Нагди добавил, что теперь предприятия перестроены и находятся в очень безопасных местах, передает РИА «Новости». По его словам, вооружение там производится высокими темпами и по современным технологиям.

    «Наше преимущество в этой войне в том, что все вооружение производится в стране. Единственное слабое место – то, что несколько объектов по производству ракет находились в известных местах и были над землей, их координаты были известны, поэтому они подверглись авиаударам», – заявил он в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

    Весной Армия обороны Израиля разрушила объекты по производству баллистических ракет в Тегеране.

    Израильское руководство поразилось неожиданно быстрым темпам возобновления выпуска этого вооружения.

    Ранее советник главнокомандующего КСИР Мохаммад Реза Нагди предупредил о планах масштабного противостояния с Вашингтоном.

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    31 августа 2026, 21:58 • Новости дня
    Песков заявил о негативном сценарии развития ситуации вокруг Ирана

    Песков: Ситуация вокруг Ирана развивается по негативному сценарию

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют новые всплески эскалации конфликта на Ближнем Востоке, отмечая негативное развитие событий вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Ситуация вокруг Ирана развивается не по лучшему сценарию, Москва видит новые всплески эскалации в зоне конфликта, отметил Песков, передает РИА «Новости».

    «Ситуация, конечно, развивается не по лучшему сценарию. Мы видим, что буквально накануне были очередные всплески эскалации с обеих сторон», – сказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные выпустили ракеты по американским базам в Западной Азии.

    Официальный Тегеран пообещал не атаковать отказавшие Вашингтону в военной инфраструктуре страны.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта к сдержанности.

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    31 августа 2026, 21:51 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник над Ормузским проливом

    КСИР: Иранские военные сбили беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы ПВО иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) уничтожили американский дрон MQ-9 над Ормузским проливом, сообщили в КСИР.

    Иранские военные уточнили, что воздушная цель была успешно поражена над восточной частью Ормузского пролива, передает ТАСС.

    «Несколько минут назад беспилотник MQ-9 был перехвачен и уничтожен огнем новейшей системы ПВО Воздушно-космических сил КСИР под управлением единой сети противовоздушной обороны страны», – говорится в официальном заявлении пресс-службы элитных частей.

    В середине августа Корпус стражей исламской революции ликвидировал американский беспилотник MQ-9 над провинцией Хормозган.

    В начале месяца иранские военные сбили аналогичный дрон в небе над Ормузским проливом.

    В июле вооруженные силы исламской республики уничтожили восемь аппаратов MQ-9 на военных базах США в Иордании.

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