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    1 сентября 2026, 02:38 • Новости дня

    Россиянина заподозрили в тройном убийстве в Черногории

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Черногории объявила в розыск гражданина России Михаила Шабунина по подозрению в расстреле трех человек в тире города Даниловград, о чем говорится в сообщениях ТВ и радио страны.

    Правоохранительные органы Черногории ведут поиски 30-летнего россиянина Михаила Николаевича Шабунина, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Черногории.

    Мужчину подозревают в совершении тяжкого преступления на территории страны.

    По данным источника, инцидент произошел в тире города Даниловград. На месте происшествия были обнаружены тела трех граждан Черногории с огнестрельными ранениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Грузии задержали разыскиваемого Францией гражданина России. В Таиланде задержали разыскиваемого россиянина. Осужденный в Кузбассе восемь лет скрывался от правосудия в диване.

    29 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных российских резервов, несмотря на усиливающееся давление со стороны других стран Евросоюза, следует из заявления министра обороны страны Тео Франкена.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования замороженных российских средств для поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», – подчеркнул глава ведомства во время выступления на местном телевидении.

    На этой неделе представители Швеции, Польши, Нидерландов и Испании направили обращение в Еврокомиссию. Они призвали пересмотреть варианты использования около 200 млрд евро заблокированных средств России.

    В пресс-службе ведомства подтвердили получение документа и пообещали дать официальный ответ позднее.

    В декабре 2025 года бельгийский премьер Барт де Вевер уже блокировал кредитную схему для Украины на 210 млрд евро из-за высоких финансовых рисков.

    Франкен отметил, что глава правительства продолжит придерживаться данной позиции. Он также призвал страны Балтии прекратить попытки вернуть этот вопрос в европейскую повестку.

    Позиция министра обороны оказалась значительно жестче заявлений главы МИД Максима Прево, допускавшего обсуждение инициативы при справедливом распределении рисков.

    Ожидается, что европейские дипломаты вновь поднимут тему российских активов на встрече в Ирландии на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих средств. Ранее королевство отказалось изымать деньги без гарантий защиты со стороны Европы.

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    30 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    @ zondproject

    Tекст: Евгений Поздняков

    Исландцы сомневаются в выгодах вступления в Евросоюз – и подтвердили это на референдуме, проголосовав против возобновления переговоров с Брюсселем. Их беспокоят миграция, экономические проблемы ЕС, риски для собственной промышленности и энергетики, а также потеря свободы во внешней политике. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал исландский журналист Хаукур Хаукссон.

    «Итоги прошедшего голосования в Исландии напрямую связаны с текущим состоянием Евросоюза. Сегодня перспективы для нашей страны от вхождения в эту организацию выглядят не такими радужными. Мы видим, как в Германии развернулся процесс деиндустриализации, а во многих государствах союза наблюдаются серьезные проблемы с миграцией», – сказал исландский журналист, работающий в Москве, Хаукур Хаукссон.

    По его словам, исландцы не считают, что членство в ЕС способно улучшить их экономическое положение. «В нашей республике зарплаты достигают отметки в 100 тыс. долларов в год. По данному показателю мы являемся одной из наиболее успешных стран на континенте. Это звание мы делим с Норвегией и Швейцарией, которые, кстати, тоже не являются членами Евросоюза», – рассказывает он.

    При этом возможные последствия европейской политики вызывают у жителей страны дополнительные опасения. «В случае присоединения к ЕС коррумпированная брюссельская бюрократия обложит нас крайне высокими налогами. Не меньше настораживает и миграционный вопрос: сейчас население республики равняется приблизительно 400 тыс. человек. Из них около сотни тыс. – мигранты», – отмечает собеседник.

    Среди приезжих, по его словам, заметно преобладают поляки, русские и «югославы». Однако в последнее время население страны пополняется и выходцами из арабских и африканских государств. «Конечно, граждане Исландии опасаются, что после вступления в ЕС тенденция лишь усилится», – подчеркивает собеседник.

    Хаукссон считает, что пример других европейских стран лишь усиливает эти переживания. «А картина в Евросоюзе в этом отношении далека от идеала: в Брюсселе значительную часть населения составляют представители южных стран, на юге Швеции полиция и пожарные опасаются приезжать на вызовы из некоторых районов городов», – уточняет журналист.

    Отдельный вопрос – последствия возможной интеграции для энергетики Исландии. «Осложнится ситуация и с национальной промышленностью. Местные линии электропередач (ЛЭП) будут непременно приватизированы с целью экспорта энергии в Европу через подземный кабель до Шотландии. Соответственно, цены на электричество значительно вырастут», – добавляет он.

    «Это приведет к закату алюминиевой промышленности, которая также играет значительную роль для нашей экономики. Кроме того, Исландия намерена вести многовекторную политику. Мы хотим взаимодействовать с США, с Китаем, с Индией. Есть призывы к активизации диалога с Россией. После вступления в ЕС подобная свобода дипломатии будет ограничена», – акцентирует собеседник.

    При этом Хаукссон подчеркивает, что отказ от вступления в ЕС не означает желания Исландии дистанцироваться от Европы. «Да, исландцы не желают пройти через европейские институты «уравниловки». Но это не означает, что мы не ощущаем себя частью Старого Света. Напротив, наши граждане хотят сохранить хороший диалог с ЕС. В конечном счете, мы – тоже потомки викингов», – заключил Хаукссон.

    Ранее в Исландии завершился референдум о возобновлении переговоров по вступлению страны в ЕС. Против этого выступили 52,8% участников голосования, сообщает местное издание RUV.

    По данным Euractiv, против евроинтеграции преимущественно голосовали жители сельских районов, тогда как столица и другие крупные города в большей степени поддержали сближение с Брюсселем. Как отмечает Politico, одним из главных вопросов кампании стало будущее национального рыболовства.

    Многие исландцы опасались, что после вступления в ЕС страна потеряет контроль над рыболовными квотами, а ее воды придется открыть для иностранных компаний. Это опасение стало одним из ключевых аргументов противников евроинтеграции.

    Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в июле 2009 года, вскоре после тяжелого финансового кризиса. Официальные переговоры начались в 2010 году, однако после прихода к власти правоцентристской коалиции в 2013 году процесс был фактически заморожен. В 2015 году Рейкьявик отозвал заявку и попросил ЕС больше не рассматривать страну в качестве кандидата.

    Интерес к евроинтеграции вновь усилился в конце 2024 года после прихода к власти коалиционного правительства во главе с премьер-министром Криструн Фростадоуттир. Одним из факторов возвращения этой темы стали продолжительный период высокой инфляции и нестабильность исландской кроны.

    При этом в ЕС, как пишет Reuters, результатами референдума разочарованы.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    31 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    Премьер Испании обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил о якобы причастности России к миграционному кризису в Испании.

    Санчес заявил, что не исключает участия Москвы в ухудшении миграционной обстановки в государстве, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на «резкий всплеск недостоверных публикаций в интернете».

    «После 30 и 31 июля участились случаи распространения фейковых новостей соцсетями, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с международным ультраправым движением, которое всегда использует тему миграции для атак не только на Испанию, но и на Европу», – заявил он в интервью радиостанции Cadena SER.

    Напомним, 30 июля 60 тыс. мигрантов прорвали забор на границе с испанской Сеутой.

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал действия властей Испании главной причиной миграционного кризиса.

    В середине августа Мадрид и Рабат экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах.

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    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

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    31 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Ядовитые португальские кораблики стали размножаться у берегов Европы
    Ядовитые португальские кораблики стали размножаться у берегов Европы
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Опасные для человека физалии, известные как португальские кораблики, начали активно размножаться в водах Европы из-за потепления Северной Атлантики, сообщила сотрудник Научно-исследовательского института Франции в сфере морского природопользования Эльвира Антажан.

    «Помимо феноменов, связанных с ветром и течениями, которые уносят этих существ на север вплоть до Бискайского залива, они теперь могут там размножаться, потому что температура стала более благоприятной», – сообщила Антажан РИА «Новости».

    К такому выводу ученые пришли после обнаружения совсем молодых особей вблизи европейских берегов – размеры некоторых из них не превышают одного сантиметра. Раньше из тропиков до Европы доплывали только взрослые физалии, что говорило о случайном заносе, а не о размножении на месте.

    Биолог отметила, что появление португальских корабликов у европейских берегов сильно участилось за последние годы. По ее словам, ранее могло пройти несколько лет без единого случая появления этих существ, а сейчас волны прибивают их к берегам регулярно.

    Эксперт также уточнила, что при определенном направлении ветра физалий можно обнаружить даже у британских берегов в районе Ла-Манша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, португальские кораблики ужалили более тысячи туристов во Франции и Испании.

    Яд этих существ представляет серьезную угрозу для здоровья. Примерно в 10% случаев ужаленным туристам требуется госпитализация из-за сильной боли, проблем с дыханием, нарушения работы сердца или аллергического шока.

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    29 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Посольство России в Непале попросило помощи в поиске пропавших россиян

    Посольство России призвало родных пропавших в Непале подавать запросы на поиск

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России обратилось к родным пропавших в Непале россиян с просьбой направлять официальные запросы для организации поисков в зоне сильного наводнения.

    Российская дипломатическая миссия в Непале призвала родственников соотечественников, которые могли оказаться в районе стихийного бедствия и не выходят на связь, направлять официальные обращения, передает РИА «Новости».

    «Посольство хотело бы попросить родственников лиц, которые предположительно находились в зоне бедствия, но не вышли на связь, направить нам официальные обращения с запросом их поиска», – говорится в заявлении дипломатов.

    В посольстве отметили, что на данный момент новых сведений о россиянах в зоне затопления нет. Ранее сообщалось о двух пропавших без вести гражданах России, местонахождение еще троих выяснялось. Восемь россиян смогли самостоятельно эвакуироваться в Катманду.

    В результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек.

    Число жертв масштабного стихийного бедствия на севере страны возросло до 579 человек.

    В зоне мощного паводка изначально исчезли восемь российских туристов.

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    30 августа 2026, 03:38 • Новости дня
    Мятежники попытались попасть в отель с российскими дипломатами в Нигере

    Посол Воропаев: Мятежники пытались попасть в отель с дипломатами в Ниамее

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Нигера Ниамее люди с оружием попытались попасть в отель, где остановились сотрудники российского посольства и депутаты стран Конфедерации государств Сахеля, сообщил посол России в Нигере Виктор Воропаев.

    Вооруженные люди попытались проникнуть в гостиницу Bravia в Ниамее, где размещались депутаты, прибывшие на первую сессию парламента стран Конфедерации государств Сахеля, передает ТАСС.

    «Была попытка проникновения на территорию гостиницы вооруженных людей, но она была отбита», – сказал дипломат. В этой же гостинице временно работают и проживают сотрудники российского посольства.

    Вечером 28 августа Воропаев участвовал в торжественном ужине для депутатов, организованном в гостинице. Ночью посол слышал продолжительную стрельбу в районе Bravia.

    Первая сессия парламента Конфедерации государств Сахеля проходила в Ниамее с 24 по 29 августа. На ее открытие в качестве гостей пригласили членов законодательных собраний Чада и Того, большинство из них разместились в гостинице Bravia.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Нигера Ниамее в ночь на 29 августа 2026 года произошли вооруженные столкновения со стрельбой и взрывами.

    Минобороны Нигера позже отчиталось о подавлении попытки мятежа группы военнослужащих на базе 101 в Ниамее.

    Военное руководство страны поблагодарило российских военнослужащих Африканского корпуса Минобороны за содействие в подавлении мятежа.

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    30 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    Китай назвал гражданство 261 пропавшего после селя иностранца

    После селя на границе с Непалом в Китае пропал 261 иностранец из 23 стран

    Tекст: Антон Антонов

    После схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, сообщили китайские власти.

    «На настоящий момент в результате проверки после схода селя в уезде Гьиронг выявлено, что потеряна связь с 261 иностранным гражданином… в том числе с тремя гражданами России», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Помимо россиян, пропали 104 гражданина Непала, 49 граждан Индии, 33 гражданина Латвии, 18 граждан США и 15 граждан Британии.

    В списке потерявшихся также по шесть человек из Канады и Австралии, четыре из ЮАР, по три из Малайзии и Германии, по два из Ирландии, Эстонии, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. Еще по одному пропавшему числится за Казахстаном, Финляндией, Литвой, Португалией, Украиной, Испанией и Венгрией.

    Китайская сторона уже уведомила дипломатические представительства всех перечисленных стран о ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на китайско-непальской границе из-за наводнения и селя пропали свыше 550 человек.

    Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

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    30 августа 2026, 03:44 • Новости дня
    Россиянку с 32 игуанами в чемодане задержали в Эквадоре

    Полиция Эквадора задержала гражданку России с 32 игуанами в чемодане

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропорту столицы Эквадора Кито задержали россиянку, которая пыталась провезти в багаже десятки эндемичных игуан с Галапагосских островов, сообщила эквадорская полиция.

    «В Кито полиция Эквадора обнаружила в багаже гражданина России 32 экземпляра морских игуан с Галапагосских островов», – говорится в сообщении полиции.

    Женщину подозревают в незаконной торговле дикими животными. Операцию по ее задержанию провели совместно с прокуратурой и природоохранными органами, которые сейчас занимаются идентификацией животных и обеспечением их защиты, передает РИА «Новости».

    В полиции не раскрыли, откуда именно вывезли игуан и куда россиянка планировала их доставить.

    Морские игуаны являются эндемичным видом, который встречается только на Галапагосских островах.

    В ведомстве подчеркнули, что дикие животные должны находиться под охраной, а не становиться товаром для незаконной торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, калининградские таможенники нашли 116 редких ящериц в подкладке куртки пассажирки, направлявшейся в Польшу.

    В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни обнаружили у вернувшегося из Китая мужчины 64 незадекларированные части редких крокодилов.

    Красноярские таможенники ранее изъяли у туристки чучело сиамского крокодила, привезенное из Вьетнама в качестве сувенира.

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    29 августа 2026, 17:00 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии надежды на примирение с Европой

    Песков: Предпосылок для улучшения отношений Москвы с Европой нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предпосылки для нормализации диалога между Москвой и западными странами отсутствуют из-за открытой конфронтации и наращивания военного потенциала против российского государства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков оценил текущий уровень взаимодействия с западными государствами, передает РИА «Новости». По его словам, европейские лидеры действуют крайне враждебно.

    «Пока никаких оснований надеяться на улучшение наших отношений с Европой я не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти, настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    Он добавил, что зарубежные страны активно мобилизуют свои вооруженные силы и направляют их против России. Представитель Кремля отметил важность сохранения открытости к выстраиванию связей, однако призвал четко осознавать истинные намерения противоположной стороны.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул готовность Москвы к восстановлению связей со странами Европы.

    Весной представитель Кремля указал на курс европейских государств к существенной конфронтации.

    До этого он назвал Россию неотъемлемой частью европейского континента.

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    30 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Песков: Европейцы придумали врага в лице России для повышения налогов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти европейских стран используют образ российской угрозы для оправдания роста налогов на военные нужды перед собственными гражданами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Европейские страны создали образ врага в лице России для объяснения населению необходимости повышения налогов на оборону, передают «Вести».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Европа лишилась дешевого «американского зонтика» безопасности и теперь вынуждена строить собственную оборонную идентичность. Этот процесс требует колоссальных финансовых затрат, что вынуждает власти увеличивать налоговую нагрузку на граждан.

    «Избирателям это не нравится. Как убедить избирателей? Придумать врага. Какой враг убедительнее всего? Большой враг, крупный, мощный», – заявил Песков автору программы.

    Песков заявил о мобилизации Евросоюза путем использования показной русофобии в качестве триггера.

    Ранее Песков назвал нонсенсом заявления европейских политиков о якобы существующей российской угрозе для Европы.

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    29 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Посольство сообщило о восьми пропавших россиянах в зоне бедствия в Непале

    Посольство: В зоне бедствия на границе Непала и Китая пропали восемь россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    В зоне масштабного стихийного бедствия на границе Китая и Непала бесследно исчезли восемь российских граждан, сообщили в посольстве России в Китае.

    «По состоянию на вечер 29 августа восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе», – заявили в дипломатическом представительстве, передает РИА «Новости».

    В посольстве добавили, что информация об обнаружении граждан России к настоящему моменту не поступала.

    Ранее российское посольство призвало родственников пропавших туристов направлять официальные запросы на поиск.

    Число жертв масштабного наводнения на севере Непала достигло 538 человек.

    Местные спасатели приостановили поисковые операции из-за резкого подъема уровня воды в реке.

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    31 августа 2026, 02:41 • Новости дня
    Посольство сообщило об отсутствии россиян среди жертв крушения парома у Кипра

    Tекст: Антон Антонов

    Среди пострадавших и погибших в результате крушения парома у берегов Кипра граждан России нет, сообщило посольство России в Никосии.

    «По данным северо-кипрского МИД, данных о том, что среди жертв были граждане России, нет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Кроме того, граждан России нет и в числе лиц, которым потребовалась помощь медиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский паром перевернулся в нескольких километрах от побережья города Гирне.

    Число жертв крушения парома у берегов Кипра достигло восьми человек.

    Власти Северного Кипра объявили трехдневный национальный траур в связи с трагедией.

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    31 августа 2026, 14:41 • Новости дня
    Песков: Провокации Европы против выборов в России были, есть и будут

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии выборов в Госдуму фиксируются попытки иностранного вмешательства, для пресечения которых компетентные органы реализуют все необходимые защитные меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, избирательная кампания идет на полной скорости, а провокационные устремления «были, есть и будут».

    «Нам в этом плане опыта не занимать, поэтому все, кому должно, будут принимать необходимые меры», – заявил пресс-секретарь президента, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» для России, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму.

    Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    В Госдуме заявили, что западные спецслужбы незаконно собирают персональную информацию граждан для организации диверсий.


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    31 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Песков назвал реакцию Европы на российские выборы «десятым делом»

    Песков заявил о безразличии Москвы к европейской оценке выборов в Госдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «десятым делом» для России, признает ли Европа итоги выборов в Госдуму.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал попытки иностранных государств вмешаться в российскую избирательную кампанию, передает РИА «Новости».

    «На самом деле то, признают европейцы или не признают – это десятое дело для нас. У нас своя политическая система, у нас свой политический процесс, и избирательная кампания идет на полной скорости», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    По словам государственного деятеля, различные провокации со стороны европейских стран происходили всегда и продолжатся в будущем.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва готова противостоять любым попыткам вмешательства из-за рубежа.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Ранее президент Владимир Путин охарактеризовал предстоящее голосование как ключевое внутриполитическое событие для страны.

    Служба внешней разведки сообщила о планах западных стран по срыву предстоящего голосования в России.

    Иностранные спецслужбы незаконно собирают личные данные россиян для подготовки диверсий.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков категорически отверг возможность изменения сроков проведения этой политической кампании.

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