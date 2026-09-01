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    1 сентября 2026, 01:40 • Новости дня

    Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете о своем отношении к возможному применению ядерного оружия против Ирана, который настойчиво стремился сохранить программу обогащения урана.

    Трамп ответил, что одной из главных целей войны было предотвращение разработки Ираном ядерной бомбы.

    В понедельник в Овальном кабинете Трампа спросили, «исключил ли он возможность применения ядерного оружия против Ирана».

    «Ну, я бы никогда так не сказал, но ответ – да. Я считаю это бесполезным. В этом нет смысла. Какой же это глупый вопрос. Вот они, полностью разгромлены в военном отношении. Значит, я их победил, и теперь мне нужно применить против них ядерное оружие? Какой глупый вопрос», – приводит Washington Post ответ американского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Лавров заявлял, что в Иране к власти могут прийти сторонники разработки ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Песков отмечал, что Иран, Саудовская Аравия и все страны имеют право на мирный атом. Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия.

    31 августа 2026, 08:26 • Новости дня
    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе

    Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на юге Ормузского пролива

    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Грузовое судно наткнулось на взрывные устройства, попытавшись пройти по неразрешенному маршруту в южной части стратегически важной акватории.

    Крупное коммерческое судно подорвалось на юге Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    Журналисты ссылаются на информацию Корпуса стражей исламской революции. «Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на «незаконном» маршруте на юге Ормузского пролива», – говорится в официальном сообщении.

    Иранские и оманские власти уже достигли договоренности о совместном разминировании вод и создании временного коридора для торговых судов. При этом окончательные условия соглашения еще находятся на стадии обсуждения. Тегеран готов полностью открыть пролив только после снятия американских санкций и прекращения блокады своих портов.

    На данный момент движение морского транспорта через Ормузский пролив остается серьезно ограниченным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива.

    Позже иранские военные атаковали два следовавших по несогласованному пути судна.

    В конце августа представители Ирана и Омана обсудили совместный проект по очистке акватории от мин.

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    31 августа 2026, 13:48 • Новости дня
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке

    Политолог Сажин: Конфликт США и Ирана ужесточится после выборов в Конгресс

    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Белый дом делает ставку на экономическое давление на Иран. Впрочем, также сохраняется риск отдельных вооруженных инцидентов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Так он объяснил новый обмен ударами между США и Ираном в ночь на 31 августа. Эксперт допустил возможность эскалации конфликта после выборов в Конгресс, отметив успешные ракетные удары Ирана по авиабазам США в Иордании.

    «Политика администрации Дональда Трампа по отношению к Ирану напоминает выражение «ни войны, ни мира». Дело в том, что полномасштабная военная операция, равно как и переговорный процесс, невыгодны президенту в преддверии выборов в Конгресс. Ведь весь иранский вопрос на сегодня воспринимается как проигрыш главы Белого дома», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    На этом фоне Вашингтон объявил «День Д» для иранской экономики и анонсировал ужесточение экономического давления на Исламскую Республику. В частности, речь о санкциях, которые должны препятствовать торговому обмену между Тегераном и основными потребителями нефти – прежде всего Китаем и Индией, добавил собеседник. «Но в то же время ружье заряжено, и оно, как известно, иногда стреляет. Именно это и произошло в ночь на 31 августа», – пояснил политолог.

    Он допускает, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) действительно могли готовить установку мин в Ормузском проливе с острова Ларак, а американская разведка получила об этом сведения. «Дело в том, что военно-политическая ситуация в Иране очень сложная. После того как в марте там произошел переворот, все рычаги управления страной оказались в руках радикально настроенных генералов КСИР. Я не исключаю, что они планировали дополнительно заминировать водный маршрут в Персидском заливе», – рассуждает эксперт.

    Сажин напомнил, что на минувшей неделе Пентагон отчитался о полной очистке Ормуза от мин. Однако, как полагает аналитик, военные поспешили в своих оценках. «Да, американцы провели определенную работу по разминированию. Но это не значит, что судоходство стало на 100% безопасным», – уточнил спикер, напомнив, что на Балтике до сих пор находят мины времен Второй мировой войны. В связи с этим сообщения о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе не вызывают удивления, считает собеседник.

    Также политолог обратил внимание на удары Ирана по авиабазам США в Иордании, которые повторяются уже не в первый раз. По его словам, это «болевая точка Штатов». А успех Тегерана на данном направлении он связал с развитием ракетной программы Исламской Республики. «У иранцев хорошие ракеты: постоянно возрастает их точность и дальность действия. Поэтому, кстати, Израиль ставит первоочередной задачей решение не ядерного, а именно ракетного вопроса в Иране», – пояснил Сажин.

    По прогнозам эксперта, до выборов в Конгресс обстановка в Персидском заливе сохранится примерно на нынешнем уровне: Вашингтон продолжит оказывать экономическое давление на Тегеран, возможны редкие обмены ударами, как это произошло в ночь на понедельник.

    «При этом после 3 ноября ситуация в регионе может развиваться по эскалационному сценарию. Я не исключаю не только более интенсивных ударов по Исламской Республике, но и десантных операций на ее территории, а также очередного участия Израиля. Впрочем, многое будет зависеть от внутриполитического положения в самом Иране», – заключил политолог.

    В ночь на 31 августа американские военные нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. Центральное командование США (CENTCOM) обосновало атаку угрозой со стороны Тегерана. «ВС предприняли ограниченные точечные действия против сил КСИР, осуществлявших установку мин, которые представляли непосредственную угрозу Ормузскому проливу», – говорится в сообщении ведомства.

    Эта операция стала первой с конца июля, когда глава Белого дома Дональд Трамп распорядился прервать двухнедельную серию ударов по Исламской Республике. По данным агентства Tasnim, в результате атаки на остров Ларак погибли два человека, еще двое получили ранения. Среди них есть иранские военнослужащие.

    МИД Ирана обвинил Вашингтон в военной агрессии и нарушении суверенитета страны. В ответ на удар США КСИР атаковал две американские авиабазы в Иордании – короля Хусейна и Аль-Азрак. «Уничтожена инфраструктура технического обслуживания и точки размещения истребителей», – говорится в заявлении Корпуса. На фоне нового витка эскалации цены на нефть марки Brent превысили 89 долларов за баррель.

    Теперь вопрос заключается в том, что дальше предпримут Штаты. Трамп уже пригрозил Ирану ударами по острову Харк. Он опубликовал в Truth Social сгенерированное ИИ видео, на котором иранский остров горит в огне на фоне взрывов. «Остров Харк разносят на кусочки!» – гласит подпись к ролику. Между тем министр финансов США Скотт Бессент анонсировал санкции против еще одного банка для давления на Исламскую Республику.

    Примечательно, что за несколько дней до атаки на остров Ларак командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе. Однако в понедельник стало известно, что супертанкер подорвался на минах, пытаясь незаконно пройти через южную часть Ормуза. «ВМС КСИР вновь предупреждают, что нарушающие нормы безопасного прохода через Ормузский пролив суда ждет именно такая судьба», – подчеркнули в Корпусе.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    31 августа 2026, 07:49 • Новости дня
    КСИР ударил по силам США на базах в Иордании в ответ на атаку на Ларак

    КСИР атаковал базы США в Иордании после удара по острову Ларак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) ударил по силам США на двух базах в Иордании в ответ на атаку США на остров Ларак, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на КСИР.

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по американским силам на двух базах в Иордании, сообщает телеканал Press TV. Это стало ответом на атаку США на остров Ларак.

    «Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским военным составляющим на двух иорданских базах в ответ на ранее совершенную атаку США на остров Ларак», – передает телеканал.

    Ранее иранское агентство Fars сообщало о взрывах на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным журналиста Axios Барака Равида, сославшегося на американского чиновника, США атаковали пусковые установки Ирана. В Центральном командовании ВС США заявили, что удар был нанесен для предотвращения минирования пролива иранскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции пригрозил наказать США за атаку на остров Ларак.

    Вскоре иранские военные выпустили ракеты в направлении американских баз в Западной Азии.

    Затем над Ормузским проливом бойцы КСИР сбили разведывательный беспилотник США.

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    31 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    CENTCOM: США провели точечную операцию против КСИР

    США подтвердили удары по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели точечную операцию против иранского Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Военные США категорически отвергли обвинения в свой адрес со стороны КСИР, который назвал действия США «актом агрессии». По версии США, удары наносились с целью предотвратить установку мин в Ормузском проливе.

    CENTCOM заявил в X, что именно Тегеран создал угрозу в регионе. Точечная операция потребовалась для защиты гражданских моряков, коммерческого судоходства и обеспечения свободного потока мировой торговли, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании.

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    31 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    Канадские госагентства случайно переименовали озеро Онтарио в «озеро Америка»

    Канадские госагентства начали обозначать озеро Онтарио как «озеро Америка»

    Tекст: Мария Иванова

    В Канаде правительственные структуры региона Онтарио случайно изменили название одноименного водоема на своих картах из-за нововведений американской корпорации.

    Государственные агентства канадской провинции Онтарио начали отображать озеро Онтарио на своих картах как «озеро Америка», передает РИА «Новости».

    Новое название появилось на официальных сайтах агентства Metrolinx, отвечающего за общественный транспорт в Торонто, и регионального агентства по контролю за производством алкогольной продукции.

    Кроме того, обновленное наименование водоема можно увидеть на картах регионального оператора по передаче и распределению электроэнергии HydroOne. Представитель кабинета министров провинции пояснил, что госагентства получают картографические данные напрямую от корпорации Google.

    В правительстве Онтарио подчеркнули, что проводят проверку сайтов подведомственных организаций, чтобы «удостовериться, что на них всех озеро Онтарио носит свое правильное название». Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера, чему предшествовали торговые споры между странами.

    Компания Google сообщала, что будет показывать новое название американским пользователям. Канадцы продолжат видеть прежнее наименование, а жители других государств – оба варианта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал официальный указ об изменении названия озера Онтарио на озеро Америка.

    Геологическая служба США выпустила постановление о переименовании водоема во всех государственных документах.

    Картографический сервис Google изменил наименование этого объекта для американских пользователей.

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    31 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    Иран назвал удар США по Лараку нарушением суверенитета

    Иран обвинил США в нарушении суверенитета после атаки на остров Ларак

    Иран назвал удар США по Лараку нарушением суверенитета
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные нанесли удар по пусковым установкам в Ормузском проливе, спровоцировав ответный ракетный обстрел своих кораблей и баз на Ближнем Востоке.

    Внешнеполитическое ведомство исламской республики осудило действия американских военных, передает РИА «Новости».

    «МИД Ирана выпустил заявление… охарактеризовав атаку как нарушение территориальной целостности страны и суверенитета», – отмечается в публикации.

    Незадолго до этого на острове в Ормузском проливе прогремело несколько взрывов. По данным прессы, Вашингтон атаковал иранские пусковые установки. Центральное командование Вооруженных сил США объяснило удар необходимостью помешать минированию водной артерии.

    В ответ на агрессию Тегеран выпустил ракеты по американским судам в регионе. Под обстрел также попали военные базы Соединенных Штатов в Западной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак.

    Корпус стражей исламской революции пригрозил наказать Вашингтон за этот удар. Вскоре иранские силы ударили по американским базам в Иордании.

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    31 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    Министр Никитин сообщил о подготовке контракта по коридору «Север – Юг»

    Никитин: Россия и Иран готовят контракт на строительство коридора «Север – Юг»

    Tекст: Мария Иванова

    Россия и Иран возобновили работы по проекту создания железнодорожной ветки Решт – Астара, которая завершит формирование транспортного коридора «Север – Юг», сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

    Россия и Иран активно готовят исполнительный контракт по строительству железнодорожной ветки Решт – Астара, передает РИА «Новости».

    Этот маршрут станет последним звеном международного транспортного коридора «Север – Юг».

    Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что в июне 2026 года в Иране возобновились инженерные изыскания после перерыва, вызванного военной обстановкой. Иранская сторона уже выкупила участки земли протяженностью 125 км под будущее строительство.

    «Сейчас согласованы требования к геологическим исследованиям и субподрядчику, идет активная подготовка исполнительного контракта. Да, подписание контракта, которое мы планировали на 1 апреля 2026 года, сдвинулось по срокам, но переговоры продолжаются, и мы оцениваем их положительно», – рассказал министр в преддверии ВЭФ.

    Никитин добавил, что до официального подписания документа называть точные сроки завершения работ рано. Соглашение о достройке участка общей стоимостью 1,6 млрд евро было подписано в мае 2023 года. Из этой суммы 1,3 млрд евро составляет российский кредит.

    Коридор «Север – Юг» протяженностью 7,2 тыс. километров соединяет Петербург и индийский порт Мумбаи. Маршрут служит альтернативой морскому пути через Суэцкий канал. Ветка Решт – Астара необходима для полноценного функционирования западного направления коридора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность в скором развитии проекта международного транспортного коридора «Север – Юг».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о значительном прогрессе в реализации этого маршрута.

    Иран передал российскому подрядчику 125 км земли для строительства железной дороги на участке Решт – Астара.

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    31 августа 2026, 10:45 • Новости дня
    Удар США по Ирану обрушил азиатские биржи

    Нефть подскочила на 3% после атаки США на иранские ракетные установки

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые фондовые площадки просели, а стоимость нефти резко подскочила после американского удара по иранским объектам в Ормузском проливе.

    Удар американских сил по иранским ракетным установкам в районе Ормузского пролива подстегнул рост нефтяных котировок, передает Associated Press.

    Это первая военная акция США в регионе за последний месяц, при этом администрация Трампа буквально накануне переключилась на экономическое давление на Иран.

    Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,9% и торговался у отметки 90,61 доллара, а американская нефть марки WTI прибавила 2,7%, поднявшись до 85,66 доллара.

    «Ситуация на Ближнем Востоке наконец успокоилась настолько, что трейдеры начали убирать военную премию из цены на нефть. Но в воскресенье пришло напоминание, что тишина в Ормузском проливе не равна миру», – отметил в комментарии Стивен Иннес из SPI Asset Management.

    Азиатские рынки также снижались после речи главы Федрезерва Кевина Уорша, произнесенной в пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Уорш дал понять, что регулятор готов повышать ставки для борьбы с инфляцией, даже если это временно ударит по экономике. Фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones потеряли 0,3%.

    Индекс Nikkei 225 в Токио упал на 0,4%, южнокорейский Kospi – на 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%, тогда как шанхайский индекс, напротив, прибавил 0,4%. Доходность двухлетних облигаций США подскочила до 4,35% с 4,22%, а десятилетних – до 4,72% с 4,67%.

    Во вторник в Гонконге начнутся торги акциями Shein – крупнейшее первичное размещение в городе за этот год. Опрос показал, что деловая активность в промышленности Китая в августе сокращалась второй месяц подряд, хотя некоторые показатели, включая экспортные заказы, немного улучшились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак. В ответ Корпус стражей исламской революции выпустил ответный удар в Ормузском проливе.

    На этом фоне цена нефти Brent превысила отметку 90 долларов за баррель.

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    31 августа 2026, 11:41 • Новости дня
    Власти Ирана задержали сбрасывавший нефтепродукты в море сухогруз

    Иран задержал сухогруз за умышленный сброс нефтепродуктов в Персидском заливе

    Tекст: Мария Иванова

    Экипаж перевозившего сахар судна намеренно сливал отработанное масло и промышленные отходы прямо в акваторию порта Бендер-Аббас из-за технической неисправности.

    Инцидент произошел в районе местной якорной стоянки, передает ТАСС. Тревожный сигнал поступил после публикации в социальных сетях видеоролика, снятого пассажирами проплывавшей мимо лодки. Очевидцы зафиксировали момент попадания загрязняющих веществ в воду.

    На место происшествия оперативно прибыли экспертные и очистные бригады. Заместитель главы управления портов и судоходства провинции Хормозган Эсмаил Макизаде подтвердил факт перехвата нарушителей. «Из-за технической неисправности в машинном отделении оно произвело прямой сброс в море смеси из отработавшего масла, льяльных вод и промышленных шламов», – заявил чиновник.

    В результате слива образовалось несколько небольших пятен загрязнения. Специалистам профильных служб удалось быстро их локализовать и полностью ликвидировать экологические последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о распространении нефтяного пятна у берегов острова Кешм.

    Заместитель министра иностранных дел страны Казем Гарибабади обвинил США в масштабном разливе нефтепродуктов.

    Иранские дипломаты оценили экологический ущерб от американского военного присутствия в триллионы долларов.

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    31 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил разнести на куски иранский остров Харк

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети сгенерированное нейросетью видео ракетного удара по иранскому острову Харк, пригрозив разнести его на куски.

    Президент США опубликовал в социальной сети Truth Social кадры с ракетными ударами по иранскому острову Харк, передает Ura.ru. Видео было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

    «Остров Харк разносят на кусочки!!!» – написал Трамп. На опубликованных им кадрах видно, как по строениям на побережье наносятся ракетные удары, а затем они горят и взрываются.

    Американский лидер не пояснил цель публикации видео. Военные США 30 августа не сообщали об ударах по острову Харк. Остров расположен в Персидском заливе и является крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана. Ранее Трамп не исключал попыток захвата этого острова американскими силами.

    Накануне портал Axios сообщил, что американские силы нанесли удары по двум ракетным установкам на острове Ларак в южной части Ирана.

    Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании из-за атаки на остров Ларак.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах захватить иранский остров Харк.

    Весной американский чиновник подтвердил информацию о нанесении удара по военным объектам на этой территории.

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    31 августа 2026, 08:16 • Новости дня
    Мировые цены на нефть выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Баррель Brent превысил 90 долларов на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение военного конфликта между США и Ираном в Ормузском проливе спровоцировало заметный рост котировок углеводородов на мировых биржах.

    Утром в понедельник фьючерсы на марку Brent с поставкой в ноябре выросли на 2,47%, достигнув отметки 90,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Декабрьские контракты прибавили 4,78% и составили 90,23 доллара. Одновременно октябрьские фьючерсы WTI подорожали на 2,22% до 85,26 доллара.

    Резкий скачок стоимости связан с взаимными атаками на Ближнем Востоке. Американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак. В Центральном командовании ВС США объяснили свои действия необходимостью помешать минированию Ормузского пролива.

    В ответ Корпус стражей исламской революции выпустил ракеты по военным объектам США в Иордании. Кроме того, ракеты были выпущены по американским судам в проливе и военным объектам в Западной Азии.

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    31 августа 2026, 07:04 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-9

    Иранские военные сбили разведывательный дрон США над Ормузским проливом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о поражении беспилотника США MQ-9 над Ормузским проливом, сообщает телеканал Press TV.

    Корпус стражей исламской революции Ирана поразил американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом, передает РИА «Новости».

    «Дрон MQ-9 США был поражен над Ормузским проливом, он упал в воды Персидского залива», – говорится в сообщении телеканала Press TV.

    Этому предшествовала серия инцидентов в регионе. На иранском острове Ларак в Ормузском проливе прозвучало несколько взрывов. По данным портала Axios, ссылающегося на американского чиновника, вооруженные силы США нанесли удар по предполагаемым иранским пусковым установкам на острове.

    В ответ Тегеран выпустил ракеты по американским кораблям в Ормузском проливе и военным базам США в Западной Азии. В свою очередь, Центральное командование ВС США заявило, что их действия были направлены на предотвращение минирования Ормузского пролива иранскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк.

    В ответ Иран нанес ракетные удары по судам США в Ормузском проливе.

    В середине августа Корпус стражей исламской революции уже ликвидировал американский разведывательный беспилотник над провинцией Хормозган.

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    31 августа 2026, 08:34 • Новости дня
    Иранский депутат пригрозил США суровым возмездием за эскалацию конфликта

    Иран пригрозил США суровым возмездием за эскалацию конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский депутат Эбрахим Азизи предупредил Соединенные Штаты о суровом возмездии в случае дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке, посоветовав американцам спасаться бегством.

    Глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что США заплатят «более высокую цену» за новую эскалацию на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Испытайте нашу волю еще раз, и вы заплатите более высокую цену. Возмездие приближается. Просто бегите», – подчеркнул иранский депутат в соцсети.

    Ранее журналист портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщил об американских ударах по двум ракетным установкам на острове Ларак на юге Ирана. По информации его источника, Тегеран планировал использовать эти установки для запуска ракет с морскими минами в Ормузский пролив. В ответ на это Иран атаковал базы США в Иордании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк.

    Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции пообещала наказать Вашингтон за это нападение.

    В итоге Тегеран ударил по американским силам на двух базах в Иордании.

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    31 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Президент Ирана пообещал ответить на американские удары по острову

    Пезешкиан предупредил о готовности Ирана ответить на американскую агрессию

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран готов дать решительный отпор любым враждебным действиям, несмотря на отсутствие стремления к масштабному вооруженному конфликту на Ближнем Востоке, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Исламская республика обязательно отреагирует на агрессию в свой адрес. Об этом заявил глава государства Масуд Пезешкиан, передает РИА «Новости».

    Заявление прозвучало на фоне атаки американских вооруженных сил по иранской территории.

    «Мы не стремимся к войне, и это достаточно четкое послание, которое мы передали всему миру, однако в случае какой-либо агрессии мы никогда не будем сидеть спокойно и дадим решительный ответ агрессорам», – подчеркнул политик перед началом саммита ШОС в Бишкеке.

    В ночь на 31 августа стало известно об атаке на остров Ларак. В ответ иранские военные выпустили ракеты по американским базам. Центральное командование ВС США объяснило свои действия попыткой предотвратить минирование Ормузского пролива.

    Пезешкиан добавил, что нестабильность в регионе не отвечает ничьим интересам и представляет серьезную угрозу. Он призвал объединить усилия для обеспечения глобальной безопасности. В рамках визита в Киргизию президент Ирана планирует провести переговоры с Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларак.

    В ответ Корпус стражей исламской революции ударил по силам США на двух базах в Иордании. Также иранские военные поразили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом.

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    31 августа 2026, 11:09 • Новости дня
    Google переименовала озеро Онтарио по приказу Трампа

    Google назвала озеро Онтарио «Лейк Америка» для пользователей из США

    Tекст: Мария Иванова

    Картографический сервис Google изменил название одного из Великих озер для пользователей из США, выполнив распоряжение американского президента.

    Google переименовала озеро Онтарио на территории США в «Лейк Америка» после указа президента Дональда Трампа о переименовании географических объектов, сообщает Sky News.

    Изменение коснулось только пользователей из США – для канадцев и остальных стран название на картах Google осталось прежним.

    Озеро Онтарио расположено на границе США и Канады и является одним из пяти Великих озер Северной Америки. Указ Трампа, на основании которого произошло переименование, ранее уже привел к смене названия Мексиканского залива на «Американский залив» в американской версии сервиса Google Maps.

    Переименование вызвало недовольство в Канаде, поскольку озеро частично находится на канадской территории и имеет для страны историческое и культурное значение. Google при этом придерживается практики отображать разные названия объектов в зависимости от региона пользователя, что и объясняет разницу между американской и канадской версиями карт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал официальный указ об изменении названия озера Онтарио на озеро Америка.

    Геологическая служба США вслед за этим постановила закрепить новое наименование во всех государственных документах.

    Премьер-министр Канады Марк Карни в ответ подчеркнул, что Оттава сохранит историческое название водоема.

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