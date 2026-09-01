Политолог: Педагоги служат Отечеству через воспитание будущих поколений

«Педагогика во все времена выходила за рамки простой трудовой деятельности. Это не только сложная профессия, но и особая форма служения своему Отечеству – через воспитание будущих поколений. «Единая Россия» осознает важность этой задачи, поэтому оказывает преподавателям всестороннюю поддержку и работает над укреплением их особого статуса», – сказал Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований.
Одним из примеров такой работы эксперт назвал программу «Земский учитель», которая помогает привлекать педагогические кадры в отдаленные регионы. При этом, по его мнению, высокий статус учителя должен определяться не только уровнем оплаты труда.
«Педагогам важно гарантировать защищенность в профессиональной и частной жизни, обеспечить свободный доступ к курсам переподготовки. Необходимо также совершенствовать систему подготовки молодых специалистов для сферы образования», – считает Асафов.
По его словам, привлечение молодежи остается одним из ключевых условий развития отрасли. «Поэтому перспективных специалистов важно привлекать в педагогику, а работа над повышением престижности этой профессии должна вестись непрерывно», – уточнил собеседник.
Эксперт отметил, что важность этой задачи понимает и президент России Владимир Путин. «Неслучайно президент подписал указ об особом статусе педагога, а на встрече с учителями и студентами профильных специальностей в МПГУ отдельно отметил необходимость привлечения молодежи в эту сферу», – добавил он.
При этом, по словам Асафова, роль современной школы уже не сводится только к передаче знаний. «Образовательные учреждения сегодня вносят свой вклад в гармоничное развитие личности, то есть способствуют достижению соответствующих национальных целей, установленных президентским указом № 309. Недостаточно просто передать ребенку знания – не менее важно воспитать его в соответствии с традиционными ценностями», – рассуждает собеседник.
«Поэтому в День знаний хочется еще раз подчеркнуть: служение педагогов напрямую связано с формированием будущего нашей страны. Желаю всем, кто связан со сферой образования, сил, стойкости и поддержки со стороны родных, близких и родительского сообщества. Ведь именно педагоги помогают детям пройти самые важные годы жизни – детство и юность», – резюмировал Асафов.
Напомним, 1 сентября в России отмечается День знаний. В этот день миллионы школьников и студентов начинают новый учебный год. В Народной программе «Единой России» образованию посвящен отдельный блок. В нем обозначены задачи по развитию образовательной инфраструктуры, воспитанию детей и молодежи, поддержке талантов и повышению статуса учителя.
В частности, программа предусматривает строительство 100 новых детских садов и яслей, продолжение строительства и капремонта школ с особым вниманием к сельской местности, модернизацию цифровой инфраструктуры и расширение доступности дополнительного образования. Для поддержки талантливых детей планируется открыть 12 школ – по одной в каждом федеральном округе.
Отдельный блок посвящен воспитанию: патриотическим мероприятиям и добровольчеству, спорту и творчеству, самореализации молодежи и развитию «Движения первых». Кроме того, партия предлагает повысить доходы учителей без увеличения нагрузки, расширить программу «Земский учитель» на ЗАТО и моногорода, а также ввести дополнительные меры поддержки педагогов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями.
Ранее, в июле, Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Документ закрепляет особый статус учителя, в том числе предусматривает присвоение звания «Ветеран труда» при наличии 25 лет педагогического стажа и сохранение регионами уже действующих мер социальной поддержки.