Люксембург обвинил страны Евросоюза в политическом шантаже через Шенген

Люксембург осудил использование Шенгена как инструмента политического давления

Tекст: Мария Иванова

Министр внутренних дел Люксембурга Леон Глоден раскритиковал действия государств Евросоюза, передает РИА «Новости».

«Я подчеркнул, что не приемлю ситуацию, когда при каждом инциденте, связанном с миграцией, Шенген фактически берут в заложники», – заявил политик в интервью изданию Euractiv.

По словам главы ведомства, длительные проверки на внутренних границах подрывают доверие европейцев к интеграции. Глоден отметил, что усиление контроля не является эффективным методом борьбы с ростом популярности правых радикалов. Министр уверен в необходимости укреплять исключительно внешние рубежи объединения.

Дискуссия разгорелась после массового наплыва нелегалов в испанский анклав Сеута. Тогда границу пересекли около 72 тыс. человек, из которых почти 70 тыс. впоследствии вернулись в Марокко. В результате инцидента 22 европейские страны предложили временно восстановить внутренний пограничный контроль.

Люксембург оказался в числе пяти государств, отказавшихся поддержать данную инициативу. Эксперты отмечают, что прибывшие в Сеуту мигранты не получили доступа на материковую часть Испании, что ставит под сомнение целесообразность ужесточения проверок внутри Шенгенской зоны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел Испании сообщило о возвращении десятков тысяч нелегалов обратно в Марокко.

Проникшие в Сеуту африканские беженцы не смогли попасть на материковую часть страны.

Из-за массового прорыва иностранцев власти Италии допустили временную отмену свободного пересечения границы с Мадридом.