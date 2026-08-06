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    6 августа 2026, 10:11 • Новости дня

    Гневный звонок Трампа заставил Пентагон срочно искать пропавшие ракеты

    Пентагон провел экстренное совещание по боеприпасам после критики Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Минобороны США организовало внеплановую встречу из-за критического истощения арсеналов ПВО после того, как американский лидер лично отчитал ответственного за снабжение чиновника.

    Заместитель министра обороны США Стивен Файнберг провел экстренное совещание из-за дефицита снарядов, передает РИА «Новости».

    «Второй в цепочке руководства министерства обороны человек срочно собрал высших чинов по военным и оборонным закупкам на встречу в пятницу вечером, чтобы обсудить пути быстрого реагирования на недостатку американских боеприпасов, - после того как он получил гневный звонок от президента Дональда Трампа», – сообщает канал NBC.

    Газета Washington Post уточняет, что Дональд Трамп потребовал от руководителя Пентагона Пита Хегсета объяснений по поводу нехватки ракет. Министр возложил ответственность на Файнберга, обвинив его в сокрытии реального положения дел. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла слухи о конфликте, подчеркнув, что президент высоко оценивает работу Хегсета.

    На фоне противостояния с Ираном Пентагон запросил у Конгресса дополнительные 67 млрд долларов. По оценкам CSIS, американская армия израсходовала до 1,6 тыс. ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. В результате запасы первых сократились с 2,3 тыс. до примерно 830 единиц, а арсенал вторых упал до 278 штук, спровоцировав острую нехватку средств ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет.

    Американские вооруженные силы потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем ПРО.

    Дефицит боеприпасов вынудил американского лидера отложить удары по Ирану.

    5 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны и среди командующих группировками войск в зоне СВО, сообщили в Кремле.

    Путин встретился с военным руководством в среду. На совещании были озвучены решения о ротации кадров. Бывший командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук теперь отвечает за службы тыла, сообщается на сайте Кремля.

    «Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач», – сказал президент. Он также попросил командиров передать слова признательности бойцам на передовой.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Новый командующий службами тыла Минобороны России Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук окончил Ленинградское суворовское и Рязанское воздушно-десантное училища. Президент Владимир Путин назвал его «одним из наиболее талантливых командиров».

    Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».

    Герой России Андрей Иванаев ранее командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией и войсками Восточного военного округа. Он имеет большой боевой опыт, включая службу на Кавказе и участие в военной операции в Сирии. Военные эксперты отмечают, что под его руководством группировка войск «Восток» стала лучшей в организации боевых действий.

    Российский лидер принял решение о назначении Петра Болгарева временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток».

    Ранее он командовал 150-й мотострелковой дивизией и 5-й гвардейской общевойсковой армией, а также получил ранение в ходе спецоперации.

    Командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин. Бывший начальник штаба Центрального военного округа за 16 лет прошел путь от командира взвода до генерала. Он имеет опыт командования военной базой в Таджикистане и армейским корпусом в Крыму, а также награжден орденами за мужество и профессионализм.

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    5 августа 2026, 19:33 • Новости дня
    Клинцевич: Путин содержательно перестроил ключевые контуры управления армией
    Клинцевич: Путин содержательно перестроил ключевые контуры управления армией
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новые назначения в руководстве российской армии означают перестройку ключевых направлений управления – тыла, беспилотных систем и командования группировками войск, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, на руководящие должности приходят генералы с реальным боевым опытом, которые хорошо понимают потребности действующей армии.

    «Это не рядовая ротация генералов по выслуге лет или иным формальным основаниям. Речь идет о содержательной перестройке сразу трех ключевых контуров: тыла, беспилотных систем и управления группировками войск», – считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    В первую очередь эксперт обратил внимание на назначение генерал-полковника Валерия Солодчука заместителем министра обороны – руководителем объединенного тыла. По его оценке, это решение направлено на консолидацию всех служб, обеспечивающих российскую группировку.

    «Принципиально важно, что на эту должность пришел боевой генерал, знающий реальные потребности армии. Это командир с практическим опытом. Убежден, что теперь многие процессы будут оптимизированы, а ответственность за них станет более четкой», – отметил Клинцевич. Именно наличие опыта непосредственного командования войсками, считает эксперт, должно изменить подход к обеспечению армии.

    «Боевые командиры иначе воспринимают время. Они понимают, что армия должна получать необходимое тогда, когда это требуется, а не по принципу «снаряды привезут не сегодня, а завтра». Это позволяет сократить разрыв между запросами фронта и решениями центрального аппарата. Система начинает работать в другой парадигме», – пояснил собеседник.

    Еще одним важнейшим кадровым решением Клинцевич назвал назначение генерал-полковника Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем.

    «Сегодня фронт – это дроновая война. Поэтому появление полноценного командующего этим направлением имеет принципиальное значение. Лямина хорошо знают и президент, и министр обороны, а за его плечами – большой опыт применения беспилотных систем в боевых условиях», – сказал эксперт.

    В частности, речь идет о создании аналитических групп по огневому поражению и выстраивании эффективного применения беспилотников на различных направлениях. «Теперь в одних руках будет сосредоточена вся вертикаль – использование дронов в разных средах, их унификация, подготовка специалистов, снабжение и обобщение опыта. Причем этим будет заниматься человек, который сам прошел через практическое применение таких решений на передовой», – отметил Клинцевич.

    По его мнению, одним из главных результатов нового подхода станет распространение наиболее успешных фронтовых практик на всю армию.

    «Самые передовые наработки, тактика и технические решения рождаются на поле боя. Теперь люди, которые создавали и применяли их непосредственно в зоне боевых действий, смогут структурно передавать этот опыт другим подразделениям – в том числе тем, которые находятся на других стратегических направлениях», – добавил эксперт.

    Отдельно Клинцевич остановился на перестановках в руководстве группировок войск. Назначения Андрея Иванаева командующим группировкой «Центр» и Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего группировкой «Восток» он назвал последовательными.

    «Это максимально выверенные решения. Речь идет о людях, которые уже возглавляли штабы этих объединений и хорошо знают обстановку. Они способны сохранить тот наступательный темп, который был набран группировками», – считает собеседник.

    При этом кадровые решения имеют значение не только с точки зрения управления, но и с точки зрения внутренней связи армии, отметил эксперт.

    «Сегодня генерал, офицер и солдат, прошедшие через фронт, находятся в одной системе координат. Они понимают друг друга, потому что имеют общий опыт. Когда фронтовой товарищ приходит в генеральский кабинет, для бойцов это становится сигналом: их чаяния будут воспринимать боевые товарищи, которые буквально вышли из окопов и сохранили ментальную, эмоциональную связь с фронтом. Они сделают все, чтобы наши парни победили», – пояснил Клинцевич.

    В целом, считает эксперт, новые назначения отражают принцип отбора командиров по конкретным результатам, продемонстрированным в зоне СВО.

    «Для президента такие решения – это не просто работа с бумагами по чьей-то рекомендации. Это командиры, которые лично докладывали о ситуации, доказали свою эффективность на поле боя и получили доверие благодаря реальным результатам. Убежден, это будущие маршалы победы», – заключил Андрей Клинцевич.

    В среду президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Минобороны объявлил о масштабных перестановках среди высшего командного состава. Командующий группировкой «Центр» Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук стал главой службы тыла. Руководителем войск беспилотных систем ВС России назначен начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.

    Генерал-лейтенант Петр Болгарев будет исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Генерал-полковнику и Герою России Андрею Иванаеву президент предложил стать командующим группировкой «Центр».

    В Минобороны также произошло перераспределение полномочий между заместителями министра. Генерал-полковник Александр Санчик, ранее курировавший материально-техническое обеспечение, начнет отвечать за заказы вооружения, военную и специальную технику и техническое обеспечение войск.

    Замминистра Алексей Криворучко, который до этого занимался военно-техническим обеспечением, получил новые задачи и займется развитием перспективных видов вооружения и специальной техники.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    5 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Эксперты: Путин усилил руководство Минобороны боевыми генералами

    Эксперты раскрыли логику кадровых перестановок в руководстве российской армии

    Эксперты: Путин усилил руководство Минобороны боевыми генералами
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Президент усиливает руководство Минобороны боевыми офицерами, которым доверяют ключевые направления, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. По их словам, новые назначения призваны повысить эффективность высшего военного руководства и обеспечить решение текущих задач специальной военной операции. В среду Владимир Путин объявил о кадровых изменениях в руководстве группировок российских войск.

    «Таких крупных кадровых перестановок и структурной централизации в Вооруженных силах не происходило давно. Принципиально важно, что на ключевые должности назначены не просто боевые генералы, а командиры, которые лично отличились в ходе наступательных и оборонительных операций», – сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    По его словам, кадровые решения напрямую связаны с задачами, которые сегодня стоят перед российской армией. «Прежде всего речь идет о завершении освобождения Донбасса. Именно поэтому группировку «Центр» усиливает опытный боевой генерал, успешно проявивший себя во главе группировки «Восток», а его место занимает начальник штаба этого же объединения – человек, который досконально знает обстановку и способен обеспечить преемственность управления», – пояснил эксперт.

    Отдельно Леонков остановился на создании Войск беспилотных систем и назначении их командующим генерал-полковника Дениса Лямина. «Это решение не случайно. Когда Лямин командовал подразделениями 58-й армии на Запорожском и Херсонском направлениях, где ввиду наличия Днепра значительная часть боевых действий велась с использованием беспилотников, ему удалось выстроить эту работу настолько эффективно, что противнику стало крайне сложно действовать на данных участках, а российские дроны наносили ему серьезный урон. Эти и другие заслуги стали основанием для его назначения во главе нового рода войск», – считает собеседник.

    По словам Леонкова, развитие беспилотного направления уже стало одним из ключевых приоритетов по поручению президента Владимира Путина. «Все знают об успешной работе центра «Рубикон», который регулярно демонстрирует высокую эффективность в уничтожении техники и живой силы противника, а также в борьбе с беспилотниками и безэкипажными катерами», – напомнил эксперт.

    «Поэтому назначение Лямина говорит о стремлении придать развитию этого рода войск законченный организационный вид. Речь идет уже не о наборе отдельных решений, а о создании полноценной системы. Дроны окончательно стали одним из важнейших элементов современного общевойскового боя, поэтому ответственность на новом командующем лежит колоссальная», – подчеркнул он.

    Аналогичной логикой, считает Леонков, объясняется и назначение генерал-полковника Валерия Солодчука руководителем службы тыла.

    «Он известен тем, что участвовал в освобождении Курской области, а еще ранее отличился в ходе наступления под Киевом в феврале 2022 года. Пройдя этот боевой путь, Солодчук на собственном опыте убедился, насколько важно, чтобы тыловое, инженерное и строительное обеспечение работало как единый бесперебойный механизм. По сути, речь идет о модернизации всей системы тыла Вооруженных сил, чтобы она была готова к выполнению любых задач, поставленных Генеральным штабом и Верховным главнокомандующим», – отметил эксперт.

    По оценке Леонкова, все кадровые решения объединяет единый принцип. «Сегодня назначения получают не просто заслуженные генералы, а командиры, доказавшие свою результативность в реальных боевых условиях. Причем речь идет не только о достигнутых успехах, но и об умении выполнять задачи с минимальными потерями личного состава. Два Героя России среди новых назначенцев – прямое тому подтверждение», – пояснил он.

    «Фактически мы наблюдаем одно из важнейших последствий специальной военной операции – формирование нового поколения российских военачальников. Многие из них сделали стремительную карьеру именно благодаря успешным действиям в зоне СВО. Их опыт уже передается в военных учебных заведениях и при подготовке контрактников, а теперь определяет развитие ключевых направлений Вооруженных сил. Это новый этап развития армии, когда важнейшие должности занимают генералы, доказавшие свое мастерство, организаторские способности и умение принимать решения непосредственно на поле боя», – добавил Леонков.

    Военный корреспондент Федор Громов также считает, что главным критерием новых назначений стал полученный в условиях современных вооруженных конфликтов боевой опыт командующих. «Эти генералы сами руководили войсками на линии боевого соприкосновения и не потеряли связь с «землей». Они прекрасно понимают, что именно необходимо действующей армии в конкретный момент. На ключевые должности назначаются командиры, которые знают реальные потребности войск», – пояснил он.

    Среди кадровых решений Громов отдельно отметил назначение Валерия Солодчука. «За его плечами успешная операция по освобождению Курской области в 2025 году, а также взятие под контроль Покровско-Мирноградской агломерации», – напомнил собеседник.

    «Остальные кадровые решения носят несколько иной характер. Произошла ротация: Андрей Иванаев переходит с группировки «Восток» в группировку «Центр». Требовался военачальник не ниже классом, и, учитывая успехи, которых эти командиры добились за последний год, достойная замена нашлась практически сразу», – считает военкор.

    Что касается группировки «Восток», то генерал-лейтенант Петр Болгарев пока исполняет обязанности командующего. «По всей видимости, окончательное кадровое решение здесь еще впереди – все-таки должности начальника штаба и командующего имеют разную специфику», – отметил он.

    Отдельно Громов обратил внимание и на назначение Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем. «Это достаточно интересное решение. Лямин – один из самых молодых российских генералов, и есть мнение, что выбор во многом связан именно с этим: руководитель нового рода войск должен быть максимально открыт к внедрению современных технологий», – сказал эксперт.

    Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также считает, что кадровые решения напрямую связаны с новым этапом специальной военной операции и должны повысить эффективность высшего военного управления.

    «Сегодня мы наблюдаем коренной поворот в методах и способах ведения боевых действий. Это видно по интенсификации российских ударов по объектам критической инфраструктуры, включая морскую логистику противника. Задача состоит в том, чтобы максимально эффективно поражать ключевые объекты инфраструктуры противника. Время для этого настало, кадровые решения приняты, и мы рассчитываем на максимально результативные действия», – подчеркнул он.

    В среду президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны. На ней было объявлено о масштабных перестановках среди высшего командного состава. Командующий группировкой «Центр» Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук был назначен главой службы тыла. Руководителем войск беспилотных систем ВС России станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.

    Генерал-лейтенант Петр Болгарев стал исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Генерал-полковнику и Герою России Андрею Иванаеву президент предложил стать командующим группировкой «Центр».

    В Минобороны также произошло перераспределение полномочий между заместителями министра. Генерал-полковник Александр Санчик, ранее курировавший материально-техническое обеспечение, теперь будет отвечать за заказы вооружения, военной и специальной техники и техническое обеспечение войск.

    Замминистра Алексей Криворучко, который до этого занимался военно-техническим обеспечением, получил новые задачи. По решению главы военного ведомства он станет курировать вопросы развития перспективного вооружения и специальной техники.

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    5 августа 2026, 13:03 • Новости дня
    Путин: Глава штаба «Центра» Лямин возглавит войска беспилотных систем
    Путин: Глава штаба «Центра» Лямин возглавит войска беспилотных систем
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителем войск беспилотных систем ВС России станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин, сообщил президент Владимир Путин.

    «Всем хорошо известно, что принято решение о создании нового рода войск – войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе», – отметил президент на встрече с руководством Минобороны.

    Он отметил, что одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере считается Денис Игоревич Лямин, который до этого момента был начальником штаба группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что Лямину предстоит довести до завершения формирование войск беспилотных систем.

    «Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считают и министр, и начальник Генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем», – добавил глава государства.

    В среду Путин отмечал, что структура Минобороны совершенствуется с ходом спецоперации.

    Напомним, в Вооруженных силах России сформировали войска беспилотных систем. Путин поручал максимально быстро развернуть этот отдельный род войск.

    Министр обороны Андрей Белоусов отмечал высокую результативность новых подразделений.

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    5 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    Минобороны: Численность ВС России увеличена ради строительных подразделений
    Минобороны: Численность ВС России увеличена ради строительных подразделений
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Для формирования отдельных военно-строительных подразделений штатная численность Вооруженных сил России увеличена на 27 тыс. человек, они займутся возведением приоритетных и стратегических объектов в интересах армии по всей стране, заявил генерал армии Анатолий Гребенюк.

    Новые формирования займутся возведением приоритетных и стратегических объектов в интересах армии по всей стране, следует из сообщения Минобороны в Max.

    Преобразования обусловлены необходимостью создания военной инфраструктуры, где гражданским специалистам сложно работать из-за режима секретности. Для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений увеличена штатная численность ВС РФ на 27 тыс. человек.

    Для подготовки кадров воссоздан Военный инженерно-технический университет Минобороны России. С 1 сентября 2026 года там начнется обучение и переподготовка офицеров. Также разработаны программы дополнительного образования на базе государственных строительных вузов.

    Генерал армии Анатолий Гребенюк пояснил задачи новых структур. Он отметил, что подразделения займутся обустройством военных городков в дальних гарнизонах. Кроме того, они будут заниматься строительством серьезных объектов военной инфраструктуры, куда гражданским допуск не всем разрешен. По словам генерала, речь идет о новых видах вооружения, которые нужно ставить на боевое дежурство.

    «Следующее направление – это Ракетные войска стратегического назначения. Перед военными строителями будет стоять задача именно эту военную инфраструктуру готовить для принятия вооружения и постановки его на боевое дежурство. Это их главная задача», – подчеркнул Гребенюк.

    В конце июля президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил на 27 тысяч человек.

    Правительство одобрило воссоздание Военного инженерно-технического университета.

    В июне Путин подписал указ о расширении штата армии еще на 7360 военнослужащих.

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    6 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    WP: Трамп отчитал Хегсета за нехватку ракет
    WP: Трамп отчитал Хегсета за нехватку ракет
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил главе Пентагона Питу Хегсету резкое недовольство ситуацией с запасами дальнобойных ракет и систем ПВО, что повлияло на решения по Ирану, пишут американские СМИ.

    Трамп потребовал от Хегсета объяснений в связи с нехваткой ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Washington Post.

    «Недовольство президента США Дональда Трампа ходом войны с Ираном вылилось в резкую перепалку в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе: он потребовал от министра обороны Пита Хегсета объяснить, почему, по всей видимости, его ввели в заблуждение относительно серьезной нехватки боеприпасов, которая теперь угрожает ограничить военные возможности США в отношении Ирана», – говорится в публикации.

    По информации источников, глава государства полагал, что проблема дефицита вооружений уже решена. Однако выяснилось, что запасы дальнобойных управляемых ракет и средств противовоздушной обороны остаются недостаточными.

    Именно этот фактор стал одной из причин отказа от масштабных ударов по Ирану в последние дни.

    В ходе встречи Хегсет отверг обвинения в свой адрес. Он переложил вину на своего заместителя Стивена Файнберга, который якобы не предоставил президенту полную информацию о состоянии арсеналов.

    При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла данные о конфликте, подчеркнув, что Трамп высоко оценивает работу министра обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское командование доложило Трампу о дефиците боеприпасов.

    В конце июля Соединенные Штаты приостановили военную кампанию против Ирана.

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    5 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Путин назначил Болгарева и. о. командующего группировкой войск «Восток»

    Путин заявил о назначении Болгарева и. о. командующего группировкой «Восток»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принял решение о назначении Петра Болгарева на должность временно исполняющего обязанности командующего группировкой войск «Восток».

    Президент Владимир Путин назначил Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Решение было озвучено во время встречи главы государства с руководством Министерства обороны, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич», – заявил российский лидер в ходе совещания.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

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    5 августа 2026, 12:51 • Новости дня
    Путин: Минобороны совершенствуют с учетом опыта спецоперации
    Путин: Минобороны совершенствуют с учетом опыта спецоперации
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Структура Министерства обороны улучшается, исходя из опыта специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством ведомства и его главой Андреем Белоусовым.

    «Продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Отмечается, что во встрече с главой государства также участвовал министр обороны Андрей Белоусов.

    До этого президент встречался с министром 26 июля, в День ВМФ. Тогда обсуждались финансовые, организационные и международные вопросы.

    В июне Путин объяснял назначение Белоусова главой Минобороны его опытом работы в высокотехнологичных отраслях.

    В июле Министерство обороны создало специальные аналитические группы в подразделениях беспилотных систем.

    Глава государства также отмечал позитивные изменения в материальном обеспечении войск.

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    5 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    Путин назначил Солодчука заместителем министра обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назначил генерал-полковника Валерия Солодчука новым заместителем министра обороны.

    Путин своим указом назначил «генерал-полковника Солодчука Валерия Николаевича – заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», указывается в сообщении на сайте Кремля.

    Ранее российский лидер называл военачальника одним из наиболее талантливых командиров.

    Валерий Солодчук является Героем России, это звание он получил в 2025 году. Выпускник Ленинградского суворовского и Рязанского воздушно-десантного командного училищ, с января 2020 по май 2022 года он командовал 36-й общевойсковой армией, а в 2025 году был произведен в генерал-полковники.

    Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в руководстве Министерства обороны.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Путин сообщил о решении сосредоточить управление всеми службами тыла в одних руках.

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    5 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Власти сообщили о гибели пенсионерки при ударе дрона ВСУ по больнице в Донецке

    Tекст: Денис Тельманов

    Удар вражеского беспилотного аппарата по территории больницы унес жизнь пожилой местной жительницы, еще две женщины получили осколочные ранения.

    Трагический инцидент произошел в Киевском районе города, передает РИА «Новости». Глава городской администрации Алексей Кулемзин подтвердил факт удара по объекту здравоохранения.

    «По поступившей информации, в результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Киевском районе погибла женщина 1948 года рождения», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

    Он также добавил, что травмы различной степени тяжести получили еще две пенсионерки, родившиеся в 1946 и 1952 годах. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля из-за атак украинских ударных беспилотников в ДНР погибли два человека. В середине того же месяца жертвами налетов дронов на территорию республики стали еще двое мирных жителей.

    Несколькими днями ранее глава региона Денис Пушилин сообщил о гибели восьми граждан от ударов БПЛА.

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    5 августа 2026, 12:39 • Новости дня
    США испытали управляемый искусственным интеллектом самолет

    Управляемый нейросетью американский самолет X-62 VISTA выполнил перехват целей

    Tекст: Мария Иванова

    В Соединенных Штатах завершилась серия летных испытаний, во время которых искусственный интеллект успешно управлял экспериментальным самолетом и перехватывал воздушные цели.

    Американские специалисты провели серию испытательных полетов экспериментального самолета X-62 VISTA под управлением искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    Нейросеть использовала данные бортовых датчиков в режиме реального времени для обнаружения и перехвата целей.

    Тестирование прошло в рамках программы Have Heat, которую реализует Школа летчиков-испытателей ВВС США. В ходе полетов применялась инфракрасная система поиска и сопровождения целей компании Lockheed Martin.

    «В рамках программы Have Heat платформа X-62 VISTA, оснащенная инфракрасной системой поиска и сопровождения целей Legion Pod производства Lockheed Martin, продемонстрировала способность ИИ обрабатывать поступающие в реальном времени данные с инфракрасных датчиков и управлять самолетом X-62 для автономного перехвата воздушной цели», – указано в заявлении авиабазы Эдвардс.

    Представители Lockheed Martin уточнили, что за восемь вылетов система успешно выполнила 27 перехватов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Командование специальных операций США заключило контракт на внедрение искусственного интеллекта для помощи военным летчикам.

    Американская армия запланировала использование нейросетей для оптимизации управления воздушным пространством на поле боя.

    Технический директор компании Lockheed Martin Крейг Мартелл выступил за тесное взаимодействие человека и машины в армии.

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    5 августа 2026, 13:01 • Новости дня
    Путин: Службы тыла Минобороны сосредоточат в одних руках

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о предложении Министерства обороны сосредоточить управление всеми службами тыла в одних руках.

    Президент России Владимир Путин сообщил о предложении Министерства обороны сосредоточить управление всеми службами тыла в одних руках, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа», – заявил Путин.

    Путин отметил важность деятельности тыловых подразделений, назвав их работу в текущих условиях полноценной боевой задачей. Реорганизация призвана повысить эффективность обеспечения Вооруженных сил.

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил ключевую роль тыловой службы в обеспечении армии.

    В июне Владимир Путин сообщил о грядущем обсуждении солдатских просьб с генералитетом.


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    5 августа 2026, 11:25 • Новости дня
    Эстония решила взять у Евросоюза кредит в 2,3 млрд евро на закупку оружия

    Эстония решила взять у Евросоюза кредит на оборону на сумму свыше 2,3 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Таллин подписал соглашение с Европейской комиссией о получении долгосрочного займа на сумму свыше 2,3 млрд евро для масштабных инвестиций в военную сферу и закупку вооружений.

    Эстонские власти заключили договор с Еврокомиссией о финансировании по программе SAFE, в рамках которого государство получит до 2,34 млрд евро. Кроме того, страна планирует направлять на оборонные нужды более 5% своего ВВП, передает РИА «Новости».

    «Историческое решение Эстонии ежегодно выделять более 5% ВВП на национальную оборону, наряду с кредитованием SAFE в размере 2,34 млрд евро, позволит нам значительно быстрее и в больших объемах реализовать критически важные инвестиции, предусмотренные в оборонных планах НАТО и наших планах развития», – заявила замминистра обороны страны Кадри Питерс.

    По ее словам, в ближайшие годы Таллин проведет масштабные закупки военной техники, что напрямую скажется на безопасности всего региона. Средства кредита пойдут на усиление ПВО, приобретение артиллерийских снарядов, а также на поддержку Украины беспилотниками.

    Заем предоставляется на 45 лет в рамках европейского пакета мер по укреплению обороноспособности. Заявка была подана в ноябре 2025 года, а все закупки должны завершиться не позднее 2030 года. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Москва не планирует нападать на государства НАТО, а заявления о российской угрозе используются западными политиками для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Эстония направила официальную заявку на получение кредита по оборонной программе Евросоюза.

    Зимой власти прибалтийской республики запланировали масштабную закупку систем противовоздушной обороны на 1 млрд евро.

    Месяцем ранее эстонское министерство обороны приступило к переговорам о приобретении американских крылатых ракет Barracuda.

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    5 августа 2026, 11:12 • Новости дня
    Оборонная компания Hensoldt забрала пустующие заводы Bosch под военный центр

    Компания Hensoldt решила создать центр разработки оборонного ПО на заводах Bosch

    Tекст: Мария Иванова

    Германский производитель вооружений арендует площади в Штутгарте для разработки программного обеспечения, наняв около 300 бывших сотрудников автомобильной отрасли.

    Концерн Hensoldt заключил соглашение об использовании пустующих объектов компании Bosch в районе Лайнфельден, передает ТАСС. На новой площадке будет организована разработка архитектуры для сетевых военных систем.

    В пресс-службе оборонного предприятия отметили: «Hensoldt планирует создать технологический центр по оборонным решениям и инжинирингу на базе программного обеспечения, он будет построен в регионе Штутгарта, в нем будут работать около 300 человек». Главной задачей станет привлечение высококвалифицированных инженеров и программистов из переживающего кризис автомобильного сектора.

    Представители компании подчеркнули, что инициатива поможет сохранить важные промышленные компетенции в Баден-Вюртемберге. В частности, специалисты займутся развитием пакета MDOcore, предназначенного для интегрированного управления боем.

    В последние годы военно-промышленный комплекс Германии активно расширяется на фоне увеличения европейских расходов на оборону. При этом автопром страдает от высоких цен на энергию и конкуренции, из-за чего Bosch планирует уволить 22 тыс. работников, тогда как штат Hensoldt в 2026 году вырастет на 1,6 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая автомобильная промышленность вынужденно перестраивается на производство вооружений.

    Оборонный концерн KNDS начал переговоры о приобретении завода компании Mercedes-Benz.

    Руководство корпорации Bosch из-за падения прибыли объявило о сокращении двадцати тысяч рабочих мест.

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    5 августа 2026, 11:39 • Новости дня
    Финляндия начала разработку бронемашин против дронов на границе

    Власти Финляндии выделили 44 млн евро на антидроновые катера и бронемашины

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне инцидентов с рухнувшими украинскими дронами Хельсинки совместно с оборонными предприятиями приступает к проектированию новейшей патрульной техники для защиты своих границ.

    Пограничная охрана Финляндии совместно с оборонными предприятиями приступила к созданию специальной техники для перехвата дронов, передает РИА «Новости».

    На эти цели правительство выделило 44 млн евро. Решение принято после обнаружения на территории страны рухнувших аппаратов.

    «Мы получили от правительства дополнительное финансирование на развитие средств противодействия беспилотникам. Одним из направлений использования этого финансирования станут бронемашины и современные патрульные катера», – заявил руководитель проекта из штаба пограничной охраны Йоханнес Каллионпяя.

    Разработка ведется в сотрудничестве со шведскими и финскими производителями. Проект находится на начальном этапе, а серийное производство планируется начать не раньше 2028 года. Техника пока проектируется, поэтому точных данных о будущем вооружении нет.

    С конца марта текущего года финские правоохранители несколько раз фиксировали прилеты дронов. Расследования подтвердили их украинское происхождение. Известно, что как минимум три аппарата несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская пограничная охрана запланировала закупку систем противодействия беспилотникам на 44 млн евро. Армия страны сформирует специальные профильные отряды для борьбы с дронами.

    Глава оборонного ведомства Финляндии Антти Хяккянен ранее осудил угрозу безопасности от украинских аппаратов.

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