Суд лишил отца погибшего бойца СВО с Камчатки права на выплаты

Tекст: Алексей Дегтярёв

Истица потребовала лишить бывшего мужа права на компенсационные выплаты в связи с гибелью их сына, участника специальной военной операции, передает РИА «Новости».

Она сообщила, что через два года после рождения ребенка они расстались, и до совершеннолетия сына отец не общался с ним и не участвовал в его воспитании.

«Суд пришел к выводу о том, что имеются достаточные основания для лишения бывшего супруга, не принимавшего участия в воспитании сына, права на получение компенсационных выплат, подлежащих членам семьи в связи с гибелью военнослужащего – участника СВО», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.

Ответчик заявлял, что разрыв произошел по инициативе бывшей жены. По его словам, он хотел общаться с ребенком, но ему не позволяли, при этом он исправно платил алименты. Мужчина также отметил, что связь с сыном наладилась, когда тот повзрослел.

Инстанция детально изучила материалы дела и установила отсутствие полноценной семейной связи между отцом и сыном.

Выплата алиментов и последующее общение не являются доказательством участия в воспитании и заботы о ребенке в детстве. Доказательств препятствования общению со стороны матери представлено не было. Суд встал на сторону женщины, которая долгие годы одна растила и содержала сына.

В марте Верховный суд России признал незаконной попытку отца получить наследство погибшего на СВО сына из-за уклонения от воспитания.

Ранее высшая инстанция отменила решения нижестоящих судов о выплате компенсации мужчине за погибшего военнослужащего по аналогичной причине.

В Кемеровской области суд лишил права на выплаты супругу погибшего участника спецоперации из-за фиктивности брака.