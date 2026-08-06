Финляндия привлекла фермеров к патрулированию границы с Россией

Клинцевич: Путин содержательно перестроил ключевые контуры управления армией

Tекст: Андрей Резчиков

«Это не рядовая ротация генералов по выслуге лет или иным формальным основаниям. Речь идет о содержательной перестройке сразу трех ключевых контуров: тыла, беспилотных систем и управления группировками войск», – считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

В первую очередь эксперт обратил внимание на назначение генерал-полковника Валерия Солодчука заместителем министра обороны – руководителем объединенного тыла. По его оценке, это решение направлено на консолидацию всех служб, обеспечивающих российскую группировку.

«Принципиально важно, что на эту должность пришел боевой генерал, знающий реальные потребности армии. Это командир с практическим опытом. Убежден, что теперь многие процессы будут оптимизированы, а ответственность за них станет более четкой», – отметил Клинцевич. Именно наличие опыта непосредственного командования войсками, считает эксперт, должно изменить подход к обеспечению армии.

«Боевые командиры иначе воспринимают время. Они понимают, что армия должна получать необходимое тогда, когда это требуется, а не по принципу «снаряды привезут не сегодня, а завтра». Это позволяет сократить разрыв между запросами фронта и решениями центрального аппарата. Система начинает работать в другой парадигме», – пояснил собеседник.

Еще одним важнейшим кадровым решением Клинцевич назвал назначение генерал-полковника Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем.

«Сегодня фронт – это дроновая война. Поэтому появление полноценного командующего этим направлением имеет принципиальное значение. Лямина хорошо знают и президент, и министр обороны, а за его плечами – большой опыт применения беспилотных систем в боевых условиях», – сказал эксперт.

В частности, речь идет о создании аналитических групп по огневому поражению и выстраивании эффективного применения беспилотников на различных направлениях. «Теперь в одних руках будет сосредоточена вся вертикаль – использование дронов в разных средах, их унификация, подготовка специалистов, снабжение и обобщение опыта. Причем этим будет заниматься человек, который сам прошел через практическое применение таких решений на передовой», – отметил Клинцевич.

По его мнению, одним из главных результатов нового подхода станет распространение наиболее успешных фронтовых практик на всю армию.

«Самые передовые наработки, тактика и технические решения рождаются на поле боя. Теперь люди, которые создавали и применяли их непосредственно в зоне боевых действий, смогут структурно передавать этот опыт другим подразделениям – в том числе тем, которые находятся на других стратегических направлениях», – добавил эксперт.

Отдельно Клинцевич остановился на перестановках в руководстве группировок войск. Назначения Андрея Иванаева командующим группировкой «Центр» и Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего группировкой «Восток» он назвал последовательными.

«Это максимально выверенные решения. Речь идет о людях, которые уже возглавляли штабы этих объединений и хорошо знают обстановку. Они способны сохранить тот наступательный темп, который был набран группировками», – считает собеседник.

При этом кадровые решения имеют значение не только с точки зрения управления, но и с точки зрения внутренней связи армии, отметил эксперт.

«Сегодня генерал, офицер и солдат, прошедшие через фронт, находятся в одной системе координат. Они понимают друг друга, потому что имеют общий опыт. Когда фронтовой товарищ приходит в генеральский кабинет, для бойцов это становится сигналом: их чаяния будут воспринимать боевые товарищи, которые буквально вышли из окопов и сохранили ментальную, эмоциональную связь с фронтом. Они сделают все, чтобы наши парни победили», – пояснил Клинцевич.

В целом, считает эксперт, новые назначения отражают принцип отбора командиров по конкретным результатам, продемонстрированным в зоне СВО.

«Для президента такие решения – это не просто работа с бумагами по чьей-то рекомендации. Это командиры, которые лично докладывали о ситуации, доказали свою эффективность на поле боя и получили доверие благодаря реальным результатам. Убежден, это будущие маршалы победы», – заключил Андрей Клинцевич.

В среду президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Минобороны объявлил о масштабных перестановках среди высшего командного состава. Командующий группировкой «Центр» Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук стал главой службы тыла. Руководителем войск беспилотных систем ВС России назначен начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.

Генерал-лейтенант Петр Болгарев будет исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Генерал-полковнику и Герою России Андрею Иванаеву президент предложил стать командующим группировкой «Центр».

В Минобороны также произошло перераспределение полномочий между заместителями министра. Генерал-полковник Александр Санчик, ранее курировавший материально-техническое обеспечение, начнет отвечать за заказы вооружения, военную и специальную технику и техническое обеспечение войск.

Замминистра Алексей Криворучко, который до этого занимался военно-техническим обеспечением, получил новые задачи и займется развитием перспективных видов вооружения и специальной техники.