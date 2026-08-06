На подлете к Москве уничтожили два дрона

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Max.
За ночь над Россией сбили 605 дронов ВСУ. В Ярославской области уничтожили 92 дрона, в Ростовской – 20.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Max.
За ночь над Россией сбили 605 дронов ВСУ. В Ярославской области уничтожили 92 дрона, в Ростовской – 20.
Инцидент начался на Варшавском шоссе, где водитель иномарки без государственных регистрационных знаков проигнорировала требование об остановке, пояснила Волк, передает РИА «Новости».
«Сотрудники полиции начали преследование. Пытаясь скрыться, водитель хаотично перестраивалась из ряда в ряд и совершала опасные маневры. Ее действия привели к дорожно-транспортному происшествию, но и это не заставило нарушительницу остановиться», – добавила представитель ведомства.
В ходе попытки уйти от преследования автомобилистка также попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.
В результате на задержанную составили 28 административных материалов по различным статьям КоАП РФ. Видеозапись погони за черным Mercedes была опубликована в социальных сетях.
В мае водитель каршерингового автомобиля попал в аварию при попытке скрыться от полиции в Москве.
В апреле правоохранители задержали владелицу иномарки после массового ДТП на Садовом кольце.
В прошлом году подмосковные полицейские открыли огонь по колесам машины нарушителя для его принудительной остановки.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.
Через некоторое время Собянин добавил, что силы ПВО отработали еще по двум беспилотникам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник над Россией уничтожили 320 украинских дронов. В сторону Московского региона в течение вторника летели 184 БПЛА. В ночь на среду аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы.
Подозреваемыми стали двое молодых людей 19 и 20 лет, они обвиняются в грабеже и разбое с применением оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на надзорное ведомство.
Инцидент произошел в начале июня в парке в пойме реки Битцы. По данным следствия, нетрезвые обвиняемые напали на двух посетителей, угрожая им туристическим ножом.
Злоумышленники избили потерпевших и отобрали у них карнавальную маску стоимостью 8,5 тыс. рублей и костюм за 26 тыс. рублей.
Похищенные вещи возвращены владельцам, а материальный ущерб полностью возмещен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня двое вооруженных молодых людей похитили у сверстников карнавальные маски в пойме реки Битцы.
Днем ранее злоумышленники ограбили потомка поэта Александра Пушкина на территории Измайловского лесопарка.
Также в столице приезжий из Липецкой области ранил ножом прохожего возле станции метро «Солнцево».
Инцидент произошел в жилом доме на улице Менжинского в Москве, сказал собеседник РИА «Новости».
К хозяйке квартиры пришли судебные приставы, после чего она решила устроить пожар.
«По предварительным данным, женщина разлила легковоспламеняющуюся жидкость и совершила поджог после того, как к ней пришли судебные приставы. Женщина госпитализирована, приставы не пострадали», – добавил он.
Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, огонь уже ликвидирован. Пожилая москвичка получила сильные ожоги и была доставлена в институт Склифосовского для оказания медицинской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне жительница запада Москвы разбилась при прыжке из окна горящей квартиры.
В апреле пожилая женщина погибла в результате пожара на территории Внуково.
Ранее жертвами возгорания в многоэтажном доме на юго-западе столицы стали два человека.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Проспекте Мира, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный метрополитен.
В аварии никто не получил травм.
Там столкнулись туристический автобус и трамвай, следовавший по маршруту №17.
По предварительной информации, виновником столкновения стал водитель экскурсионного транспорта. На перекрестке он не уступил дорогу рельсовой машине. Из-за удара произошел сход первой тележки вагона.
Сейчас обстоятельства и детали инцидента выясняют сотрудники автоинспекции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Нижегородской улице Москвы столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль.
Несколькими днями ранее в Московской области легковая машина врезалась во встречный рейсовый автобус.
Собянин рассказал, почему в Москве стало меньше угонов и квартирных краж
В ходе интервью Кондрашов отметил, что, по данным МВД, количество угонов в Москве за последние десять лет снизилось на 97%, и спросил главу города: «Как? Каким образом?». «Это не на 97%, а на 97 процентных пунктов. Это в десятки раз меньше, чем было раньше. И не только это. Грабежи, квартирные кражи тоже уменьшились в десятки раз», – ответил мэр.
«Конечно, это в основном заслуга правоохранительных органов, но с учетом масштаба нашего города справиться с этой задачей без новых технологий тоже было бы невозможно. Внедрение системы умного города, видеонаблюдения, искусственного интеллекта, аналитики, распознавания лиц и так далее привело к тому, что многие виды преступлений, такие как угон машин, они стали больше уже экзотикой», – отметил Собянин. Мэр добавил, что потенциальные преступники понимают: благодаря современным системам контроля вероятность раскрытия преступлений стала значительно выше.
При этом, по его словам, структура преступности в Москве изменилась. Одной из главных проблем сегодня стали цифровые преступления, которые занимают значительную часть от общего числа правонарушений. «Сегодня другая напасть. Это цифровые преступления в большей степени. Вот они занимают сегодня практически половину от всех совершенных преступлений», – сообщил Собянин.
Однако мэр отметил, что впервые за последнее время в этой сфере также появилась положительная динамика. «У нас за последний год впервые произошла сдвижка в обратную сторону. То есть преступления даже в этой сфере стали не расти, а несколько уменьшаться, что тоже неплохо», – сказал он.
Собянин также рассказал о распространении московских технологий безопасности в другие регионы России. В частности, система «Сфера», которая обеспечивает видеонаблюдение на крупнейших транспортных объектах, уже работает в 60 субъектах страны. «За последний год с помощью этой системы было задержано более 30 тыс. преступников, находящихся в федеральном розыске», – заявил мэр.
По словам Собянина, совместная работа Москвы и регионов необходима, поскольку преступники не ограничиваются границами одного города. «Невозможно оградить Москву, еще раз скажу. Москва очень интегрирована в общие задачи, в общие проблемы. Преступники, которые не пойманы в других регионах, они рано или поздно будут в Москве. И преступники, которые находятся в Москве, рано или поздно окажутся в других регионах», – пояснил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы зафиксировала существенное сокращение количества автомобильных угонов в столице. Президент России Владимир Путин отметил роль систем с искусственным интеллектом в кардинальном уменьшении количества правонарушений. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о первом за последние годы снижении числа преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал об отражении атаки дронов в Мах. По его словам, системы защиты сработали своевременно.
«Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил градоначальник.
Ранее на подлете к Москве были уничтожены четыре беспилотных аппарата.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей и 16-летней девушки», – рассказали в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».
Фигурантам вменяют групповое вымогательство по предварительному сговору, а также применение насилия и оскорбление представителя власти.
Басманный суд ранее заключил совершеннолетних обвиняемых под стражу. Их юную сообщницу отправили под домашний арест. Сейчас материалы уголовного дела переданы для рассмотрения по существу в судебной инстанции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные следователи возбудили уголовное дело после нападения автоподставщиков на инспектора ДПС.
В Московской области оперативники задержали подозреваемых в применении насилия к представителю власти.
Вскоре сотрудники ведомства предъявили 16-летней соучастнице обвинение в вымогательстве.
Собянин заявил о создании системы отслеживания перемещений мигрантов в Москве
По словам главы города, проект получил поддержку президента России и реализуется в рамках специального эксперимента по контролю за миграцией, сообщает ТАСС.
«Мы получили согласие президента на проведение эксперимента в области контроля за миграционными потоками в Москве. В чем он заключается? Контроль над въездом в страну и контроль за перемещением внутри региона. И поиск преступников, совершивших те или иные правонарушения», – рассказал Собянин.
Одним из ключевых элементов системы стала биометрическая проверка мигрантов при пересечении границы. Как отметил мэр, совместно с Федеральной службой безопасности и Министерством внутренних дел была создана система, позволяющая идентифицировать прибывающих иностранцев по отпечаткам пальцев и цифровой фотографии.
«На границе сегодня с помощью Москвы вместе с коллегами из Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел создана система биометрического контроля, когда любой мигрант, проходя через границу, оставляет свою биометрию, отпечатки пальцев и цифровую фотографию, по которым его всегда дальше можно будет идентифицировать», – заявил он.
В систему также заносятся сведения о лицах, которым запрещен въезд в Россию или которые должны быть задержаны при пересечении границы. По словам Собянина, этот механизм уже начали внедрять в других регионах страны: «Сейчас ее распространяем на 11 других регионов нашей страны, во все крупные транспортные узлы, авиационные узлы в первую очередь».
Кроме контроля на границе, в Москве действует программа «Амина», предназначенная для мониторинга соблюдения миграционного законодательства внутри города. Как пояснил Собянин, приложение устанавливается на телефоны мигрантов и позволяет в режиме онлайн получать информацию об их местонахождении.
«Если у него эта программа не работает, мы считаем, что он нарушил миграционный режим и подлежит высылке», – объяснил столичный градоначальник. По его словам, система позволяет отслеживать маршруты перемещения иностранцев, включая места работы и проживания, что помогает контролирующим органам при проверках.
Еще одним направлением работы стала система сбора геномной информации. Собянин отметил, что данные, получаемые при оформлении патентов, помогают правоохранителям раскрывать преступления прошлых лет. «И преступления, которые были совершены 10 лет тому назад, с помощью этого сегодня многие раскрываются», – сказал глава города.
Мэр подчеркнул, что внедрение новых механизмов позволило усилить контроль сразу по нескольким направлениям: при въезде в страну, внутри региона и в работе правоохранительных органов по поиску нарушителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил правительству создать цифровой профиль иностранного гражданина. Министерство внутренних дел благодаря сбору биометрии выявило более 43 тысяч нарушителей с запретом на въезд. Для контроля за местонахождением приезжих в Московском регионе запустили специальное мобильное приложение «Амина».
Собянин в Max сообщил, что 4 августа атака продолжалась с половины девятого утра до десяти часов вечера. В сторону столичного региона было направлено 184 беспилотника.
Большая часть вражеских дронов была успешно нейтрализована силами противовоздушной обороны еще на дальних подступах к городу. Непосредственно перед Москвой дежурные расчеты уничтожили 18 БПЛА.
Второго августа силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть летевших к столице беспилотников.
В двадцатых числах июля военные нейтрализовали более 400 вражеских дронов.
Несколькими днями ранее мэр Москвы сообщил об отражении атаки 200 аппаратов.
«Все это большие планы, но это реальные планы, которые мы вместе с правительством Российской Федерации реализуем. Для того чтобы до Москвы и этих регионов можно было проезжать в комфортных поездах, с понятным расписанием, с понятным временем. Тяжелые, сложные проекты, но я думаю, что они пойдут на пользу как минимум 30 млн человек, которые живут в нашем Центральном регионе», – приводит портал мэра Москвы высказывание Собянина.
Столичный градоначальник отметил, что в планах – продлить Московские центральные диаметры до всех регионов, которые находятся по периметру Московской области.
В их числе Тульская, Владимирская, Ярославская и другие области, что обеспечит дополнительными комфортными и быстрыми маршрутами еще 10 млн. человек.
Напомним, у Московской области общие границы с Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областями.
Как писала газета ВЗГЛЯД. второй Московский трамвайный диаметр Т2 открыли в столице в апреле. В июне Собянин сообщил о продлении двух линий московского метро. В Москве ввели 50-процентную скидку на поездки на речном электротранспорте.
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим
«Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», – написал он.
В аэропорту Внуково такая же ситуация, при этом возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник над Россией уничтожили 320 украинских дронов. В сторону Московского региона в течение вторника летели 184 БПЛА.
«До 33 градусов максимальный прогрев возможен на этой неделе. 7 августа в Москве – 31-33 градуса, 6-го – 30-32, 5-го – 28-30», – заявила метеоролог ТАСС.
Паршина добавила, что температурных рекордов текущая жара не побьет. Исторические максимумы для этих дней остаются непревзойденными.
Так, 5 и 6 августа 2010 года воздух прогревался до 36,6 и 37,3 градуса соответственно, а абсолютный рекорд для 7 августа держится с 1920 года и составляет 36,8 градуса.
В понедельник столичные спасатели предупредили горожан о сильной жаре до 32 градусов.
В начале прошлого месяца метеорологи прогнозировали повышение температуры воздуха в столице до 30 градусов тепла.
В июне специалисты Гидрометцентра ожидали в Московском регионе жару до 33 градусов.
На месте инцидента находятся оперативные службы Москвы, передает РИА «Новости».
По данным департамента транспорта Москвы, движение в районе ДТП оказалось затруднено на 1,4 км. В ведомстве отметили, что информация об обстоятельствах происшествия и возможных пострадавших уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на 88-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись автомобиль и мотоцикл.
В августе в центре столицы произошло возгорание легкового автомобиля.
При столкновении BMW и фуры в Новой Москве погибли два человека.
Собянин отметил значительное увеличение числа атак БПЛА, которые запускаются в сторону Москвы, передает ТАСС.
«В целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы», – подчеркнул мэр.
Собянин заявил, что по поручению Владимира Путина столичные власти активно взаимодействуют с Министерством обороны и подразделениями противовоздушной обороны. Для обеспечения безопасности города налажено производство собственной линейки систем перехвата дронов.
По словам мэра, Москва круглосуточно собирает данные с военных и гражданских радаров, камер видеонаблюдения и обращений жителей. Полученная информация обрабатывается при помощи современных цифровых технологий и оперативно передается другим регионам. Кроме того, Москва активно делится с субъектами страны опытом выстраивания защиты и поставляет им средства перехвата.
Накануне в сторону Московского региона направлялись 184 вражеских беспилотника.
Второго августа силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть летевших к столице аппаратов.
В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о налете около 300 дронов за одни сутки.