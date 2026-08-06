Минздрав США закрыл донорскую службу за изъятие органов живых пациентов

Службу Network of Hope лишили аккредитации за изъятие органов живых пациентов

Tекст: Мария Иванова

Министерство здравоохранения США начало процесс отзыва аккредитации у донорской службы Network of Hope за неоднократные попытки изъять внутренние органы у живых пациентов, сообщил глава ведомства Роберт Кеннеди-младший, выступая в Лексингтоне.

«Федеральная проверка выявила серьезные нарушения почти в 30% случаев. Мы обнаружили пациентов, включенных в протокол по подготовке к донорству органов, которые не должны были там находиться. Мы выявили неоднократные ошибки в принятии медицинских решений, а также в системе контроля и обеспечения безопасности пациентов», – заявил он.

Американский Минздрав изучил 351 случай с 2021 по 2024 год, когда донорство органов было согласовано организацией, однако не завершено. В 103 эпизодах были выявлены нарушения. В 73 случаях было разрешено изъятие органов у пациентов с неврологическими симптомами, что считается препятствием к процедуре. При этом некоторые потенциальные доноры на момент начала изъятия органов могли быть живыми, передает ТАСС.

Среди расследованных случаев был инцидент с жителем Кентукки, который в 2021 году очнулся на операционном столе перед изъятием органов. Его сестра заявила, что координаторы Network of Hope оказывали давление на врачей для проведения процедуры, несмотря на то, что брат открыл глаза и сопротивлялся.

Случай с Network of Hope стал вторым закрытием донорской организации администрацией Дональда Трампа. В сентябре аккредитации лишилась группа Life Alliance Organ Recovery Agency во Флориде за нарушения правил безопасности пациентов. Всего в США действует около 50 донорских организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США выдвинула обвинения против организации NJTO из-за извлечения органов до смерти пациента.

Американские больницы зафиксировали рост числа неудачных попыток изъятия органов у живых людей.

Генпрокуратура Кентукки начала расследование инцидента с очнувшимся на операционном столе донором.