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    6 августа 2026, 09:01 • Новости дня

    Исландия отказалась жертвовать рыбным промыслом ради вступления в Евросоюз

    Исландия потребовала сохранить контроль над рыболовством при вступлении в ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии намеченного на 29 августа референдума Рейкьявик назвал сохранение полного контроля над национальной рыболовной отраслью главным условием возможной евроинтеграции.

    Глава МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир подчеркнула необходимость сохранения контроля над всеми видами рыболовства при заключении соглашения о членстве в ЕС, передает РИА «Новости». Она напомнила, что страна является европейской сверхдержавой в этой сфере.

    «Мы должны сохранить наш суверенный контроль над всеми видами рыболовства и, конечно же, сохранить систему квот и управление квотами», – заявила министр в интервью Financial Times. Гуннарсдоттир добавила, что Брюсселю следует учитывать статус Исландии, иначе переговоры окажутся сложными. Она подчеркнула, что не подпишет невыгодный для страны договор.

    Референдум о возобновлении переговоров с ЕС назначен на 29 августа. В случае одобрения избирателями, окончательные условия вступления потребуют проведения второго голосования. Исландия подала заявку на членство в 2009 году, но заморозила процесс в 2013 году из-за разногласий по рыболовной политике и экономическим вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исландская оппозиция призвала европейских политиков не вмешиваться в предстоящий референдум.

    Отмечалось, что возобновление переговоров о евроинтеграции грозит стране потерей контроля над национальной рыболовной политикой.

    Весной Рейкьявик ускорил подготовку к голосованию ради обеспечения оборонной и экономической безопасности.

    5 августа 2026, 20:12 • Новости дня
    Пост Дмитриева о гибели Европы из-за мигрантов собрал миллион просмотров в X
    Пост Дмитриева о гибели Европы из-за мигрантов собрал миллион просмотров в X
    @ Gabriela Sarda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикация генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о последствиях миграционной политики Евросоюза и Великобритании преодолела отметку в один миллион просмотров в социальной сети X.

    В своей публикации в соцсети Дмитриев раскритиковал подходы ЕС и Великобритании к регулированию миграции, связав сложившуюся ситуацию с политическими решениями европейских властей. «Катастрофическая миграционная политика ЕС/Великобритании, кратко изложенная в одном посте. Сеута – лишь яркая иллюстрация миграционной политики ЕС, основанной на надеждах левых сил на то, что мигранты и их потомки проголосуют за левых», – говорится в тексте сообщения, опубликованного Дмитриевым.

    Свой пост глава РФПИ озаглавил «Варвары у ворот: 410 г. н. э. против наших дней». К публикации он добавил коллаж, в котором сопоставил картину американского художника Томаса Коула «Разрушение» из цикла «Путь империи» с современными кадрами побережья испанского города Сеута в Северной Африке, где фиксируются попытки нелегальных мигрантов попасть на территорию Европы.

    Ранее Дмитриев посоветовал европейским странам перенять российские миграционные законы.

    В начале августа десятки тысяч мигрантов прорвали границу испанского анклава Сеута.

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    4 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия продолжит добиваться тотального запрета на поставки топлива из РФ. Об этом сообщила представитель ведомства Анна-Кайса Итконен.

    «Цель Еврокомиссии – запретить любую российскую энергию на европейском рынке, и ЕК намерена довести эту задачу до реализации», – приводит ТАСС слова Итконен.

    Чиновница напомнила о действующем эмбарго на нефть, исключение из которого пока составляют лишь Венгрия и Словакия. Брюссель активно работает с этими странами для их перехода на альтернативные источники. При этом отключение венгерской АЭС «Пакш» из-за обмеления рек пока не создает угроз для энергоснабжения региона.

    Одновременно ситуация с запасами газа в Европе остается напряженной. Нетто-закачка топлива в июле упала до минимума за последние шесть лет на фоне сильной жары и снижения импорта СПГ. Отбор из подземных хранилищ впервые за четыре года превысил один млрд кубометров, увеличившись на 55% к прошлому году.

    Суммарная нетто-закачка в середине лета сократилась на 21% и составила всего 8,5 млрд кубометров. К концу июля 2026 года европейские резервуары были заполнены лишь на 56,88%. Это на 16,31 процентного пункта ниже средних значений за последние пять лет.

    В конце прошлого года Еврокомиссия запланировала полностью запретить закупки российской нефти.

    Накануне запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до исторического минимума.

    При этом в июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет поставок из России.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 16:34 • Новости дня
    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ

    Летние запасы газа в европейских ПХГ упали до исторического минимума

    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны за июнь и июль смогли увеличить запасы газа в подземных хранилищах лишь до 57,11%, что является минимальным показателем.

    Европа потеряла еще один летний месяц для закачки газа в подземные хранилища к будущему отопительному сезону. За июнь и июль страны нарастили заполненность хранилищ лишь на 16,3 процентного пункта, передает РИА «Новости». Этот уровень запасов оказался минимальным за всю историю наблюдений.

    По итогам газовых суток первого августа запасы в европейских хранилищах составили 57,11%. В прошлом году заполненность была выше на 11,74 процентного пункта и составляла 68,85%. Близко к историческому минимуму заполненность была только в 2021 году, в остальные годы показатель превышал 60%.

    Основной период закачки газа приходится на лето. У Европы остается один летний и два осенних месяца, чтобы нарастить запасы до целевого уровня в 80%. «Газпром» ранее прогнозировал, что уровень заполненности к первому октября будет ниже 75% при текущих темпах закачки, что создаст риски для газоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июльская нетто-закачка газа в европейские хранилища достигла шестилетнего минимума.

    Компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в зимний период в Европе.

    Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения газовых хранилищ до 80%.

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    3 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    СВР: Европейские лидеры отрицают перспективы вступления Украины в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует реальную интеграцию Украины из-за высоких экономических рисков и намерен использовать украинцев как пушечное мясо в противостоянии с Россией, сообщили в СВР.

    Внутренние дискуссии в Брюсселе показывают категорическое неприятие идеи полноценного членства Украины в объединении. У европейских стран отсутствуют необходимые ресурсы для удовлетворения завышенных запросов украинской стороны, следует из сообщения на сайте СВР.

    По данным СВР, европейские чиновники продолжают обманывать население Украины, предлагая предвступительные переговоры лишь в качестве отвлекающего маневра.

    «Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией», – подчеркнули в СВР.

    Украинские дипломаты осознают реальное положение дел и регулярно докладывают об этом руководству. Однако киевские власти вынуждены подыгрывать европейцам, поскольку их выживание полностью зависит от западного финансирования и поставок вооружений. Обе стороны используют территорию страны для испытания передовых военных технологий.

    Министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр отвергла призыв к ускоренному принятию Украины в состав Евросоюза.

    Европейский союз отложил вступление Киева в объединение на фоне политического кризиса.

    Служба внешней разведки оценила перспективы евроинтеграции страны хуже молдавских.

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    5 августа 2026, 12:01 • Новости дня
    Политолог объяснил решение ЕС ужесточить условия выдачи защиты украинцам

    Политолог Корнилов: В ЕС фактически признали провал ВСУ

    Политолог объяснил решение ЕС ужесточить условия выдачи защиты украинцам
    @ Ty ONeil/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Европа постепенно выдавливает украинцев, понимая, что у ВСУ не хватает живой силы. В этой связи решение ЕС ужесточить условия предоставления временной защиты украинским беженцам призывного возраста – это признание катастрофического демографического положения республики, провала на фронте и вранья Владимира Зеленского о «минимальных потерях» армии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «Тема сокращения поддержки украинских беженцев дебатировалось на уровне Евросоюза на протяжении длительного времени. Некоторые страны-участницы объединения ранее начали самостоятельно ограничивать военнообязанных украинцев в получении пособий, социальной помощи, предоставлении жилья», – напомнил политолог Владимир Корнилов.

    Теперь уже на уровне ЕС приняты меры ужесточения программы временной защиты мужчин, бегущих с Украины.

    «Европа постепенно выдавливает украинцев, понимая, что в рядах ВСУ не хватает живой силы. Другими словами, решение ЕС – это признание катастрофического демографического положения Украины, провала на фронте и вранья Владимира Зеленского о «минимальных потерях» армии», – подчеркнул собеседник.

    Эксперт упомянул недавние слова Зеленского о том, что Украина с 2022 года потеряла убитыми 55 тыс. военных. «Если бы на фронте у украинской стороны все было хорошо, вряд ли европейские страны прибегли бы к такому шагу, как прекращение предоставления временной защиты военнообязанным украинцам», – рассуждает Корнилов.

    По его оценкам, мера может коснуться нескольких сотен тысяч военнообязанных. «Те, кто не успел получить статус временной защиты, вероятно, попробуют перебраться в другие регионы, где условия и требования помягче. Но однозначно постараются не возвращаться на Украину», – заключил аналитик.

    Ранее стало известно, что Европейский союз прекращает предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста (23–60 лет). Соответствующее решение Совета Евросоюза размещено на сайте правовых актов. Оно вступает в силу с 5 августа.

    Как уточнило МВД Чехии, получить временную защиту заявители смогут только в том случае, если подтвердят через приложение «Резерв+» выполнение воинских обязанностей или наличие законных оснований для освобождения от них. Это условие распространяется на первое и повторное прошение, а также на временную защиту для совместного проживания семьи.

    Новая мера не будет применяться к мужчинам-украинцам призывного возраста, получившим статус временной защиты в Чехии до вступления в силу новых правил. Действующие обладатели имеют право на нее до марта следующего года. Отмечается, что требование о подтверждении выполнения военных обязанностей не будет применяться к процессу продления временной защиты.

    По данным чешского МВД, в пересчете на численность населения Чехия остается страной ЕС, принявшей больше всего беженцев с Украины. В республике проживает более 395 тыс. таких лиц. В Праге прогнозируют со вступлением новых правил сокращение притока беженцев на десятки процентов. «Это также снизит нагрузку на наши ведомства и разгрузит чешскую систему здравоохранения и социального обеспечения», – заявил глава ведомства Лубомир Метнар.

    Ранее в ЕС объяснили меры изменением «оборонных потребностей Украины». «Сигнал ясен: мы продолжаем поддерживать Киев. Как часть нашей поддержки, мы также хотим убедиться, что Украина может защищать себя. Поэтому наша схема временной защиты уважает законные потребности страны», – заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган, чья страна председательствует в Совете ЕС.

    Напомним, в апреле Владимир Зеленский призвал мужчин мобилизационного возраста, покинувших Украину, вернуться в страну, чтобы можно было провести ротацию военных. С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Спустя месяц Евросоюз вернулся к идее лишить украинских мужчин юридической защиты от высылки на родину.

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    3 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Европейские биржевые цены на газ резко замедлили падение

    Снижение газовых котировок в Европе замедлилось на отметке ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы на крупнейшем европейском хабе отыграли утреннее падение, закрепившись на уровне чуть ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Европейские газовые котировки на первых торгах августа продемонстрировали замедление спада примерно до 2%, передает РИА «Новости». Показатель остается на уровне ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы по индексу нидерландского центра TTF начали сессию с отметки 666,7 доллара, потеряв более 5%. К середине дня стоимость топлива восстановилась до 690,5 доллара, сократив отставание от расчетной цены предыдущего дня.

    Резкий рост стоимости энергоносителей начался второго марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара из-за сокращения поставок Катаром.

    По итогам июля средние значения подскочили на 19%. При этом исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа стоимость природного газа на европейском рынке упала на 4% до 676 долларов за тысячу кубометров.

    В конце июля котировки газовых фьючерсов показали незначительное снижение вблизи отметки 690 долларов.

    Ранее цены на топливо опустились ниже психологической отметки в 700 долларов на фоне ослабления геополитической напряженности.

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    4 августа 2026, 11:07 • Новости дня
    Власти Испании уволили чиновницу за публикацию реального числа мигрантов

    Испанскую чиновницу уволили за публикацию статистики по мигрантам

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Испании отстранило от должности специалиста пресс-службы из-за раскрытия информации о 49 тыс. прибывших беженцев, что разошлось с официальными сводками.

    Власти Мадрида приняли жесткое решение в отношении работника департамента национальной безопасности, передает РИА «Новости».

    «Канцелярия премьер-министра Испании незамедлительно уволила сотрудницу отдела коммуникаций департамента национальной безопасности (DSN)», – отмечает испанская газета Pais.

    Ранее женщина разместила на ведомственном сайте сообщение о проникновении в Сеуту из Марокко 49 тыс. нелегалов. В тексте это назвали крупнейшим миграционным кризисом с мая 2021 года. При этом официальные данные МВД содержали информацию лишь о 40 тыс. прибывших.

    Спорную публикацию оперативно удалили, а госслужащей сообщили о расторжении контракта по телефону. Она сохранила статус чиновницы, однако осталась без назначения на новую должность, что серьезно ударило по ее доходам.

    В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентным наплывом людей. Руководство страны направило в регион дополнительные силы правопорядка и армейские подразделения. Мэр города Хуан Хесус Вивас сообщал, что за одни сутки границу пересекли около 60 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов. Для сдерживания массового притока нелегалов власти Испании направили в автономный город более 3 тыс. силовиков.

    Из-за большого числа погибших при попытке проникновения на территорию местная администрация оборудовала временный морг в бывшем военном госпитале.

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    3 августа 2026, 14:45 • Новости дня
    В Сеуте развернули временный морг из-за наплыва мигрантов

    Pais: В Сеуте оборудовали временный морг на 200 мест для мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    После массового прорыва нелегалов из Марокко власти испанского анклава экстренно переоборудовали бывший военный госпиталь для размещения 200 тел погибших.

    В испанском анклаве Сеута оборудовали временный морг на 200 мест из-за массового притока мигрантов, передает РИА «Новости».

    Помещение развернули в бывшем военном госпитале, куда продолжают поступать тела погибших при попытке проникнуть на территорию.

    «Временный морг, развернутый в бывшем военном госпитале Сеуты после массового наплыва мигрантов в прошлый четверг и уже оборудованный для размещения до 200 тел, продолжает принимать тела погибших», – сообщает испанское издание Pais. Отмечается, что среди умерших много подростков. По данным радиостанции Cadena SER, число жертв достигло 90 человек.

    Для обеспечения безопасности в городе работают около трех тысяч сотрудников силовых структур и военных. Гражданская гвардия продолжает поиск и идентификацию тел. В конце июля мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщал, что за сутки в анклав проникли около 60 тыс. человек, что привело к беспорядкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Позже испанский канал RTVE сообщил о 67 погибших нелегалах. Министерство внутренних дел Марокко назвало причиной миграционного кризиса дезинформацию.

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    4 августа 2026, 22:27 • Новости дня
    Дмитриев заявил о способности миграционной системы ЕС отражать здравый смысл

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о европейской политике в отношении беженцев.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев дал оценку миграционной политике Евросоюза, передает ТАСС. Руководитель РФПИ отреагировал на сообщения о том, что европейская система якобы справилась с кризисом.

    «Миграционная система ЕС способна успешно отразить лишь здравый смысл», – написал он в социальной сети X. Таким образом Дмитриев прокомментировал недавнюю публикацию агентства Bloomberg.

    В материале издания со ссылкой на представителей Евросоюза сообщалось, что миграционная система сообщества на прошлой неделе успешно выдержала резкий приток нелегалов на испанскую территорию.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту с нашествием варваров на Рим.

    СМИ писали, что этот кризис обнажил глубокую разобщенность стран Европейского союза.

    Политолог Вадим Трухачев назвал причиной данной ситуации бездумные решения правительства Испании.

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    4 августа 2026, 00:42 • Новости дня
    The Economist уличил Зеленского в уклонении от требуемых Евросоюзом реформ

    Economist уличил Зеленского в уклонении от требуемых Евросоюзом реформ

    Tекст: Катерина Туманова

    Киев намеренно затягивает процесс интеграции в европейское сообщество, игнорируя своевременное принятие необходимых антикоррупционных и демократических норм.

    «Барочная лепнина киевского Мариинского дворца выполнена в аквамариново-голубом цвете, а синие папки, врученные Владимиру Зеленскому и Урсуле фон дер Ляйен, главе Еврокомиссии, были всего на несколько тонов темнее. Церемония подписания 15 июля ознаменовала начало нового соглашения, которое предусматривает выделение 10 млрд евро (11,5 млрд долларов) на совместное производство беспилотников и ракет большой дальности. Финансирование является частью кредита Европейского союза на поддержку Украины в размере 90 млрд евро», – пишет Economist, отмечая контраст при реализации других договоренностей Киева, необходимых на пути в ЕС.

    Журнал указывает на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский избегает проведения преобразований, которые требуются для присоединения страны к Европейскому союзу.

    В статье указано, что внешняя привлекательность политиков скрывает реальную картину, далекую от происходящего залах с богатыми интерьерами.

    «Чарующие улыбки лидеров лишь затушевали досадный факт: хотя конечная цель Украины – членство в ЕС, она откровенно медлит с проведением необходимых реформ», – цитирует журнал РИА «Новости».

    Официальные дискуссии по фундаментальным вопросам начались в июне. К ним относятся верховенство закона, демократические институты, борьба с коррупцией и государственное управление. При этом ожидалось, что украинская сторона приступит к внедрению соответствующих стандартов на шесть месяцев раньше.

    Авторы материала подчеркивают, что кабинет министров подготовил всего четыре законопроекта, из которых утвердили два. Подобные результаты считаются крайне неудовлетворительными. Местные общественные организации оценили текущий прогресс лишь в 15 баллов из 100  возможных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЕК усомнились в получении Украиной всех заявленных 10 млрд евро из SAFE. СВР: Европейские лидеры отрицают перспективы вступления Украины в ЕС. Европейский союз отложил вступление Киева в объединение на фоне политического кризиса.

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    4 августа 2026, 11:30 • Новости дня
    Власти Испании выдворили обратно в Марокко почти всех прорвавшихся мигрантов

    МИД Испании отчитался о возвращении в Марокко проникших в Сеуту мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Почти все из десятков тысяч нелегалов, прорвавших границу испанского анклава Сеута в конце июля, уже депортированы на родину, заявляет испанский МИД.

    Правительство европейского государства справилось с наплывом беженцев, передает РИА «Новости».

    «Практически все, кто пересек границу 30 июля, были возвращены в Марокко», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

    Дипломаты подчеркнули, что незаконное проникновение через анклавы Сеута и Мелилья не дает права оставаться в стране или передвигаться по Европе. В этих городах действует двойная система контроля документов.

    Недавнее решение Верховного суда лишь уточняет процедуры для прибывающих по морю, не меняя иммиграционное законодательство и не препятствуя депортациям. Напомним, 31 июля мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщал, что за сутки границу пересекли около 60 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов из Марокко.

    Из-за системы двойного пограничного контроля нелегалы не добрались до материковой части страны.

    Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес пообещала в обязательном порядке отправить нарушителей обратно на родину.

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    4 августа 2026, 22:11 • Новости дня
    Латвия возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    Латвия сняла ограничения на пересечение границы через контрольно-пропускной пункт «Патерниеки», закрытый на протяжении почти четырех суток по техническим причинам, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

    Латвийская сторона возобновила оформление и пропуск транспорта в единственном функционирующем пункте пропуска на границе с Белоруссией «Патерниеки» (с белорусской стороны – «Григоровщина»), передает РИА «Новости». Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что движение грузовых и легковых автомобилей осуществляется в полном объеме.

    «На границе с Латвией возобновлено оформление транспорта», – говорится в сообщении белорусского ведомства. Таможенный комитет Белоруссии также подтвердил готовность к возобновлению транспортных и товарных потоков в полном объеме.

    Пункт пропуска был закрыт Ригой почти на четверо суток, как заявлялось, по техническим причинам. На заседании правительства Латвии 4 августа предложение о бессрочном закрытии границы не получило поддержки. В настоящее время в электронной очереди на выезд из Белоруссии в Латвию зарегистрировано более 80 грузовиков.

    Латвийская сторона полностью прекратила движение на границе с Белоруссией.

    После внезапного закрытия КПП десятки людей на сутки застряли в нейтральной зоне без еды и воды.

    В ответ на эти действия МИД Белоруссии пообещал подготовить несимметричные меры.

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    5 августа 2026, 10:02 • Новости дня
    Дмитриев посоветовал ЕС и Британии поучиться миграционной политике у России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейским странам стоит обратить внимание на российские законы, запрещающие выдавать гражданство и вид на жительство иностранцам с судимостью, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «ЕС и Британия должны поучиться у России», – приводит слова Дмитриева РИА «Новости».

    Поводом для комментария стала публикация одного из пользователей платформы. Автор поста обратил внимание на жесткие правила, согласно которым мигранты с уголовным прошлым лишены права на проживание в стране и получение российского паспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин запретил выдавать гражданство иностранцам с судимостью.

    В этот же день Кирилл Дмитриев оценил миграционную политику Евросоюза.

    Месяцем ранее спецпредставитель президента жестко раскритиковал ситуацию с нелегалами в Великобритании.

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    4 августа 2026, 09:51 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе достигли 696 долларов

    Стоимость сентябрьских газовых фьючерсов в Европе выросла до 696 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на лондонской бирже ICE продемонстрировали положительную динамику, достигнув отметки 696 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Утром во вторник сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги небольшим ростом, передает РИА «Новости».

    К половине десятого утра по московскому времени показатель прибавил 1,6%, составив 696,2 доллара за тыс. кубометров. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на уровне 685,3 доллара.

    Резкое подорожание энергоресурсов началось 2 марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. В результате средние мартовские цены подскочили почти на 60%, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов. Максимум в 853,7 доллара был зафиксирован 19 марта после сокращения поставок сжиженного природного газа из Катара.

    В последующие месяцы рынок показал смешанную динамику: за апрель котировки просели на 14%, в мае прибавили 5%, а в июне вновь опустились на 6%. При этом текущие показатели остаются значительно ниже исторических рекордов начала весны 2022 года, когда стоимость 1 тыс. кубометров достигала 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне биржевые цены на газ в Европе опустились до 676 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлого месяца стоимость сентябрьских фьючерсов преодолела отметку в 700 долларов.

    В середине июля котировки европейского индекса TTF достигли уровня 657 долларов.

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    4 августа 2026, 09:02 • Новости дня
    Четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой миграционной политики Испании

    Politico: Четыре страны ЕС отказались критиковать Испанию за кризис в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    Ирландия, Франция, Португалия и Люксембург проигнорировали коллективное обращение европейских лидеров, требовавших ужесточить контроль на внешних границах из-за наплыва нелегалов в Сеуту.

    Руководители 22 государств объединения ранее направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен призыв повлиять на Мадрид, передает РИА «Новости». Политики выступили за создание единого механизма противодействия легализации незаконных мигрантов.

    Издание Politico раскрыло подробности демарша: «Лишь четыре страны отказались подписать субботнее письмо: Ирландия (которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС), Франция, Португалия и Люксембург». Один из европейских дипломатов пояснил, что текст документа совершенно не демонстрировал солидарность с испанскими властями.

    Массовое проникновение африканцев в автономный город Сеута произошло в конце июля. Мэр анклава Хуан Хесус Вивас сообщал, что всего за сутки границу пересекли около 60 тыс. человек. Для стабилизации обстановки правительству пришлось направить в регион дополнительные силы полиции и армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее 22 государства Евросоюза поддержали совместную инициативу об укреплении внешних границ.

    В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко прорвали заграждения на границе с испанской Сеутой.

    До этого правительство Педро Санчеса запустило программу легализации сотен тысяч африканских беженцев.

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