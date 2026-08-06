Исландия отказалась жертвовать рыбным промыслом ради вступления в Евросоюз

Исландия потребовала сохранить контроль над рыболовством при вступлении в ЕС

Tекст: Мария Иванова

Глава МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир подчеркнула необходимость сохранения контроля над всеми видами рыболовства при заключении соглашения о членстве в ЕС, передает РИА «Новости». Она напомнила, что страна является европейской сверхдержавой в этой сфере.

«Мы должны сохранить наш суверенный контроль над всеми видами рыболовства и, конечно же, сохранить систему квот и управление квотами», – заявила министр в интервью Financial Times. Гуннарсдоттир добавила, что Брюсселю следует учитывать статус Исландии, иначе переговоры окажутся сложными. Она подчеркнула, что не подпишет невыгодный для страны договор.

Референдум о возобновлении переговоров с ЕС назначен на 29 августа. В случае одобрения избирателями, окончательные условия вступления потребуют проведения второго голосования. Исландия подала заявку на членство в 2009 году, но заморозила процесс в 2013 году из-за разногласий по рыболовной политике и экономическим вопросам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исландская оппозиция призвала европейских политиков не вмешиваться в предстоящий референдум.

Отмечалось, что возобновление переговоров о евроинтеграции грозит стране потерей контроля над национальной рыболовной политикой.

Весной Рейкьявик ускорил подготовку к голосованию ради обеспечения оборонной и экономической безопасности.